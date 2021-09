Les Altcoins éclatent | Place des investisseurs

Les gains d’altcoin laissent les gains de bitcoin dans la poussière… les fondamentaux et les techniques semblent sains… un altcoin qui a explosé et pourrait doubler à partir d’ici

*** Si notre spécialiste de la crypto, Luke Lango, a raison, préparez-vous

Nous pensons que les fondamentaux, l’optique et les techniques impliquent tous que ce grand rallye pourrait finir par ressembler aux rallyes de 2013, 2017 et 2020 en Bitcoin – et si c’est le cas, cela ne nous placerait que dans la première manche de cette évasion de 2021. Inutile de dire que ce sont des moments passionnants. L’action des prix de Bitcoin est passionnante, et nous voyons la crypto-monnaie «poster child» atteindre 100 000 $ au cours des 12 prochains mois. Mais plus important encore, la possibilité de altcoins nous excite le plus.

Dans le Digest d’aujourd’hui, passons en revue le dernier numéro de Luke d’Ultimate Crypto, paru mardi.

Il couvre le rallye du bitcoin depuis juillet… l’action récente et explosive des prix de certains des meilleurs altcoins… l’adoption continue de la cryptographie – à la fois ici aux États-Unis et à l’étranger… et nous verrons même pourquoi le plus gros gagnant du portefeuille Ultimate Crypto – un 7.00% + gagnant – pourrait doubler à partir d’ici.

Beaucoup à couvrir. Allons-y.

*** Enregistrement avec le crypto grand-père d’abord

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est notre expert en investissement hypercroissance. Et peu de secteurs offrent un plus grand potentiel d’hypercroissance que les crypto-monnaies. Les altcoins ont été parmi les investissements les plus lucratifs de ces dernières années – certains augmentant littéralement de milliers de pour cent, créant ainsi des fortunes.

Désormais, même si Ultimate Crypto se concentre sur ces altcoins de pointe, le bitcoin est considéré comme le baromètre du secteur de la crypto. C’est donc par là que notre analyse doit commencer.

Comme les investisseurs en crypto le savent trop bien, le bitcoin a subi un brutal marché baissier à partir du printemps.

De mi-avril à fin juin, il a perdu plus de la moitié de sa valeur.

Source : StockCharts.com

Maintenant, deux choses importantes à ce sujet…

Tout d’abord, alors que les crypto-ours ont joyeusement déclaré que cela reflétait le statut de «mode» du bitcoin, les investisseurs en crypto ont vu cela comme rien de plus que la volatilité standard.

Comme nous l’avons déjà noté dans le Digest, une volatilité accrue est le prix d’admission pour les investisseurs en crypto.

Pour illustrer, le graphique ci-dessous vient de Charlie Bilello. Dans la colonne “% de déclin”, vous verrez à quel point le bitcoin a chuté lors de divers crashs au cours des 11 dernières années. Et il y a beaucoup d’accidents.

Mais dans la colonne « % de retour au nouveau sommet », vous verrez le pourcentage de retour de bitcoin qui s’ensuit ajouté au cours des mois suivants en route vers un nouveau sommet. Et il y a beaucoup des gains de monstre.

Source : CharlieBilello et CoinDesk

Bien que nous ne soyons pas revenus à un nouveau sommet, le bitcoin a augmenté de 68% depuis son plus bas de juillet, au moment où j’écris.

Vous devez également savoir que les recherches de Nasdaq.com sur la volatilité moyenne du bitcoin révèlent que sa volatilité moyenne (mesurée par les écarts types sur 30 jours des rendements journaliers annualisés) est comprise entre 50 % et 100 %.

Conclusion – la volatilité n’est pas la même chose que le « risque ». Ce n’est pas non plus le signe d’une catastrophe imminente. C’est simplement une caractéristique d’un actif, comme une empreinte digitale.

Lorsque vous vous attendez à une volatilité exagérée et que vous en tenez compte dans votre plan d’investissement, ce n’est pas un problème… même si les médias financiers feront de leur mieux pour en faire un problème pour vous.

*** Le deuxième point sur le krach printanier du bitcoin est que les investisseurs avisés l’ont vu comme une opportunité d’achat

En fait, avec le recul, ce crash a suivi un schéma graphique technique spécifique.

En juin – avant que le bitcoin ne commence à se rallier – Luke a attiré l’attention sur ce modèle. Il a écrit que cela semblait être un événement d’accumulation «Wyckoff».

Le voici pour expliquer :

(Un événement d’accumulation de Wyckoff est) une phase d’achat au cours de laquelle le prix d’un actif augmente après la vente. Le point important à retenir est que la phase d’achat se produit lorsque les individus vendent par peur et épuisement, généralement à perte. Et devinez qui est heureux d’intervenir et d’acheter à prix réduit ? Les établissements.

Dans le numéro le plus récent de Luke, il a fourni les deux graphiques ci-dessous.

Le graphique du haut montre un modèle d’accumulation Wyckoff hypothétique. Le graphique du bas montre l’évolution des prix du bitcoin au cours des derniers mois.

Remarquez-vous une similitude ?

Retour à Luc :

Le shakeout massif de mai à juin semble terminé. Cela a fini par ressembler beaucoup à un événement d’accumulation de Wyckoff. C’est une bonne nouvelle car le marché semble sain et devrait reprendre sa tendance haussière.

Ainsi, le bitcoin semble sain et prêt pour plus de gains. Cela ouvre la voie à une croissance plus large de l’ensemble de l’univers crypto/blockchain.

*** L’adoption augmente au pays et à l’étranger

Luke écrit que la force motrice derrière la perturbation de la blockchain est sa présence croissante dans le monde.

Il cite une étude de la principale société d’analyse de données blockchain, Chainalysis. Selon l’étude, l’adoption mondiale a augmenté de 880% d’une année sur l’autre. C’est presque 10X.

Retour à Luke pour les détails :

Il convient de noter où l’adoption est la plus forte. Chainalysis a classé l’adoption dans 154 pays à travers le monde, et les trois premiers étaient le Vietnam, l’Inde et le Pakistan. Les États-Unis occupaient la huitième place. L’adoption la plus forte est dans les marchés émergents. Une autre étude raconte une histoire similaire. Selon un rapport publié par Crypto.com, un échange crypto basé à Hong Kong, le nombre d’utilisateurs de crypto dans le monde est passé à 221 millions en juin. Ce nombre a doublé en seulement six mois depuis le début de l’année, et il a augmenté de 10 % en un mois de mai à juin. Aucune autre industrie ne connaît ce genre de croissance explosive.

J’ajouterai que cet intérêt mondial généralisé est particulièrement encourageant car il montre que la santé globale de la crypto ne dépend pas de l’adoption par un seul pays, qui pourrait être impactée par une législation prohibitive.

***Ici aux États-Unis, nous pourrions signaler un certain nombre de titres illustrant la croissance du bitcoin, mais il se passe une histoire importante concernant les altcoins

Le mois dernier, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré qu’il avait reçu l’approbation du conseil d’administration pour ajouter 500 millions de dollars d’actifs cryptographiques au bilan. La société investirait 10% de ses bénéfices futurs dans la cryptographie.

Mais voici Luke avec le détail critique :

Les achats ne seront pas limités au Bitcoin. Cela signifie que Coinbase cherchera à diversifier son bilan en ajoutant d’autres actifs cryptographiques comme… vous l’avez deviné… des altcoins. Nous pensons que cela peut changer la donne pour l’espace altcoin, car il y aura désormais un précédent pour les entreprises d’investir dans des actifs cryptographiques autres que Bitcoin et Ethereum, où une grande partie de l’argent initial est allé.

Alors, quels altcoins reçoivent l’essentiel de ces flux d’argent ? Et lesquelles semblent aujourd’hui les plus prometteuses pour les investisseurs ?

Cela nous amène au plus gros rendement du portefeuille Ultimate Crypto.

*** Le mois dernier, nous avons mis en évidence l’altcoin, Cardano, qui montait en flèche

L’altcoin courait plus haut parce que son fondateur avait fourni des détails sur un prochain “hard fork”. Sans devenir trop technique, un hard fork est fondamentalement un changement radical dans le fonctionnement d’un réseau de blockchain, résultant en «l’ancienne méthode» et «la nouvelle façon» – comme une fourchette.

Voici Luke avec pourquoi c’est un gros problème:

La phase finale de la mise à niveau permettra à Cardano d’affronter pleinement son principal rival, Ethereum – la plus grande plate-forme de contrats intelligents, avec une capitalisation boursière d’environ 396 milliards de dollars contre 89 milliards de dollars pour Cardano. Ethereum a lutté contre la congestion du réseau et des frais de transaction plus élevés, donc Cardano est bien placé pour commencer immédiatement à prendre des parts de marché grâce à sa capacité de débit plus élevée et à des frais de gaz moins chers. En fait, les plans de Cardano pour bouleverser Ethereum sont déjà bien en marche…

Luke explique comment il est prévu que Cardano lance un convertisseur de jetons ERC-20 qui permettra aux projets de migrer de manière transparente les actifs de la blockchain Ethereum vers la blockchain Cardano. Ce serait énorme – comme ouvrir les vannes à une nouvelle adoption de Cardano.

Luke pointe vers un réseau d’intelligence artificielle décentralisé appelé SingularityNET qui a déjà prévu de migrer son jeton natif, AGIX, d’Ethereum vers Cardano.

Pour des raisons comme celle-ci, Luke pense que les gains de Cardano sont loin d’être terminés, même si les abonnés à Ultimate Crypto qui ont acheté selon la recommandation initiale sont actuellement assis sur un gain de 7,603%.

Voici Luke décrivant ce qui pourrait arriver :

Le pourcentage moyen de mouvement des quatre sommets de la phase de consolidation précédente au sommet de la phase de consolidation suivante est d’environ 120%, donc si un schéma similaire se reproduit, la pièce peut grimper vers 5 $ lors de sa prochaine étape plus élevée.

Au moment où j’écris, Cardano se négocie à 3,02 $.

*** Conduire des gains explosifs comme ceux de Cardano sont des technologies qui vont changer notre monde

Ils inaugurent ce changement par la désintermédiation.

Voici Luke, expliquant:

C’est un mot sophistiqué pour « éliminer les intermédiaires », et c’est une perturbation massive. Les cryptos servent à remplacer les monnaies fiduciaires traditionnelles, oui. Mais ce n’est pas leur objectif final – remplacer le dollar, si vous voulez, n’est pas le « jeu final ». Ils sont un moyen pour une fin, et cette fin est la désintermédiation économique… Les altcoins sont l’application intelligente de la technologie blockchain. Ce sont des projets, développés par une équipe d’innovateurs sur un réseau décentralisé, visant à créer des évolutions révolutionnaires des systèmes sociétaux et économiques d’aujourd’hui qui sont plus libres, plus rapides et plus justes.

En fin de compte, l’adoption de la cryptographie s’accélère ici aux États-Unis et à l’étranger. Ce n’est pas seulement le bitcoin, c’est tout le secteur. Le meilleur de tous, nous cherchons prêt pour une autre jambe plus haut.

Voici la prise de vue finale de Luke :

Alors, asseyez-vous, attachez votre ceinture et profitez de la balade. Vous êtes un des premiers investisseurs en crypto. Vous savez que ça va être agité parfois. Ce sera parfois volatile. Il va y avoir des jours sanglants. Mais vous savez aussi que vous survivrez à ces jours, et que vous finirez par sortir de l’autre côté avec gros gains.

