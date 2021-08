Les Allman Brothers se tournent vers la scène des célibataires

Un double assaut de carte par le groupe des frères Allman était en cours en Amérique le 25 août 1973. Ils étaient maintenant habitués aux échelons supérieurs du palmarès américain des albums. Comme leur nouvel ensemble Brothers and Sisters a fait ses débuts au n°13 du numéro de Billboard, les rockers sudistes se sont frottés aux autres grands artistes du moment, de Jethro Tull à Pink Floyd, et Seals & Crofts à Léon Russell.

Le nouvel élément de l’équation était un single qui a également fait ses débuts dans les charts cette semaine-là et allait être leur premier grand succès auprès du public pop. Le guitariste Dickey Betts’ “Ramblin’ Man,” sorti de l’album Capricorn, entré au n ° 85 et tout à coup, les Allman étaient dans la même entreprise que les habitués du format Top 40 tels que Neil Diamant, Cher, et Barry White.

Le groupe avait eu un minimum d’activité de célibataires auparavant, d’abord en 1971 lorsque « Revival (L’amour est partout) » bordé au n ° 92. Trois singles de 1972, “Ain’t Wastin’ Time No More”, “Mélisse,” et leur version de « One Way Out » d’Elmore James a de nouveau culminé respectivement aux 77, 86 et 86.

“Ramblin’ Man” a été nommé d’après une chanson du même nom par Hank Williams à partir de 1951, et il a vraiment fait mouche pour les Allmans à la radio Top 40. À la mi-octobre, il était au n ° 2, seul “Half Breed” de Cher ayant empêché la chanson d’atteindre le n ° 1 – assez ironiquement, quand on se souvient qu’elle a épousé Gregg Allman en 1975.

Le single a aidé Brothers and Sisters vers une course de cinq semaines au n ° 1 et la chanson gagnerait une place dans le Rock & Roll Hall of Fame. Cela a incité le site de critique Allmusic à s’enthousiasmer pour le fait que son refrain était “peut-être le plus accrocheur et le plus joli de tout le rock sudiste”.

« Belles lignes de guitare entrelacées »

Au moment de sa sortie, Nick Kent, critique Brothers and Sisters pour le New Musical Express, a écrit : « ‘Ramblin’ Man’ s’inscrit dans la grande tradition de Hank Williams, avec les belles lignes de guitare entrelacées de Betts qui s’entrecroisent.

Bud Scoppa dans Rolling Stone était aussi un fan de “Ramblin’ Man”. Il a dit: “[It] semble frais et convaincant en raison de [Betts’] chant et jeu tristement sérieux, la complicité dramatique du groupe et le modèle de chanson en instrument qui est évidemment la forme idéale pour ce groupe.

