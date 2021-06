Les Allemands Joachim Löw et Manuel Neuer prêts pour l’Angleterre

Joachim Löw sait que des matchs comme celui que l’Allemagne jouera contre l’Angleterre sont vraiment la base du football.

« C’est ça, être entraîneur. C’est aussi ma passion; participer à des jeux comme celui-ci. C’est comme ça dans le passé et ce sera comme ça demain soir. Je me concentre uniquement sur le jeu », a déclaré Löw (tel que capturé par la DFB). «C’est un match qui captive tout le monde. C’est un jeu du tout ou rien pour les deux équipes. L’excitation va sans dire, et je peux sentir que chacun d’entre nous est aussi motivé qu’il est humainement possible.

La star du Bayern Munich Manuel Neuer a le même état d’esprit que Löw. Neuer s’attend à ce que ses coéquipiers laissent tout ce qu’ils ont sur le terrain du stade de Wembley.

“Nous sommes très motivés et ravis de jouer un match à élimination directe”, a déclaré Neuer. “Chacun de nous donnera tout pour essayer de gagner ce match.”