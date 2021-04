Les Altcoins enregistrent des gains à trois chiffres alors que le prix du Bitcoin grimpe vers 60K $

Si le week-end dernier est une indication du cycle actuel du marché haussier, alors une saison altcoin pourrait bien être en cours.

À l’instar des cycles précédents, après que (BTC) ait effectué une hausse significative du prix, puis entre dans une période de consolidation, les fonds commencent à migrer vers des altcoins à grande et à petite capitalisation boursière.

Graphique 4 heures WRX / USDT, WIN / USDT, BTT / USDT, STX / USDT et HOT / USDT. Source: TradingView

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent que si Bitcoin s’est négocié dans une fourchette comprise entre 57000 $ et 60200 $ au cours de la semaine dernière, plusieurs altcoins ont enregistré des gains à deux chiffres car les listes d’échange et les développements de protocoles ont apporté une nouvelle vague d’enthousiasme et de volume de négociation pour certains projets.

L’écosystème Tron mène le rallye Altcoin

Les jetons de l’écosystème Tron (TRX) ont connu une augmentation notable de leurs volumes de négociation au cours des 2 derniers jours, le jeton WINk axé sur les jeux de hasard ayant connu la plus forte croissance, passant de 325% de 0,00059 $ le 3 avril à un nouveau record de tous les temps de 0,0025 $ le 5 avril.

Graphique WIN / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

BitTorrent (BTT) a également connu un afflux d’achats à partir du 4 avril, ce qui a fait passer le prix de plus de 100% d’un creux de 0,0067 $ à un nouveau record de 0,0136 $ le 5 avril. Le prix du TRX a augmenté de 48% au cours de la même période. , passant de 0,0997 $ à son prix actuel proche de 0,147 $.

Ce ne sont pas seulement les projets basés sur Tron qui ont attiré l’attention des commerçants ce week-end et lundi.

L’échange crypto basé en Inde WazirX a vu son jeton natif (WRX) croître de plus de 350% au cours des deux derniers jours, passant d’un minimum de 1,47 USD à un nouveau record de 5,88 USD lundi grâce à un record de 2 milliards de dollars. volume de transactions.

Graphique WRX / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Holochain (HOT), une plate-forme peer-to-peer décentralisée pour les dApps, a vu son prix augmenter de 350% depuis l’annonce du 25 mars selon laquelle Holo Limited a obtenu un brevet américain pour ses innovations en réseau rrDHT. Depuis l’annonce, HOT est passé de 0,21 $ à 0,31 $.

Une nouvelle cotation sur Upbit Global a également déclenché un rallye de 150% du prix des Stacks (STX), passant de 1,13 USD dimanche à un sommet intrajournalier de 2,85 USD en avril avant que les prises de bénéfices ne baissent le prix à 2,20 USD.

Bitcoin se renforce pour sa prochaine course

Selon l’analyse du co-fondateur de Jarvis Labs, Ben Lilly, les mesures en chaîne indiquent une base solide de soutien pour le prix de Bitcoin avec les seuls vents contraires résultant de la volatilité des taux de financement « dès qu’il y a une sorte de pompe. »

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

En raison de cette réaction, Lilly voit un nouveau test possible du niveau de 54 000 $ pour « broyer une partie du FOMO » encore trouvé à ce niveau, mais il ne voit pas le prix baisser en raison d’un solide support en chaîne à ce niveau.

Lilly a dit:

« Quoi qu’il en soit, nous nous préparons pour une bonne moitié plus tard pour avril et au-delà, en particulier avec l’effet de niveaux de gris qui entrera en vigueur à cette époque. »

Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie au prix de 59200 $ avec le taux de dominance Bitcoin à 55,7%.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.