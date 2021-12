Les Alts ont du mal à battre la couche 1 King Ethereum

Alors que la Réserve fédérale semble être sur le point d’adopter une position plus belliciste en matière de politique monétaire (pour l’instant… peut-être), en particulier à la lumière des récentes données d’inflation élevée, les investisseurs en crypto-monnaie semblent repenser la façon dont ils allouent leur argent dans le secteur.

On pourrait s’attendre à ce que cela signifie une bonne nouvelle non seulement pour le prix de l’éther, le jeton natif du réseau Ethereum, mais aussi pour ses alternatives de couche 1. Au lieu d’une réserve de valeur semblable à l’or (une proposition de valeur principale pour le bitcoin), l’éther et ses rivaux représentent des paris sur des plates-formes sophistiquées pour la création de contrats intelligents, de jetons non fongibles (NFT), d’applications de finance décentralisée (DeFi) et d’autres prodiges.

« C’est pourquoi vous voyez qu’Ethereum surpasse vraiment le bitcoin », a déclaré mercredi Mike Novogratz, PDG de Galaxy Investment Partners sur « Squawk Box » de CNBC. « Si vous regardez le prix de l’Ethereum, l’Ethereum se négocie toujours aussi haussier que possible. Les gens voient Ethereum comme un pari technologique et Bitcoin comme un avilissement du pari sur la monnaie fiduciaire.

Ainsi, si le récit se refroidit sur ce qui semblait être une impression d’argent sans fin par la Fed, les investisseurs qui étaient optimistes sur la technologie de la blockchain pourraient chercher à acheter plus d’actifs au-delà du bitcoin.

Le plus établi d’entre eux est, bien sûr, l’éther, mais avec les coûts de transaction d’Ethereum qui deviennent prohibitifs avec le boom des NFT, il ne serait pas surprenant que le marché recherche d’autres réseaux qui ne cassent pas la banque à chaque transaction.

Ether a eu une course incroyable au cours des derniers mois.

Néanmoins, le coefficient de corrélation sur 90 jours du bitcoin et de l’éther est toujours très élevé à 0,84 et augmente généralement. Cela signifie qu’ils évoluent de plus en plus au même rythme, bien que l’éther surpasse toujours le bitcoin.

Certains investisseurs à la recherche d’une alternative au roi des alternatives trouvent des rendements volumineux sur une base absolue en ce qui concerne certains des jetons de couche 1. (Les plates-formes de couche 1 sont celles qui sont des chaînes de blocs indépendantes, plutôt que des réseaux de couche 2, qui sont construits sur l’une des chaînes de blocs de couche 1).

« L’intensification des travaux de développement, un financement important et une utilisation croissante sont à l’origine d’une rotation du marché hors de BTC et, dans une moindre mesure, de l’ETH, vers les jetons de plates-formes telles que Solana, Avalanche et autres », a écrit Noelle Acheson, responsable des analyses de marché sur le marché de la cryptographie. maker Genesis Trading, dans son incontournable Revue de marché de novembre. (Acheson est un ancien éditeur de Crypto Long and Short de CoinDesk. Genesis Trading appartient à Digital Currency Group, la société mère de CoinDesk.)

Depuis le début de l’année, les jetons natifs pour Avalanche, Cardano et Solana ont grimpé si haut…

… que la seule façon de voir les autres retours de jetons de couche 1 nécessiterait un graphique logarithmique.

Ces trois-là ont battu l’éther lorsqu’ils sont libellés en bitcoin.

Pendant ce temps, les jetons alimentant Algorand, Cosmos et Polkadot sont en baisse depuis le début de 2021 lors de la tarification de ces devises en éther.

Pourtant, depuis la liquidation du « Black Friday » le 26 novembre, seul l’ALGO d’Algorand est dans le noir.

Et aucun des six sur notre liste des principaux altcoins de couche 1 n’a généré de rendements positifs lorsqu’ils sont évalués en ETH au cours des deux dernières semaines, ce qui signifie qu’ils l’ont sous-performé.

[Alt ETH price returns]

L’année à venir pourrait voir les jetons de couche 1 surperformer, selon John Wu, président de la société de technologie Ava Labs, qui a créé la blockchain Avalanche. Il considère que la perception d’une utilité supplémentaire contribue à faire grimper les prix cette année à venir.

« Je pense qu’à l’avenir en 2022, cette tendance à la corrélation et à la surperformance du prix –

ou la capitalisation boursière avec – l’utilité et la croissance de l’adoption de certaines chaînes va se poursuivre », a déclaré Wu jeudi à l’émission télévisée « First Mover » de CoinDesk. « Maintenant, si l’ensemble du marché baisse pour des raisons d’effritement ou pour quoi que ce soit d’autre, vous constaterez une surperformance des couches 1 car les couches 1 sont fondamentalement le meilleur moyen de jouer l’utilité globale dans cet espace. »

Cependant, les grands acteurs de la couche 1 pourraient ne pas surclasser l’éther de si tôt, si l’analyste technique Katie Stockton, associée directrice de la société d’analyse Fairlead Strategies, a raison.

Stockton a créé deux graphiques de rotation relative, qui mesurent la performance d’un actif par rapport à un autre en fonction de sa force relative et de son élan relatif.

« Ils affichent l’historique de fin de chaque pièce, normalisé par rapport à l’éther, qui est représenté par le réticule du graphique », a-t-elle expliqué dans un e-mail à CoinDesk. « Le graphique maintient un mouvement dans le sens des aiguilles d’une montre, avec une surperformance provenant des pièces pointant de haut en bas, et vice versa. L’axe X mesure la force relative et l’axe Y mesure l’élan de cette force relative.

(Pour ceux qui veulent un aperçu détaillé de la façon de calculer cela, voici un guide astucieux.)

À court terme, cinq des six jetons alternatifs de couche 1 ont été à la traîne de l’éther. Le SOL de Solana est l’exception.

À plus long terme, ALGO, AVAX d’Avalanche, ATOM et SOL de Cosmos s’affaiblissent et se dirigent vers le quadrant « en retard », où se trouve actuellement l’ASA de Cardano. Le DOT de Polkadot, qui est le seul actuellement en tête de l’éther, le fait à peine et semble prêt à tomber dans le quadrant « affaiblissement ».

« Le court terme montre moins de potentiel de surperformance à court terme par rapport à l’éther », a déclaré Stockton.

Sera-ce effectivement le cas ? Cela peut dépendre des gros investisseurs, qui se mouillent actuellement les pieds dans la crypto. Au fur et à mesure que leur sophistication au-delà du bitcoin grandit, ils peuvent faire leurs premiers pas dans l’éther, provoquant une augmentation relativement plus élevée de la deuxième crypto-monnaie la plus précieuse par capitalisation boursière. Pourtant, à mesure que leurs connaissances se développent, en particulier en ce qui concerne les énormes coûts de transaction d’Ethereun, ils peuvent par la suite rechercher des alternatives dans les autres jetons de couche 1.

Ensuite, ce sera une question de timing, même si le timing n’est jamais facile à prévoir.