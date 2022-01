Les altcoins deviennent haussiers alors même que le prix du bitcoin tombe à nouveau en dessous de 46 000 $

L’ambiance dans la crypto-monnaie est celle d’une anticipation croissante alors que le prix du Bitcoin (BTC) continue de s’échanger juste en dessous de 47 000 $. L’action latérale des prix a amené les analystes à avertir qu’une « période de volatilité explosive » approche à grands pas, mais peu ont été disposés à prédire la direction de la cassure.

Alors que le prix du Bitcoin se compresse, le marché de l’altcoin a pris vie et plusieurs jetons affichent des gains notables, en particulier dans la cohorte DeFi.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que les plus grands gagnants au cours des dernières 24 heures ont été Everest (ID), PAC Protocol (PAC) et Ravencoin.

Everest étend son interopérabilité

Everest est une société de blockchain qui se concentre sur la suppression des obstacles aux services publics et l’amélioration de l’inclusion économique grâce à la création d’un protocole de transaction numérique mondial sans appareil avec des fonctionnalités d’identité intégrées.

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à repérer des perspectives haussières pour ID le 30 décembre, avant la récente flambée des prix.

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour l’identification a commencé à rebondir le 30 décembre et a atteint un score élevé de 70 environ 44 heures avant que le prix ne commence à augmenter de 115 % au cours des trois jours suivants.

L’augmentation du prix de l’ID survient alors que le projet Everest est en train de mettre en œuvre des ponts reliant EverChain à plusieurs réseaux de chaînes de blocs, notamment Polygon (MATIC), Binance Smart Chain (BSC), Avalanche (AVAX) et Solana (SOL).

Le protocole PAC lance des comptes de stockage de données

Le PAC Procotol, un réseau de masternode blockchain de nouvelle génération qui compte plus de 18 000 nœuds actifs, a vu le prix de son token augmenter de 36% au cours des dernières 24 heures.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et CoinGecko montrent qu’après avoir atteint un creux de 0,002 $ le 31 décembre, le prix du PAC a bondi de 79% pour atteindre un sommet quotidien de 0,00359 $ le 3 janvier, alors que son volume de transactions sur 24 heures a grimpé en flèche de 50. %.

L’élan de construction de PAC intervient alors que le projet a commencé à déployer la version bêta de ses comptes de stockage de données yanDNA ™ et offre 5 gigaoctets de stockage gratuit pour les utilisateurs novices.

Ravencoin fête ses 4 ans

Ravencoin, un réseau blockchain spécialement conçu pour gérer efficacement le transfert d’actifs d’une partie à une autre, a vu son prix augmenter de 34% au cours des dernières 24 heures.

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS™ pour RVN a commencé à rebondir le 29 décembre et a atteint un sommet de 87 le 30 décembre, environ 15 heures avant que le prix n’augmente de 45,5 % au cours des quatre prochains jours.

Le mouvement haussier pour RVN intervient alors que le projet célèbre le quatrième anniversaire de son lancement officiel et cherche maintenant à pivoter pour développer la « prochaine génération de fintech pour Wall Street sur Ravencoin » tout en élargissant ses capacités NFT.

La capitalisation boursière globale des crypto-monnaies est désormais de 2 253 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 39,4 %.

