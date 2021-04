Les altcoins atteignent de nouveaux sommets historiques alors que Bitcoin se bat sous les 60 000 $

Selon les données de, la performance de Bitcoin (BTC) au premier trimestre 2021 était la meilleure depuis 2013. Avec de forts vents arrière, Bitcoin entre maintenant au deuxième trimestre qui a historiquement été une bonne période pour le prix du BTC.

Les données montrent que BTC n’a clôturé le deuxième trimestre dans le rouge que deux fois et les deux fois, la baisse était inférieure à 10%. Si l’histoire se répète, les investisseurs de Bitcoin pourraient enregistrer des gains importants au cours des six prochains mois.

Les Altcoins ont également participé à la course haussière actuelle, ce qui a propulsé la capitalisation boursière totale de la crypto à 1,99 billion de dollars, ce qui est juste en dessous du seuil de 2 billions de dollars.

Jetons un coup d’œil à certains des jetons les plus performants pour voir lesquels pourraient continuer à augmenter à court terme.

RUNE / USDT

Le boom de la finance décentralisée a attiré de nombreux nouveaux acteurs. Cependant, l’un des problèmes auxquels sont confrontés les investisseurs est que les protocoles sont construits sur différentes blockchains.

Cela nécessite la nécessité d’un protocole inter-chaînes, permettant aux traders d’échanger des jetons entre les blockchains de manière décentralisée et THORChain (RUNE) tente de le faire.

Le 26 mars, le protocole a annoncé que son Chaosnet multichaîne, qui prend en charge l’échange de chaînes de blocs croisées natives entre cinq chaînes, devrait bientôt être mis en service.

Cette fonctionnalité pourrait attirer plusieurs nouveaux investisseurs qui pourraient verrouiller leurs actifs dans THORChain pour obtenir de meilleurs rendements. Si cela se produit, la valeur totale des actifs immobilisés dans THORChain pourrait augmenter par rapport au TVL actuel de 553 millions de dollars et ajouter des avantages supplémentaires aux investisseurs de RUNE.

Une mise en œuvre réussie de cette fonctionnalité pourrait augmenter la demande de RUNE. Le 23 février, la société d’investissement Crypto Multicoin Capital a également révélé une position importante dans RUNE.

RUNE est passé d’un creux intrajournalier à 4,50 $ le 25 mars à un plus haut intrajournalier à 8,93 $ aujourd’hui, un rallye de 98,44% en huit jours. Cependant, la longue mèche du chandelier d’aujourd’hui suggère une réservation de bénéfices à des niveaux plus élevés.

La paire RUNE / USDT peut retester le niveau de cassure à 6,76 $. Si les taureaux peuvent basculer ce niveau vers le support, cela peut servir de rampe de lancement pour la prochaine étape de la tendance haussière qui pourrait atteindre 10,26 $.

Les moyennes mobiles à la hausse et l’indice de force relative (RSI) dans la zone de surachat suggèrent que les taureaux sont aux commandes.

Si les baissiers font chuter le prix en dessous de 6,76 $, la paire peut chuter à la moyenne mobile exponentielle de 20 jours (6,24 $). Un rebond sur ce support indiquera que le sentiment reste positif et qu’il peut maintenir la tendance haussière intacte.

Cette opinion positive invalidera si les baissiers font baisser le prix en dessous de l’EMA de 20 jours. Un tel mouvement pourrait faire baisser le prix au SMA de 50 jours (5,36 $), puis à 4,50 $.

AKRO / USDT

L’espace DeFi est bondé et les projets devront sortir des sentiers battus et introduire des produits attrayants pour garder une longueur d’avance dans le jeu. Cependant, au cours des dernières semaines, il n’y a pas eu d’annonces majeures de la part de l’équipe Acropolis (AKRO).

Les frais de gaz Ethereum élevés continuent d’être un fardeau pour les utilisateurs et cela peut avoir eu des conséquences néfastes. Ce pourrait être certaines des raisons pour lesquelles la TVL du protocole n’est que de 37,31 millions de dollars, selon une mise à jour hebdomadaire du 31 mars.

L’équipe a mentionné qu’elle travaillait sur de nouvelles stratégies de coffre-fort, mais elle n’a pas fourni trop de détails. Dans un marché haussier, presque tout augmente, mais les projets qui n’ont pas un avantage distinct sur leurs concurrents éprouvent des difficultés lors du prochain ralentissement. Par conséquent, les investisseurs en cryptographie doivent analyser les fondamentaux des projets et conserver ceux qui offrent un avantage sur les autres.

AKRO est passé d’un plus bas intrajournalier à 0,042 $ le 25 mars à 0,088 $ aujourd’hui, un rallye de 109,50% en huit jours. La cassure du jeton au-dessus de 0,072 $ a complété un modèle de triangle ascendant haussier qui a un objectif cible à 0,127 $.

Cependant, la longue mèche du chandelier d’aujourd’hui suggère une réservation de bénéfices à des niveaux plus élevés. Les baissiers vont maintenant essayer de faire baisser le prix sous le niveau de cassure à 0,072 $. S’ils réussissent, la paire AKRO / USDT pourrait chuter à l’EMA de 20 jours (0,060 $).

Si le prix rebondit au-dessus de ce niveau, les taureaux essaieront à nouveau de pousser le prix au-dessus de 0,072 $ et de reprendre la hausse.

À l’inverse, si les baissiers font chuter le prix en dessous de l’EMA à 20 jours, la paire peut chuter vers la ligne de tendance du triangle. Une cassure en dessous de ce support invalidera la configuration haussière et signalera un possible changement de tendance.

HNT / USDT

Helium (HNT) a été présenté par Cointelegraph le 9 février alors qu’il se négociait à 3,96 $. À partir de là, le jeton a atteint 12,09 $ le 28 mars, un rallye de 205% en un peu moins de deux mois.

Le protocole vise à créer un réseau sans fil décentralisé et à connecter des appareils IoT à une fraction du coût des fournisseurs de services cellulaires actuels. Depuis début février, le nombre de hotspots actifs est passé de 18 000 à 24 572.

Ce nombre est susceptible d’augmenter car l’un de ses fournisseurs tiers de mineurs HNT a déclaré qu’il avait expédié 2000 mineurs à des clients en Chine le 31 mars. Si la popularité de HNT augmente en Chine, le nombre de hotspots pourrait continuer à augmenter.

Helium s’est récemment associé à Streamr, une plate-forme décentralisée pour les données en temps réel, qui peut aider les utilisateurs à transporter, diffuser et monétiser les données. Helium a également noué des partenariats avec plusieurs entreprises qui fournissent différents types de solutions IoT.

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro sont devenues positives juste au moment où HNT commençait le rallye le 25 mars.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions historiques et actuelles du marché dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour HNT était dans le vert le 25 mars, tout comme le jeton a commencé son rallye de 7,09 $ à 11,38 $ le 28 mars.

Le score VORTECS ™ est redevenu vert le 31 mars juste avant le début du rallye et il est resté dans le vert depuis lors. Le prix de HNT est passé de 9,67 $ à 11,98 $ au cours de la période.

Actuellement, HNT est dans une tendance haussière, mais les baissiers tentent de bloquer la hausse à 12 $. Les baissiers avaient fait baisser le prix de ce niveau le 28 mars, mais les taureaux ont acheté la baisse à l’EMA de 20 jours (8,66 $) le 31 mars, indiquant une accumulation sur les creux.

La hausse des moyennes mobiles et le RSI dans le territoire de surachat suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la hausse. Si les taureaux peuvent maintenir le prix au-dessus de 12 $, la prochaine étape de la tendance haussière pourrait commencer. Le prochain objectif cible à la hausse est de 14,56 $, puis de 17,64 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse à nouveau de 12 $, les taureaux tenteront de faire descendre la paire HNT / USDT en dessous de l’EMA à 20 jours. S’ils réussissent, la paire pourrait chuter à la SMA de 50 jours (6,04 $).

