Les alliés d’Ole Gunnar Solskjaer révélés, alors que le patron de Manchester United obtient un sursis à exécution

Le conseil d’administration de Manchester United a convenu qu’Ole Gunnar Solskjaer prendra en charge Tottenham après avoir été « soutenu » dans sa tentative de rester par Sir Alex Ferguson.

Solskjaer a été photographié arrivant à Carrington mardi matin et l’entraîneur norvégien s’est entraîné comme d’habitude. Ferguson a également visité le complexe d’entraînement de Manchester United au milieu d’une pression croissante sur Solskjaer.

Ferguson et l’ancien président de United, Martin Edwards, étaient tous deux présents à la suite de la défaite 5-0 de United à domicile contre Liverpool dimanche.

Les spéculations vont bon train sur le fait que United était prêt à appuyer sur la gâchette de Solskjaer. Cependant, après une rencontre entre Joel Glazer et le directeur général Richard Arnold lundi soir, aucune décision n’a été prise.

Le Sun a affirmé que le conseil d’administration était divisé sur la meilleure ligne de conduite à adopter. Ils restent réticents à limoger une légende du club, mais sont conscients du mécontentement croissant parmi les fans.

Selon le Manchester Evening News, le club n’a pas été en mesure de fournir des éclaircissements sur le statut de Solskjaer.

L’information de TEAMtalk lundi était que United n’était pas pressé de licencier Solskjaer et maintenant Fabrizio Romano a déclaré que l’ancien attaquant de United resterait sur place.

Solskjaer prendra en charge les Spurs samedi après avoir obtenu un sursis à exécution.

La décision de la partie principale du conseil d’administration de Manchester United est maintenant confirmée/approuvée. Je crois comprendre qu’Ole Gunnar Solskjær sera définitivement en charge du match de Tottenham samedi 🔴 #MUFC Ferguson l’a soutenu. Ole a également parlé aux joueurs aujourd’hui. Les prochains matchs seront cruciaux. pic.twitter.com/rx7TrnMw5K – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 26 octobre 2021

Romano a affirmé que Sir Alex « soutenait » Solskjaer lors de sa visite mardi.

Ferguson était un mentor pour Solskjaer à United de 2007 à 2010. Et il a joué sous lui pendant plus de 10 ans, remportant six titres de Premier League et une couronne de Champions League.

Woodward et Arnold soutiennent Ole

Le Guardian affirme également le vice-président exécutif Ed Woodward et Arnold souhaitent également que Solskjaer reste.

Woodward et Arnold font également partie du conseil de 12 personnes avec le directeur financier Cliff Baty, Robert Leitão, Manu Sawhney et John Hooks.

On ne sait pas qui au conseil d’administration est en faveur de la suppression de Solskjaer. Mais Joel Glazer sera l’homme qui décidera combien de temps Solskjaer restera.

L’homme de 54 ans dirige la propriété des Glazers, la famille comptant six membres de la famille au conseil d’administration.

Pendant ce temps, Solskjaer a également parlé aux joueurs, les ralliant vraisemblablement pour les matchs à venir.

Le directeur général de LMA, Bevan, a déclaré qu’il avait contacté Solskjaer au sujet de la situation sous pression.

Il a déclaré à Sky Sports : « J’étais au match et je pense que tout le monde ressent la pression au nom d’Ole, n’est-ce pas ?

«Certainement dans son interview, il a été très clair qui savait, exactement, que c’était une journée très négative pour le club.

«Je l’ai contacté par SMS et j’ai eu une excellente réponse; « La seule façon dont vous pouvez regarder est en avant ».

« Il a un esprit très analytique. Il a une approche vraiment systématique du jeu et son objectif, désormais, sera de réaliser de bonnes performances lors de ces prochains matchs ; Spurs, la Ligue des champions et la préparation pour Manchester City, également, dans quelques semaines. »

