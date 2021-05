Les “ allocations ” du gouvernement sont des aides sociales sous un autre nom ⋆ .

(Evgen_Prozhyrko / .)

Comment décrire autrement des avantages plus importants, pour plus de gens, payés par les impôts des autres?

Washington semble avoir développé un fétiche de «l’allocation», et cela n’a rien à voir avec le fait que les parents paient leurs enfants pour accomplir les tâches ménagères: un certain nombre de nouvelles «allocations» gouvernementales distribueraient des cargaisons d’argent des contribuables à des dizaines de millions de ménages.

Il y a d’abord eu une proposition, qui est maintenant une loi, de convertir temporairement le crédit d’impôt fédéral pour enfants de longue date en ce que les partisans appellent une «allocation pour enfants». Comme l’indique le changement de nom, les nouveaux paiements ont peu à voir avec le fait qu’un parent paie des impôts. Cette année, les parents n’ont pas du tout à payer d’impôts pour percevoir une allocation annuelle pouvant aller jusqu’à 3 600 $ par enfant. En fait, les seuls parents qui n’ont pas droit à l’allocation sont les quelques rares salariés à revenu élevé qui paient le plus d’impôts fédéraux sur le revenu. Selon le New York Times, «plus de 93% des enfants – 69 millions» bénéficieront du nouveau cadeau fédéral.

Comme un parent avec peu d’attentes, le gouvernement fédéral sera extrêmement indulgent dans la distribution de ces allocations: aucun travail n’est attendu des parents qui les perçoivent. Cela rappelle les programmes d’aide sociale avant les réformes bipartites de 1996 qui obligeaient les parents à travailler ou à suivre une formation afin de recevoir des chèques du gouvernement. En fait, les principaux bénéficiaires de la nouvelle allocation pour enfants seront les parents qui gagnent moins de 2 500 dollars par an – y compris ceux qui ne travaillent pas ou ne paient pas du tout d’impôts. Même les adultes qui ne vivent pas avec leurs enfants peuvent garder jusqu’à 2 000 $ par enfant en versements d’allocations offerts par erreur chaque année.

La loi de réforme fiscale des républicains de 2017 avait déjà doublé les dépenses en crédits d’impôt pour enfants, qui sont passées de 1000 dollars à 2000 dollars par enfant. La nouvelle allocation pour enfants doublera à nouveau ces dépenses, ajoutant près de 110 milliards de dollars au budget cette année seulement. La part du lion de ces nouveaux coûts – et toutes les augmentations pour les travailleurs à temps partiel et les chômeurs – reflète de nouvelles prestations payées par d’autres, et non un allégement des impôts qu’un bénéficiaire devrait autrement. Prolonger les allocations familiales jusqu’en 2025, comme l’a proposé le président Biden, coûterait 500 milliards de dollars supplémentaires.

Ce n’est pas la seule nouvelle allocation en ville. Une proposition récente du sénateur Ron Wyden (D., Ore.), Président du Comité sénatorial des finances, propose des extensions permanentes des allocations de chômage, y compris des politiques fédérales «temporaires» clés créées en réponse à la pandémie COVID-19. Sa proposition, la loi sur la modernisation de l’assurance-chômage, appelle également à la création de nouvelles «allocations pour personnes à charge» et «allocations de demandeur d’emploi».

Les allocations pour personnes à charge de Wyden ajouteraient 25 $ par personne à charge aux chèques hebdomadaires de prestations de chômage, payés à même les revenus généraux du gouvernement fédéral plutôt que sur les fonds des charges sociales. En d’autres termes, ils ressembleraient plus à des chèques d’aide sociale antérieurs à 1996 qu’à des prestations de chômage traditionnelles payées en fonction du travail et des revenus antérieurs d’un individu. La proposition de Wyden élargit séparément l’admissibilité et porte les allocations de chômage à au moins 75 pour cent du salaire antérieur d’un travailleur – presque le double de la moyenne actuelle – et à 100 pour cent pendant les urgences de santé publique et autres. Des allocations pour personnes à charge s’ajouteraient à ces prestations élargies. Cela signifie que de nombreux travailleurs ayant des personnes à charge pourraient recevoir des chèques approchant ou même dépassant le salaire antérieur, sapant leur incitation à retourner rapidement au travail.

De nouvelles allocations de demandeur d’emploi rendraient en fait permanent l’actuel programme temporaire d’assistance au chômage en cas de pandémie (PUA). PUA est déjà le plus grand programme de chômage d’aujourd’hui, avec 7 millions de bénéficiaires apparents – et aussi le plus abusé, car les experts suggèrent que jusqu’à 30% des demandes du programme peuvent être frauduleuses. Les allocations de demandeur d’emploi de Wyden commenceraient à 250 $ par semaine, pourraient durer jusqu’à 91 semaines selon les conditions de chômage et seraient payables à tous les chômeurs de plus de 19 ans – y compris ceux qui n’ont jamais travaillé auparavant. Encore une fois, toutes ces largesses seraient payées sur les recettes générales plutôt que sur les charges sociales, ce qui signifie que les bénéficiaires n’auraient pas besoin de payer des impôts avant de retirer des prestations.

Comment interpréter l’apparition soudaine de toutes ces nouvelles «allocations»? Comme expliqué dans un rapport de 2019 proposant des allocations familiales aux États-Unis, l’idée vient «d’autres pays». Le Royaume-Uni, par exemple, offre des allocations de demandeur d’emploi, des allocations d’emploi et de soutien, voire des allocations de présence. Les décideurs politiques américains pourraient donc simplement emboîter le pas. Mais il semble plus probable qu’ils recherchent simplement un moyen acceptable de conditionner leur explosion actuelle de nouvelles dépenses, un retour aux politiques ratées du passé: des avantages plus importants, pour plus de gens, financés par les impôts des autres. . Après tout, qualifier de tels paiements de «bien-être» ne ferait tout simplement pas l’affaire, n’est-ce pas?

Matt Weidinger est le Rowe Fellow en études sur la pauvreté à l’American Enterprise Institute.