Les alliés verts de Nicola Sturgeon ont affirmé que la monarchie «retiendrait l’Écosse» | Royaume-Uni | Nouvelles

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles sont en Écosse cette semaine alors qu’ils ont visité le Ballater Community & Heritage Hub à Ballater, Aberdeenshire.

Le couple a également profité d’une promenade rapide autour du village écossais et a discuté avec les habitants.

La relation entre la famille royale et l’Écosse pourrait être cruciale dans les prochaines années alors que le SNP pousse à l’indépendance.

Le récent pacte du premier ministre Nicola Sturgeon avec les Verts écossais a suscité un débat houleux en Écosse.

Les Verts d’Holyrood ont précédemment affirmé que la monarchie “retiendrait” une Écosse indépendante.

Dans un communiqué publié en mars, le co-leader Patrick Harvie a déclaré : “Les révélations de ces derniers jours, et d’autres scandales récents, soulèvent de sérieuses questions sur les attitudes et les valeurs de la famille royale et de leur entourage.

« Ils rappellent également que la monarchie elle-même est une institution dépassée, discréditée et totalement antidémocratique.

« Alors que nous regardons vers l’avenir que l’Écosse peut avoir en tant que pays plus juste, plus vert et indépendant, il est clair que demander au peuple de choisir un chef d’État moderne et démocratiquement responsable serait le meilleur pas en avant.

“L’idée que toute famille a droit à un tel statut sur la base de titres héréditaires et de richesses non acquises retiendrait l’Écosse, et ce n’est pas une idée que les Verts écossais soutiendront jamais.

« Leurs domaines de chasse et de chasse peuvent être mieux utilisés pour servir les communautés locales et créer plus d’emplois.

“L’Écosse que nous voulons construire est celle qui remettra en cause les inégalités et les privilèges enracinés, et non le mettra au cœur du pouvoir.”

Mme Sturgeon n’a pas été aussi virulente contre la monarchie, mais a déclaré en 2019 qu’il y avait un “débat à avoir” sur son avenir après la controverse entourant le prince Andrew et les allégations d’agression sexuelle portées contre lui.

La recherche menée par Panelbase pour le Sunday Times a révélé que 47% des adultes écossais voteraient pour garder un chef d’État royal.

Ceci est comparé aux 35 pour cent qui seraient en faveur d’un chef d’État élu, comme le système de présidence en vigueur en Irlande.

Dix-huit pour cent des répondants ne savaient pas comment ils voteraient sur la question.