Les alternatives que Luis Enrique gère au cas où Busquets manquerait l’Eurocup

07/06/2021 à 14:12 CEST

Luis Enrique il ne sait toujours pas s’il peut compter sur Sergio Busquets pour l’Eurocup imminente après que le milieu de terrain du Barça ait été testé positif au COVID-19. En attendant de savoir si Badia sera au rendez-vous ou non, l’obligation du coach est d’avoir un plan ‘B’ préparé au cas où le joueur finirait par provoquer une chute. Dans ce cas, ‘Combattu« Vous devrez choisir entre la jeunesse ou l’expérience.

Si l’Asturien a décidé d’utiliser l’équipe espagnole des moins de 21 ans, les noms de Pozo et Zubimendi ce sont eux qui sonnent le plus pour remplacer les azulgrana, dont les caractéristiques et particularités ne sont pas faciles à trouver, au-delà de leur expérience et de leurs ancêtres.

Au cas où Luis Enrique considérer comme prioritaire le remplacement d’un chiffre contrasté comme Sergio de l’autre aussi contrasté, apparaissent des hommes comme Saúl Ñíguez, Joan Jordán ou Dani Parejo, ce dernier récent champion de la Ligue Europa avec Villarreal.

De trois, Saül C’est lui qui a le plus accompagné la “Roja”, même si le milieu de terrain de l’Atlético vient de terminer une saison à un niveau discret. D’où Joan Jordan, qui l’a brodé avec Séville, ou Dani Parejo, également avec un excellent parcours, ayez vos options.

Rappelez-vous que Busquets Il s’est rendu à Barcelone ce dimanche pour se confiner chez lui après avoir été testé positif au COVID-19. Le joueur ne présente aucun symptôme et d’ici la fin de la semaine, on saura s’il peut ou non jouer l’Eurocup.