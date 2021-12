Les alternatives locatives deviennent de plus en plus attractives pour les propriétaires

Au cours des deux dernières années, les propriétaires-bailleurs se sont diversifiés plus que jamais, obligeant les prêteurs à adapter les produits qu’ils proposent en conséquence.

Il n’y a jamais eu autant de choix dans l’espace de prêt spécialisé achat-location qu’aujourd’hui, déclare Barry Searle de Castle Trust Bank. Cela fait 25 ans que le premier produit hypothécaire locatif a été conçu, mais Searle pense que les plus grands changements dans le secteur ont eu lieu au cours des dernières années.

Il dit que, malgré les défis rencontrés récemment, « beaucoup a été accompli » en 2021, et nous pouvons donc envisager l’année à venir « avec optimisme ». Pour les propriétaires locatifs, alors que l’espace continue de changer en raison de l’évolution des besoins des locataires, de l’évolution des demandes d’emplacement et de la législation affectant les perspectives, il existe encore d’énormes opportunités dans le secteur locatif privé.

L’achat en location transformé en location de vacances

Un changement majeur dans l’espace d’achat à louer a été vers les locations de vacances et les locations à court terme, ce à quoi les prêteurs ont dû s’adapter. L’augmentation du « staycation » s’est solidifiée en 2020 et 2021 lorsque les gens n’ont pas pu – ou moins tentés – de prendre des vacances à l’étranger.

De nombreux investisseurs immobiliers et propriétaires ont décidé de se diversifier pendant cette période, pour combler le fossé et répondre à l’augmentation de la demande de locations à court terme. Selon Primis Mortgage Network, les prêts hypothécaires pour les vacances étaient la requête la plus courante des courtiers en septembre de cette année, dit Searle.

« Les voyages sont susceptibles de s’ouvrir à l’avenir, mais la popularité des vacances laisse penser qu’elle devrait rester. En fait, reflétant peut-être la prise de conscience soulevée lors du récent sommet de la COP26, Sykes Holiday Cottages affirme qu’une personne sur cinq est plus susceptible d’envisager un séjour en raison de préoccupations pour l’environnement.

Les avantages de la diversification

Alors que l’achat locatif traditionnel reste une option extrêmement attrayante pour beaucoup, un nombre croissant de propriétaires recherchent des alternatives, notamment des locations à court terme et des HMO (maisons à occupation multiple). Les propriétaires et les investisseurs peuvent souvent obtenir de meilleurs rendements avec des locations de vacances qu’avec des locations standard, mais d’autres facteurs doivent être pris en compte.

Searle commente : « Selon une étude de BVA BDRC, les HMO et les blocs multi-unités ont également enregistré de solides performances au cours des 12 derniers mois grâce à la demande des locataires et des nouveaux investisseurs entrant sur le marché.

«Comme pour la rénovation immobilière, bon nombre de ces investisseurs ont bénéficié d’innovations de produits, telles que Bridge to Let, qui leur ont permis de maximiser les opportunités avec le filet de sécurité d’une sortie garantie de leur financement initial à court terme.»

Les locations de vacances resteront-elles attractives ?

En tant qu’alternative à la location, les locations de vacances et les locations à court terme peuvent être une excellente option pour maximiser les rendements. Selon Advantage Investments, les propriétaires peuvent s’attendre à un succès continu de ces investissements.

« Les experts en vacances domestiques prédisent que cette demande de vacances au Royaume-Uni est là pour rester, au moins pour les 4 à 5 prochaines années, ce qui ouvre des opportunités d’investissement lucratives dans la location de propriétés de vacances », déclare Advantage Investments.

Alors que de nombreux investisseurs et propriétaires pourraient préférer s’en tenir à l’achat locatif traditionnel éprouvé, il semble qu’ils seraient sages de ne pas négliger les opportunités disponibles dans les locations à court terme.

D’autant plus que les gens deviennent plus conscients de l’environnement, même si la réplique de la pandémie s’atténue et ouvre les voyages internationaux, un nombre croissant de personnes choisiront toujours de rester local. Une autre avenue importante à considérer est la location à court terme pour un usage professionnel, loin des destinations de vacances typiques. Avec plus de personnes que jamais travaillant à domicile et choisissant de déménager plus loin de leur bureau, il y aura probablement une augmentation du nombre de personnes se rendant sur un lieu de travail pendant quelques jours et cherchant un logement à court terme à proximité.