Les altcoins ont atteint de nouveaux sommets après que les taureaux aient repoussé le prix du Bitcoin au-dessus de 50000 $

Les investisseurs en crypto-monnaie ont poussé un soupir de soulagement le 26 avril lorsque la forte inversion du prix du Bitcoin (BTC) s’est accompagnée d’un rallye à l’échelle du marché qui a le plus d’altcoins dans le vert. La cassure a probablement été facilitée par les évaluations haussières des analystes de JPMorgan et par l’annonce de PayPal selon laquelle la demande d’achat de crypto-monnaies avait dépassé les attentes.

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent qu’après avoir rebondi à près de 47000 dollars dimanche soir, Bitcoin est revenu au-dessus du niveau de support de 50000 dollars aux premières heures de négociation lundi et a augmenté de plus de 53500 dollars à midi, tandis que Ether (ETH) a rassemblé 2500 $.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le recul du marché de la semaine dernière n’a guère ralenti l’adoption généralisée des crypto-monnaies, alors que des histoires comme le projet de perspective de la NFL Trevor Lawrence qui a signé un accord de soutien avec la plate-forme de suivi de portefeuille de crypto-monnaie Blockfolio et les hôtels au Nigéria annonçant leur intention d’accepter Bitcoin comme paiement se développent. une base quotidienne.

L’analyse en chaîne suit l’élan haussier croissant de Bitcoin

Les données de Glassnode montrent que le volume de transfert en chaîne et les frais de transaction moyens pour le réseau Bitcoin ont atteint de nouveaux sommets historiques la semaine précédente, alors que le réseau continue de se remettre de la congestion mempool en raison de la baisse du taux de hachage qui en a résulté. d’une panne de courant en Chine.

Frais de transaction moyens sur le réseau Bitcoin. Source: Glassnode

L’analyse des tranches d’âge épuisées, détaillant la durée de conservation de BTC dans un portefeuille, indique que les nouveaux détenteurs de jetons ont été secoués par la récente baisse, tandis que les portefeuilles détenus pendant plus d’un mois ont connu une baisse de l’activité de transaction.

Les données montrent également que les portefeuilles détenus depuis plus de 6 mois n’ont pas connu d’augmentation notable des dépenses depuis le ralentissement du marché en février.

Plus d’optimisme peut être trouvé en examinant l’arriéré de mineurs, qui, selon Glassnode, est à son plus haut depuis la mi-2018.

Changement de la position nette du mineur. Source: Glassnode

Dans l’ensemble, l’analyse montre que ce sont les nouvelles mains sur le marché qui ont été secouées par la correction de la semaine dernière, tandis que les traders de crypto plus expérimentés étaient heureux d’accumuler BTC de ceux qui craignaient une nouvelle baisse de prix.

Les altcoins augmentent alors que Bitcoin trouve son équilibre

Les difficultés de Bitcoin au cours de la semaine dernière ont permis aux altcoins de progresser et de gagner des parts de marché avec un certain nombre de pièces atteignant de nouveaux sommets et un volume de transactions sur les échanges décentralisés à la hausse.

La plate-forme de prêt DeFi basée sur Ethereum Compound (COMP) a grimpé de 17% du jour au lendemain pour atteindre un nouveau sommet de 671 $, tandis que la solution de couche 2 Polygon (MATIC) a augmenté de 68% pour atteindre un nouveau sommet historique de 0,576 $.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. Source: Coin360

L’échange décentralisé basé à Solana, Serum (SRM), a vu le prix de son jeton natif monter en flèche à un nouveau sommet de 11,47 $ grâce à une activité accrue sur le réseau de blockchain Solana (SOL).

Le prix de Solana a gagné plus de 120% la semaine dernière et a atteint un nouveau sommet de 48,46 $ le 25 avril alors que son écosystème continue de s’étendre et que de nouveaux projets sont lancés sur ce concurrent de la couche 1 Ethereum.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est maintenant de 2 004 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 50,3%.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de commerce comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.