Les altcoins rongent la domination de Bitcoin alors que la part de ce dernier dans le total crypto m-cap diminue considérablement

Au cours de son parcours de 13 ans, Bitcoin a été la première pièce par capitalisation boursière, mais sa domination est passée de plus de 80 % jusqu’en 2017 à une moyenne d’environ 50 à 60 % au cours des quatre années suivantes.

La domination de Bitcoin dans le monde de la cryptographie a atteint son plus bas depuis mai de cette année, grâce à l’adoption croissante des altcoins. Avec une capitalisation boursière (m-cap) d’environ 940 milliards de dollars, la part de Bitcoin dans le total des crypto m-cap s’élevait à seulement 39,83 % le 9 décembre 2021, contre plus de 70 % au 1er janvier 2021, selon les données de CoinMarketCap. montré. Au 19 mai, la part de Bitcoin sur le marché total de la cryptographie d’environ 1 800 milliards de dollars s’élevait à 39,16 %. Le m-cap de Bitcoin au moment du dépôt de ce rapport était de 913 milliards de dollars avec une augmentation marginale de la part à 40,47% du m-cap total de tous les cryptos à 2,26 billions de dollars. La part de Bitcoin avait atteint un niveau historiquement bas à 32,81 % le 15 janvier 2018, alors que le m-cap global de la cryptographie était de 700 milliards de dollars.

« La part de Bitcoin dans la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies (appelée Bitcoin Dominance) évolue de manière cyclique avec le temps. Alors que les investisseurs affluent vers Bitcoin, il y a généralement une augmentation rapide de sa valeur par rapport au marché plus large de la cryptographie et sa domination augmente comme la période entre octobre et décembre 2020, lorsque la domination est passée de 55% à 70% en un trimestre. Suite à cela, le prix de Bitcoin s’est stabilisé alors que les commerçants ont détourné leurs investissements vers des altcoins avec un potentiel de croissance plus élevé. Par exemple, la domination du Bitcoin est passée de 70 % en décembre 2020 à 45 % en mai 2021 », a déclaré à Financial Express Online Vikram Subburaj, cofondateur et PDG de Giottus Cryptocurrency Exchange.

Au cours de son parcours de 13 ans, Bitcoin a été la première pièce par capitalisation boursière, mais sa domination est passée de plus de 80 % jusqu’en 2017 à une moyenne d’environ 50 à 60 % au cours des quatre années suivantes. Cela était attendu compte tenu de l’émergence d’altcoins puissants tels que Ethereum, Solana, Cardano, Binance Coin, etc.

Lisez aussi : Plus de 7,7 milliards de dollars de cryptos volés en 2021 ; 2,8 milliards de dollars perdus en tirages de tapis : étude

« Alors que le marché devient plus mature, nous prévoyons que les altcoins dissocieront leurs performances de Bitcoin et gagneront ainsi en force. Une dominance de Bitcoin de l’ordre de 20 à 30 % pourrait bientôt devenir la norme à moyen terme. À court terme, nous nous attendons à ce que Bitcoin retrouve un niveau de domination de 50% au premier trimestre 2022 s’il revient bientôt au-dessus du niveau de 53 000 $ », a ajouté Subburaj.

La part d’Ethereum dans le total crypto m-cap est passée de 7 % en janvier 2020 à plus de 21 % en décembre 2021. D’autres altcoins de premier plan tels que Binance Coin, Tether, Solana, XRP, Cardano, USD Coin, Terra avaient une part de 4 %, 3,5 %, 2,4 %, 1,7 %, 1,9 %, 1,9 % et 1,1 % respectivement, au 23 décembre 2021.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.