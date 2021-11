Les alternatives Ethereum et les jetons de jeu surpassent BTC et ETH

Bitcoin (BTC) et éther (ETH) ont peu changé au cours des dernières 24 heures, bien que les devises associées à Solana et Polkadot – deux alternatives à la blockchain Ethereum – aient surperformé avec les jetons de jeu comme l’AXS d’Axie Infinity.

Bitcoin a baissé de 2% au cours des dernières 24 heures. Le prix a brièvement chuté mercredi après l’annonce par la Réserve fédérale américaine d’un plan de réduction, ou de réduction, de ses 120 milliards de dollars mensuels d’achats d’obligations à partir de ce mois.

La plus grande crypto-monnaie du monde en valeur marchande a chuté jusqu’à 60 530 $ mercredi vers 18 h 00 UTC, mais s’est rapidement rétablie et s’est échangée au-dessus de 63 000 $.

« Le fait que le bitcoin se consolide dans une fourchette juste en dessous de son plus haut historique est significatif », a déclaré Jason Deane, analyste chez Quantum Economics. « Cela constitue un solide soutien pour la prochaine étape à la hausse. Plus il reste en place longtemps, plus le marché a confiance qu’il tiendra. »

Le nombre de bitcoins sur les bourses est à son plus bas depuis trois ans, ce qui suggère que les investisseurs ne sont pas disposés à vendre.

« L’offre sur les bourses continue de baisser aussi vite que les fondamentaux de l’actif continuent de s’améliorer, invitant à une perspective haussière », a déclaré Deane.

Ether, le jeton natif de la blockchain Ethereum, a atteint mercredi un niveau record, atteignant 4 628 $. L’éther est en hausse de 28% sur le mois, mais en baisse de 1,5% sur la journée, s’échangeant autour de 4 500 $.

« Il s’agit d’une correction de prix raisonnable », a déclaré Du Jun, co-fondateur du groupe Huobi, dans un e-mail à CoinDesk. « Le prix est toujours à un niveau élevé et le volume des transactions est à un niveau moyen. »

« Actuellement, il s’agit d’un marché très mixte, les pièces se déplaçant assez peu corrélées les unes par rapport aux autres », a déclaré Patrick Heusser, responsable du trading chez Crypto Finance AG. Cela présente plus d’opportunités commerciales, a déclaré Heusser.

Avec une augmentation des frais de gaz sur Ethereum de 2 300 %, les investisseurs ont empilé des pièces associées à des solutions dites de couche 2 qui offrent des transactions plus rapides et moins chères, selon un rapport séparé de CoinDesk.

SOL, le jeton natif de la blockchain Solana, a atteint mercredi un niveau record de 246 $ et le jeton a augmenté de 5% au cours des dernières 24 heures. Le DOT de Polkadot est en hausse de 7% et l’ADA de Cardano reste peu modifié au cours des dernières 24 heures.

« Il y a un tas de sosies ETH », a déclaré Paul Eisma, responsable du trading pour la société de cryptographie XBTO. « Solana a définitivement pris les devants. »

Des sommets historiques pour SOL et ETH ont aidé à pousser la capitalisation boursière combinée de toutes les crypto-monnaies au-dessus de 2,75 billions de dollars pour la première fois mercredi, selon les données de CoinMarketCap.

Les jetons à gagner ont également connu une hausse de prix au cours des dernières 24 heures. Le jeton AXS d’Axie Infinity est en hausse de 11%, se négociant juste en dessous de son sommet historique de 162 $, et le SAND de The Sandbox a atteint un sommet historique mardi.

Ce secteur dans son ensemble devrait continuer à bénéficier de l’afflux de capitaux et de l’intérêt croissant des fournisseurs traditionnels, selon Denis Vinokourov, un analyste indépendant de la cryptographie. Il a déclaré dans un article sur LinkedIn qu' »une multitude de noms essaient de proposer leurs propres versions de » métaverse « et de programmes d’incitation ».

Vinokourov attribue les derniers gains d’Axie au lancement de Katana, un échange décentralisé qui permet aux utilisateurs d’échanger facilement entre les différents actifs au sein de l’écosystème Axie Infinity. Les utilisateurs peuvent désormais échanger entre Axie Infinity, Smooth Love Potion (SLP), pièce en USD (USDC) et ETH enveloppé (WETH), selon le communiqué de presse.