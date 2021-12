Les amateurs de football et les soutiens technologiques aident au lancement d’une nouvelle équipe de ligues mineures à Seattle en mettant l’accent sur la communauté

Les co-fondateurs de l’équipe de football des ligues mineures Ballard FC, de gauche à droite, Sam Zisette, Chris Kaimmer et Lamar Neagle. (Photo Ballard FC)

Alors que le Seattle Sounders FC est devenu une place de choix parmi les équipes sportives professionnelles de la ville, l’équipe de la Major League Soccer l’a fait avec des copropriétaires, des investisseurs et une base de fans dévouée fortement enracinée dans la communauté technologique.

Une nouvelle équipe de ligues mineures dans le quartier Ballard de la ville espère suivre un chemin similaire vers le succès.

Le Ballard FC a officiellement été lancé mercredi, annonçant la formation d’une équipe de football semi-professionnelle basée dans le quartier qui commencera à jouer l’été prochain dans la USL League Two. Les cofondateurs ont des racines dans Ballard et dans le football professionnel, et certains des investisseurs sont des professionnels de la technologie qui ont lancé l’opération avec un financement de 195 000 $.

L’équipe a été créée par Sam Zisette, un diplômé de la Ballard High School en 2012 qui a joué au soccer à l’Université de Puget Sound et professionnellement pour les Tacoma Stars; Lamar Neagle, originaire de Federal Way, Washington, qui a joué professionnellement pendant 10 ans, dont plusieurs avec les Sounders ; et Chris Kaimmer, diplômé de Ballard High en 2005, qui a fréquenté Yale et a beaucoup travaillé à la création de startups axées sur le football.

Zisette a déclaré à . qu’il avait lancé l’idée d’une équipe locale pendant environ trois ans. Il s’est connecté avec Neagle, avec qui il a joué à Tacoma, et ils ont commencé à élaborer un plan, qui a été encore plus galvanisé lorsque Kaimmer, un connaisseur des affaires, est venu à bord.

Tout comme les Sounders l’ont fait, avec un groupe de propriété de premier plan qui comprend, entre autres, l’investisseur et entrepreneur technologique de longue date Adrian Hanauer, le PDG de Microsoft Satya Nadella et le quart-arrière des Seattle Seahawks Russell Wilson, le Ballard FC a attiré une coalition de partisans partageant les mêmes idées. .

« Tous nos investisseurs de soutien sont de grands amoureux du football », a déclaré Zisette. « Et ils partagent notre même vision du football et de la communauté et pourquoi ils forment un partenariat parfait. »

Bryce Smith, PDG de LevelTen Energy. (Photo de niveau 10)

Bryce Smith fait partie de ces investisseurs.

Le fondateur et PDG de la startup LevelTen Energy basée à Seattle est impliqué dans le football depuis longtemps.

« À la veille d’être complètement brisé, je jouais à l’université », a déclaré Smith, qui a joué au Davidson College en Caroline du Nord et a subi six chirurgies du genou et six chirurgies de la cheville au fil des ans. «Parfois, vous pouvez trop l’aimer. Maintenant, je peux vivre par procuration à travers mon équipe locale.

Smith est membre du conseil d’administration des Richmond (Va.) Kickers, une franchise USL Level One. Il veut apporter une partie de cette expérience à une équipe locale dans un quartier qu’il aime.

Smith a déclaré que Ballard était depuis longtemps son repaire préféré et a rappelé que lorsqu’il avait déménagé à Seattle à la fin des années 1990, il passait « huit nuits par semaine au Tractor Tavern ».

Maintenant, il imagine des fans et des personnes associées au Ballard FC suspendus à Reuben’s Brews, le sponsor en titre de l’équipe, avant ou après un match sur le Ballard Bridge au stade Interbay, un stade spécifique au football qui abrite les équipes de l’Université du Pacifique de Seattle et peut accueillir 1 000 personnes.

Les autres investisseurs incluent Van Katzman, un conseiller et investisseur en démarrage ; Andy Dale de Montlake Capital, LLC ; Mike Myers de BlackFishLaw ; Cameron Hewes de BMO Groupe financier; et un certain nombre d’autres qui sont actifs dans l’écosystème des startups et de la technologie de Seattle, selon Smith.

Même s’il travaillait à la création d’une entreprise de technologie d’énergie propre qui a levé 62 millions de dollars, Smith voit l’intérêt de construire quelque chose au niveau local.

« La technologie que nous construisons ou dans laquelle nous investissons est censée briser les murs ou faciliter la communication à l’échelle mondiale », a déclaré Smith. « En même temps, tout le monde a toujours soif de communauté. Et c’est évidemment le but de ce projet Ballard FC. Il s’agit de construire quelque chose dont nous pouvons être fiers dans notre propre quartier et de sortir par notre porte d’entrée et d’y participer.

La chance de participer a commencé tout de suite mercredi lorsque le Ballard FC a lancé un site Web où les futurs fans peuvent déposer un dépôt de 22 $ sur les billets de saison ou acheter des équipements tels que des chemises et des écharpes. Une soirée de lancement est prévue le 9 décembre au Reuben’s Taproom à Ballard, où le maillot domicile de l’équipe sera dévoilé.

La saison inaugurale débutera en mai 2022 avec une équipe de joueurs non rémunérés composée d’athlètes universitaires de haut niveau, d’anciens pros et de jeunes étoiles montantes. La saison estivale comprendra huit matchs à domicile et le Ballard FC se déplacera pour affronter ses adversaires de la division Nord-Ouest, tous situés dans l’Oregon.

Zisette, qui a déjà travaillé avec les Sounders, a qualifié le club MLS de grande inspiration pour le Ballard FC. Ils ont eu des communications informelles et les Sounders ont été extrêmement favorables.

La croyance est que les mêmes fans qui ont été attirés par les Sounders et ce que le football a à offrir à Seattle trouveront cette connexion au niveau local à Ballard.

« Je ne pense pas que beaucoup d’entre nous auraient pu imaginer que les Sounders auraient autant de succès si rapidement, pas seulement sur le terrain mais vraiment en dehors du terrain, ils font désormais partie du tissu de toute la communauté », a déclaré Smith. « Et je pense que les perspectives pour la communauté qui embrasse le Ballard FC sont assez similaires. »