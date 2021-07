Les Altcoins sécurisent des gains à deux chiffres après que Bitcoin a atteint 33 000 $

in

Les graphiques sont devenus verts lorsque le prix du Bitcoin (BTC) a atteint 32 858 $, mais plusieurs analystes ont également averti que le marché n’était peut-être pas encore sorti d’affaire.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que les principaux moteurs au cours des dernières 24 heures étaient Telcoin (TEL), Polygon (MATIC) et Axie Infinity (AXS), indiquant que la reprise est généralisée et pas seulement limitée aux crypto-monnaies à grande capitalisation . .

Top 7 des devises avec le changement de prix le plus élevé en 24 heures. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre la liste ci-dessus, les jetons les plus performants représentent une variété de sous-secteurs de la crypto-monnaie, y compris les jetons non fongibles, l’intelligence artificielle et les projets financiers décentralisés.

Telcoin sécurise de nouvelles paires de trading sur QuickSwap

Telcoin (TEL), un protocole blockchain axé sur l’envoi et la réception d’envois de fonds mondiaux basés sur les mobiles, a été le plus performant au cours des dernières 24 heures.

Graphique TEL / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

TEL a récupéré 71% d’un creux de 0,0091 $ le 20 juillet à un sommet intrajournalier de 0,0158 $ et son volume de transactions sur 24 heures a augmenté de 136% pour atteindre 43 millions de dollars.

L’intérêt pour le projet a connu un pic notable suite à l’introduction des «agents DeFi» dans le protocole Fetch, qui sont conçus pour aider les utilisateurs à gérer leur liquidité et à la protéger des pertes permanentes ou des tirages de tapis.

Le prix du MATIC augmente après le lancement de Polygon Studios

Le deuxième jeton le plus performant dans les graphiques sur 24 heures est Polygon (MATIC), la solution de couche deux populaire pour le réseau Ethereum (ETH) qui a connu une augmentation significative de son adoption au cours du premier semestre 2021.

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à repérer des perspectives haussières pour MATIC le 20 juillet, avant la récente flambée des prix.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité de négociation.

Score VORTECS™ (vert) vs. prix MATIC. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour MATIC est devenu vert pour la première fois le 19 juillet et a atteint un sommet de 77 le 20 juillet lorsque son prix a atteint un creux de 0,62 $, juste une heure avant que son prix n’augmente de 52 % pendant le prochain. 29 heures.

L’élan croissant de Polygon est dû en grande partie au lancement de Polygon Studios, le “nouveau bras de protocole pour le jeu blockchain et l’écosystème NFT”.

AXS reprend du poil de la bête

Le troisième meilleur interprète au cours des dernières 24 heures était Axie Infinity (AXS), un protocole centré sur NFT qui a récupéré plus de 1000% le mois dernier grâce à l’augmentation de l’activité des utilisateurs et aux opportunités de revenus qu’il offre aux utilisateurs dans les pays économiquement défavorisés.

Selon les données de Cointelegraph Markets Pro, les conditions du marché pour AXS sont favorables depuis un certain temps.

Score VORTECS™ (vert) vs. prix AXS. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour AXS a augmenté pendant la majeure partie de la semaine dernière et a culminé à 77 le 20 juillet, environ une heure avant que le prix n’augmente de 46% au cours des seize heures suivantes. Actuellement, le prix AXS se négocie à 18 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.