Les alpinistes du mont Everest sont testés positifs pour le coronavirus! Pas de centre de test COVID-19 à la clinique du camp de base

Le coronavirus est partout et même le plus haut sommet du monde n’a pas été épargné. Les personnes qui gravissent le plus haut sommet du monde sont maintenant testées positives et on craint maintenant une grave épidémie dans le camp de base du mont Everest. Selon un rapport de la BBC, pas moins de 17 cas ont été confirmés lorsqu’ils ont été envoyés du camp de base aux hôpitaux de Katmandou pour y être soignés. À leur retour du camp de base, les personnes ont été testées positives, indiquant que la transmission était plus élevée dans la région que prévu.

Dilemme de la fermeture des expéditions au mont Everest

Jusqu’à présent, le gouvernement du Népal a nié avoir eu connaissance des cas positifs émergeant du camp de base des montagnes. Maintenant, la question est de savoir si le gouvernement cache l’étendue car cela entraînerait plus de pression sur la fermeture des expéditions. Pour le Népal, les alpinistes étrangers ont été une source majeure de revenus et la montagne était l’année dernière lorsque la pandémie COVID-19 a éclaté. Cette année, alors que la saison d’escalade commençait, le gouvernement a ouvert le mont Everest pour des expéditions le 26 avril. Avec l’augmentation des cas de coronavirus, il y a un dilemme quant à savoir si les expéditions d’escalade devront être interrompues.

Le rapport indique que les autorités du pays imposent maintenant une quarantaine au Népal avant de se rendre au camp de base. Cependant, de sérieuses inquiétudes persistent alors que la communauté des alpinistes a souligné l’impact dévastateur de l’épidémie sur la montagne.

Cas d’épidémie

Malgré le refus du gouvernement des cas de coronavirus au camp de base du mont Everest, le rapport citant Lhakpa Nuru Sherpa, un responsable de l’Association de sauvetage de l’Himalaya a souligné que jusqu’à 17 cas ont été confirmés pour COVID-19. Ce sont parmi les grimpeurs qui ont volé hors de l’Everest. Le Dr Prakash Kharel de la clinique du camp de base de l’Everest a constaté une augmentation du nombre de personnes qui présentent maintenant des symptômes de type coronavirus tels que toux et fièvre persistantes.

Selon le médecin, si la toux est généralement présente chez les personnes qui escaladent des montagnes, il existe également d’autres symptômes. Les personnes venues pour grimper non seulement toussent mais se plaignent également de fièvre et de courbatures.

Test COVID-19 et isolement au camp de base

Selon le rapport, le médecin essaie d’isoler autant de personnes que possible qui présentent des symptômes d’infection virale. «Nous veillons à ce qu’ils restent isolés», a déclaré le Dr Kharel, cité dans le rapport. En dehors de cela, il n’y a pas de centre de test de coronavirus à la clinique de santé du camp de base. Le gouvernement n’a pas donné l’autorisation pour un centre de test, a déclaré le médecin.

Certaines grandes équipes d’expédition ont déclaré avoir apporté leurs propres kits de test au camp de base du mont Everest, leur permettant de prendre des mesures en temps opportun, notamment l’isolement et l’évacuation.

