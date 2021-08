Les alternatives de City à Harry Kane

25/08/2021 à 15h14 CEST

Suite à la confirmation d’Harry Kane qu’il ne quittera pas Tottenham cet été, Manchester City est à court de son grand objectif au marché d’été. Les célestes avaient en un bélier leur grande priorité du marché, après la sortie du Kun Aguero, et l’anglais était l’élu. Cependant, le président des « éperons », Daniel prélèvement, a pris le pouls de son joueur et a réussi à le convaincre de rester. Maintenant la question est : Que reste-t-il à Manchester City ?

Les options ne sont pas nombreuses. Encore moins après les mouvements de grands attaquants comme Lukaku à Chelsea, et l’impossibilité de sortir Erling haaland de Dortmund cet été. Pep Guardiola a confirmé vendredi dernier lors d’une conférence de presse qu’il serait “très heureux & rdquor; s’il n’y a plus de transfert jusqu’à la fin du marché. Mais dans les médias anglais, la danse des noms et des spéculations n’a pas cessé. Ce sont les candidats qui ont sonné pour débarquer du côté bleu de Manchester.

cas chrétien

Cristiano Ronaldo a été le dernier d’entre eux. Mardi dernier, La Gazzetta Dello Sport a rapporté que s’il pouvait quitter la Juventus, ce ne pourrait être que Manchester City. Plus tard, le journal français L’Equipe a confirmé que depuis l’environnement du footballeur, ils tentaient d’orchestrer une sortie vers Manchester. Que cela se produise, cependant, semble très compliqué.

Au sein du club anglais, ils ne sont pas aussi convaincus que le joueur avec ce mouvement. C’était l’influence de Jorge Mendes, l’agent de Cristiano, présent à Manchester ces derniers jours, qui a mis la situation des Portugais sur la table. À l’heure actuelle, il semble plus qu’improbable que cela se produise.

Pep a parlé de Lewandowski

Il y a quelques jours, d’Italie, il s’est également lié à City avec le nom de Dusan Vlahovic, bélier pour la Fiorentina. Du club anglais, ils ont rapidement écarté cette option, nommant le candidat comme « Un nom à ignorer parmi les rumeurs & rdquor;. Il y a quelques semaines également, Guardiola a été interrogé sur la possibilité d’incorporer Robert Lewandowski, et le technicien réfrigéré toute option : “Question suivante. Je ne répondrai pas. Je crois que Lewa va rester à Munich & rdquor ;.

À l’heure actuelle, l’option la plus probable est que personne ne se présente. Que Pep a parié un an de plus sur le faux neuf, ou pour s’être converti en Ferran Torres ou Sterling sur les béliers et donner plus de minutes à Gabriel Jésus. Cependant, cela ferait deux étés au cours desquels City serait à la recherche d’un attaquant, et personne ne finit par arriver.

Haaland l’été prochain ?

La clause de sortie à déclencher par Erling haaland à partir de l’année prochaine, ce sera la dent sucrée pour de nombreux grands clubs. Parmi eux pourrait être Manchester City, bien que dans ce cas il y ait deux barrières. Le premier, Mino Raiola, agent du joueur qui entretient des relations tendues avec Guardiola. La seconde, qui en ce moment l’été prochain est loin. Et vu comment des rivaux comme Chelsea ou Manchester United se sont renforcés, il ne leur sera pas facile de conserver le trône de la Premier League.