Les amateurs de Lidar ne devraient pas laisser passer l’opportunité avec MVIS Stock

Basé à Redmond, Washington MicroVision (NASDAQ :MVIS) fait partie d’une poignée d’entreprises négociables spécialisées dans le lidar (détection et télémétrie lumineuse). Quiconque voit un avenir prometteur pour la technologie de conduite autonome devrait acheter des actions MVIS.

Pour être plus précis, MicroVision propose la technologie de balayage par faisceau laser (LBS) sous la marque PicoP. Cette technologie permet à MicroVision de créer des écrans de projection miniatures haute résolution et des capteurs lidar.

Comme nous le découvrirons, l’action MVIS est tombée vers le bas de sa fourchette. De plus, il a été beaucoup plus élevé et le prochain élan pourrait se produire à tout moment.

Bien sûr, les actions ne tombent pas simplement au bas d’une fourchette sans raison. Les données fiscales récemment publiées par MicroVision sont probablement à blâmer – mais à y regarder de plus près, les nouvelles ne sont peut-être pas si mauvaises, après tout.

Aperçu des actions MVIS

Croiriez-vous que l’action MVIS se négocie depuis les années 1990 ? Vous ne pouvez certainement pas dire cela de tous les noms de l’industrie du lidar.

Pas plus tard qu’en décembre de l’année dernière, les actions se négociaient à moins de 5 $. En janvier 2021 cependant, le stock a commencé à grimper, comme s’il s’enroulait pour un énorme mouvement.

Cette décision est arrivée avec un bang en février, alors que l’action MVIS a bondi au-dessus de 27 $. Cependant, le prix de l’action est ensuite revenu à 15 $ et a chuté autour du niveau pendant un certain temps.

Un autre rallye puissant a eu lieu en avril alors que l’action a atteint un sommet de 28 $ en 52 semaines. Le 27 mai, cependant, il était de nouveau revenu à la zone des 15 $.

Les acheteurs MVIS rechargent-ils pour un autre déménagement à 28 $ et au-delà ? Tout est possible, et il pourrait y avoir une opportunité d’achat de premier ordre pour les aficionados du marché lidar ici.

Attention à la spéculation

Avant de creuser dans les données réelles entourant l’entreprise, il y a un élément de la rumeur qui devrait être abordé.

Il y a des spéculations qui circulent selon lesquelles MicroVision est à vendre, potentiellement même une cible de rachat d’une ou plusieurs entreprises célèbres.

Vous avez peut-être entendu l’ancien marché financier dire: «Achetez la rumeur, vendez les nouvelles».

Ne vous méprenez pas sur ce vieil adage. Il n’est généralement pas recommandé de simplement acheter une action en fonction de ce qui se passe autour du moulin à rumeurs. Essayer de deviner si un rachat est en cours ou quelle entreprise pourrait acquérir MicroVision n’est pas un jeu qui vaut la peine d’être joué.

Il est possible que les rumeurs aient été déclenchées par un dossier 8-K qui comprenait une disposition de changement de contrôle pour le PDG de MicroVision Sumit Sharma.

Ce dépôt comprend en effet des détails sur le changement de contrôle concernant le salaire de base, les primes et les incitations à long terme.

Cela ne devrait pas amener les investisseurs avertis à tirer des conclusions hâtives. Il vaut mieux s’en tenir aux données telles qu’elles nous sont présentées.

Aborder un vaste marché

En parlant de s’en tenir aux données, il ne fait aucun doute que MicroVision opère sur un marché de plusieurs milliards de dollars.

Un rapport publié par Fortune Business Insights prévoit que le marché mondial du lidar atteindra 6,71 milliards de dollars d’ici 2026.

En plus de cela, l’industrie devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,7%.

Parmi les catalyseurs de croissance cités figure « l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement [which] a donné plusieurs produits nouveaux et innovants.

Le PicoP de MicroVision entrerait certainement dans la catégorie des « produits nouveaux et innovants ».

De plus, Sharma a récemment révélé que sa société restait « sur la bonne voie pour faire avancer notre programme de développement de lidar automobile, car la société a achevé son matériel lidar A-Sample et sa plate-forme de développement dans les délais ».

Sharma a même laissé entendre qu’un nouveau produit pourrait être disponible à la vente, en quantités initiales, au cours du troisième ou quatrième trimestre de cette année.

Et bien que certaines personnes n’aimaient pas les revenus de MicroVision de 0,5 million de dollars au premier trimestre, la situation fiscale ne devrait vraiment pas décevoir les investisseurs.

En effet, il est encourageant de savoir que MicroVision a terminé le premier trimestre bien capitalisé, avec 75,3 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie.

Il s’agit d’une nette amélioration par rapport aux 16,9 millions de dollars déclarés à la fin du quatrième trimestre de 2020.

Les plats à emporter

Il n’est pas nécessaire d’acheter des actions MVIS en fonction de ce qui se passe autour du moulin à rumeurs.

Au lieu de cela, les investisseurs peuvent envisager de détenir une participation dans MicroVision, car il s’agit d’un leader sur un marché prêt pour une croissance pluriannuelle.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.