Les amateurs de vin du Maharashtra pourraient bientôt avoir une raison de porter un toast

Le vin du Maharashtra pourrait bientôt être disponible dans les supermarchés, les magasins, les magasins de produits de consommation courante, les grands magasins, les boulangeries et les points de vente similaires, car le gouvernement de l’État devrait bientôt rédiger une nouvelle politique, permettant aux viticulteurs d’élargir leur empreinte commerciale. L’idée derrière ce changement est que la majorité des vins ont une très faible teneur en spiritueux purs par rapport aux autres liqueurs. En outre, un grand nombre de restaurants et de boulangeries utilisent du vin pour la fabrication des aliments.

La politique actuelle du vin, qui autorise la vente de vin uniquement dans les magasins d’alcools exclusifs, est en vigueur depuis 20 ans et expirera d’ici la fin de ce mois.

Le gouvernement a déjà annoncé 10 Rs par litre de bouteille (tous types de vin) comme taxe d’accise nominale. Cela ne rapportera que 5 crores de revenus à l’État, mais aidera l’administration des accises à connaître la quantité de bouteilles de vin vendues sur le marché, selon les hauts responsables du département des accises.

Le Maharashtra compte entre 40 et 45 établissements vinicoles opérationnels. Parmi celles-ci, entre 15 et 20 unités commercialisent directement des produits, tandis que les autres ne sont que des fabricants. L’industrie du vin a un chiffre d’affaires d’environ 1 000 crore en Inde, dont 65% d’unités se trouvent dans le Maharashtra. La plupart des établissements vinicoles sont situés à Nashik, qui produit environ 80% du vin indien, suivi de Sangli, Pune, Solapur, Buldhana et Ahmednagar. La vente actuelle de 70 lakh litres par an dans l’État devrait atteindre 1 crore de litres dans le cadre de la nouvelle politique libéralisée de vente au détail.

Le président de l’Association des producteurs de vin de toute l’Inde (AIWPA), Jagdish Holkar, a déclaré à FE que la nouvelle année pourrait apporter de nouvelles nouvelles pour le secteur. L’association a déposé une liste de demandes auprès du gouvernement et certaines des recommandations sont susceptibles d’être examinées par le gouvernement, a-t-il déclaré. Certaines des demandes qui devraient être examinées par le Cabinet de l’État incluent l’autorisation de vendre du vin dans les supermarchés, l’autorisation de vendre du vin les jours de sécheresse, l’abaissement de l’âge légal pour boire du vin à 21 ans et la demande d’autorisation de vendre du vin sur les plateformes de commerce électronique. et via des applications.

«Il a fallu deux décennies pour que le secteur viticole du pays atteigne un chiffre d’affaires de 1 000 crores de roupies et notre objectif est de multiplier ce chiffre par cinq au cours des cinq prochaines années en faisant la promotion du vin de manière importante dans l’État. Le vin devrait être facilement disponible pour le consommateur final », a déclaré Holkar.

