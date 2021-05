Les altcoins montent en flèche alors que les prix du Bitcoin et de l’Ethereum stagnent près des niveaux clés

Compartir

Le 26 mai, l’élan haussier qui avait propulsé Bitcoin et altcoins dans un rallye de secours était quelque peu accommodant car les traders ne sont pas sûrs de ce qui pourrait se passer ensuite.

Après qu’une tentative des taureaux de Bitcoin dans la matinée de pousser le prix (BTC) au-dessus de 40000 USD a rencontré une forte résistance, l’actif numérique a perdu de son élan et est retombé au niveau de support de 38000 USD.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Malgré la lutte en cours, certains signes positifs tels qu’une baisse des dépôts de change BTC et une tendance à la hausse dans les directions qui accumulent Bitcoin suggèrent que les baissiers ont cessé de vendre et que le pire de la récession est peut-être passé.

Plus tôt dans la journée, Ether (ETH) s’est également redressé près du niveau de 3000 $, mais le recul du prix du BTC a fait chuter l’altcoin supérieur en dessous de 2800 $.

Polygon mène la charge pour altcoin

Alors que la plupart des crypto-monnaies sont bien en dessous des sommets récemment fixés, le prix du Polygon (MATIC) a inversé la tendance en recherchant une reprise claire en forme de V. L’altcoin était plus élevé aujourd’hui lorsque le projet a annoncé le lancement de sa pile SDK qui permettra aux développeurs de mettre en œuvre facilement leurs propres blockchains connectées à Ethereum.

Graphique MATIC / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Depuis le 25 mai, le prix du MATIC a augmenté de 50%, passant d’un creux de 1,51 $ à un sommet intrajournalier de 2,44 $ le 26 mai.

Selon les données de Cointelegraph Markets Pro, les conditions du marché pour MATIC sont favorables depuis un certain temps.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité de négociation. Twitter

Score VORTECS ™ (vert) vs. prix MATIC. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour MATIC a été dans la zone verte pendant la majeure partie de la semaine dernière et a culminé à 94 plusieurs fois le 25 mai, environ sept heures avant le prix. Augmentera de 50% au cours de la prochaine semaine. jour.

Parmi les autres performances notables de l’altcoin, citons un gain de 89% pour SKALE Network (SKL) et un rallye de 67% pour Enjin Coin (ENJ). Le protocole d’origine a également gagné 53%.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. Source: Coin360

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est maintenant de 1,7 billion de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 42,5%.

