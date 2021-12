les altcoins dominent le marché en 2021

Le Bitcoin a connu une année favorable en 2021 mais les altcoins ont dominé le marché. L’avènement des saisons alternatives cette année avait vu plusieurs altcoins atteindre de nouveaux sommets alors même que le bitcoin, qui changeait le marché, s’était parfois arrêté. Cette décision, associée à la croissance et à l’adoption qui ont secoué l’espace crypto cette année, a montré que les altcoins dominaient le marché à grande échelle.

Règle Altcoins 2021

De nombreuses nouveautés sont sorties de l’industrie de l’altcoin cette année et ont connu du succès en même temps. Fondamentalement, l’année 2021 a été une longue saison alternative lorsque nous examinons les performances de certains de ces actifs.

Une grande partie de cette croissance est due à la finance décentralisée (DeFi), aux NFT et, plus récemment, au métaverse qui gagne en popularité auprès des investisseurs. Ceux-ci ont mis en évidence des projets intéressants qui ont vu leurs jetons récupérés grâce à cela. La plupart du temps, ils ont suivi la croissance du bitcoin. Alors qu’à d’autres occasions, ces avoirs ont été libérés et récupérés pour leur propre compte.

Capitalisation boursière des Altcoins à 1,32 billion de dollars | Source : capitalisation boursière totale d’Altcoins sur TradingView.com

Cela a conduit Bitcoin à perdre une partie importante de sa domination du marché au profit des altcoins. En commençant l’année à environ 75% de la domination totale du marché, il est maintenant tombé à 38%, où les altcoins ont continuellement mangé la part de marché de la crypto-monnaie pionnière. Ethereum, comme toujours, a mené cette charge car il a pris la plupart des parts de marché.

Les memecoins ont également trouvé grâce sur le marché cette année. Des pièces telles que Dogecoin et Shiba Inu ont augmenté au milliardième centile, tout comme les « tueurs d’ETH » ont également fait un jeu sur le marché.

Les midcaps prennent la tête

Les altcoins affichaient toujours des indices avec des gains à trois chiffres pour l’année. Bitcoin, qui a connu une bonne séquence cette année, a toujours affiché les gains les plus faibles, étant le seul indice à afficher des gains à deux chiffres. Tous les autres indices, les indices small, mid et large cap ont enregistré le plus de gains.

Les rendements de Bitcoin pour l’année n’ont atteint que 73%. Bien qu’il soit encore bien en avance sur les principaux véhicules d’investissement tels que l’or, le S&P et le NASDAQ, il a toujours sous-performé par rapport aux autres indices.

L’indice Mid Cap enregistre les rendements les plus élevés de 2021 | Source : Recherche sur les arcanes

L’indice des grandes capitalisations a affiché le deuxième rendement le plus bas à 179 %, mais a même généré des rendements 100 % supérieurs à ceux du bitcoin. L’indice des petites capitalisations a fait sensation avec des rendements atteignant 485 % pour l’année.

Enfin, l’indice des moyennes capitalisations a été le gagnant pour 2021, marquant des rendements de 830%. Cet indice se compose principalement de jetons de couche 1 qui ont enregistré certains des gains les plus importants au cours de l’année, surpassant même Ethereum malgré ses énormes rendements de 485% au cours de l’année.

