Les allégations de violence domestique de Dalvin Cook, expliquées

Avertissement : Ce qui suit contient des détails sur la violence domestique, ainsi que des photos graphiques.

On sait peu de choses à l’heure actuelle sur les allégations de violence domestique déposées contre le porteur de ballon viking Dalvin Cook. Cependant, dans les heures qui se sont écoulées depuis les dernières 24 heures, il y a eu un effort coordonné de la part des avocats de Cook pour présenter son récit des événements devant le plaignant. Ce côté de l’histoire postule que Cook était la victime. Le côté de Cook a été prématurément et irresponsable stimulé sur les réseaux sociaux sans vérification, et accepté comme un fait.

Aujourd’hui, nous examinerons les allégations des deux parties avant le procès qui s’ensuit et discuterons de tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Les allégations contre Dalvin Cook

Sgt. La 1re classe Gracelyn Trimble, un officier de l’armée américaine actuellement stationné en Italie, a déposé une plainte mardi dans le Minnesota accusant Cook d’agression, de coups et blessures et de séquestration. De plus, Trimble allègue que Cook lui a causé une commotion cérébrale et lui a laissé une cicatrice faciale après l’avoir frappée.

La poursuite allègue que dans la nuit du 19 novembre 2020, Trimble s’est rendu au domicile de Cook pour récupérer des effets personnels dans son garage après la rupture du couple. Après avoir demandé de l’aide à Cook pour déplacer ses affaires, il serait devenu enragé et aurait « saisi son bras et lui aurait jeté tout son corps sur le canapé, lui claquant le visage contre la table basse et faisant éclater le bas de son front et l’arête de son nez ».

Le costume allègue alors que Trimble a tenté de nous une boîte de macis sur Cook, mais a été maîtrisé. Après avoir été agressée à nouveau dans la salle de bain, elle a attrapé l’arme de Cook et a appelé son amie.

Dans le cadre de la poursuite, des photos des blessures de Trimble ont été soumises, ainsi qu’une copie d’un échange de messages entre Trimble et Cook dans lequel Cook semble admettre l’avoir frappée, ajoutant qu’il « accepterait ce qu’il a fait » si elle allait à la police.

Message texte entre Vikings Dalvin Cook et son ex-petite amie qui a déposé une plainte pour voies de fait contre lui à la suite d’un incident présumé de novembre 2020. pic.twitter.com/wwjUDoPYRi – Rochelle Olson (@rochelleolson) 10 novembre 2021

D’abord rapporté par Rochelle Olson et Ben Goessling du Star Tribune, le couple a appris que les avocats représentant Trimble avaient contacté les avocats de Cook pour rechercher un règlement avant le dépôt de la plainte, mais les parties n’ont pas pu parvenir à un accord.

La version des événements de Dalvin Cook

La représentation de Cook a publié sa version des événements du 19 novembre, qui est radicalement différente de celle du costume.

Dans la déclaration, il allègue que Trimble est entré illégalement dans la maison de Cook en utilisant un ouvre-porte de garage qu’elle a volé. À ce stade, elle a tenu Cook et deux invités en otage avec une arme à feu et une canette de masse.

La réponse affirme que Trimble a été projeté au sol lors de l’altercation alors que Cook tentait de protéger l’un de ses invités. Il ajoute que, de l’avis de la défense, ils ont deux témoins indépendants confirmant le récit de Cook.

«Nous sommes convaincus qu’une divulgation complète des faits montrera que M. Cook n’a rien fait de mal et qu’aucune blessure Sgt. Trimble a peut-être soutenu que ce soir-là était le résultat du sergent. propre conduite illégale de Trimble », a écrit Valentini dans un communiqué.

Que se passe-t-il maintenant ?

La NFL est au courant des allégations contre Cook, mais ni la ligue ni les Vikings n’ont fait de déclaration sur le procès pour le moment.