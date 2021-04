Les ambassades américaines peuvent désormais arborer le drapeau de la fierté au même pôle que les étoiles et les rayures – RedState ⋆ .

Nous vivons dans une société du type drapeau et défilé.

Apparence, symbolisme, représentation visuelle… ce sont des vertus de l’époque.

Peut-être leurs vertus de chaque époque.

Quoi qu’il en soit, pour faire un clin d’œil à tout ce qui précède, les États-Unis lancent une nouvelle bannière en haut du pôle.

Tel que rapporté par ForeignPolicy.com, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a émis une commande générale.

Dans les ambassades et les consulats, les avant-postes diplomatiques américains à travers la planète peuvent désormais arborer le drapeau de la fierté sur le même mât que le drapeau américain.

Foreign Policy affirme avoir obtenu «un câble confidentiel» envoyé aux avant-postes du monde entier, dans lequel Antony a donné l’autorisation.

L’allocation nous mène au 17 mai, Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.

Juin, si vous ne le saviez pas, est le mois de la fierté.

Quant à savoir quels consulats ou ambassades agiteront l’arc-en-ciel, tel est le choix des chefs de mission dans chaque cas.

Ils peuvent choisir, indique le câble, en fonction de ce qui est «approprié à la lumière des conditions locales».

C’est un tournant notoire de la gestion de la question par l’administration Trump.

En juin 2019, le président a refusé aux ambassades la permission d’afficher le pendentif lumineux et multicolore sur les poteaux officiels.

De NBC News à l’époque:

Les ambassades américaines en Israël, en Allemagne, au Brésil et en Lettonie font partie de celles qui ont demandé la permission au département d’État de Trump de arborer le drapeau de la fierté sur leurs mâts et ont été refusées, ont déclaré des diplomates. Bien que le drapeau de la fierté puisse et continue de voler ailleurs sur les terrains des ambassades, y compris à l’intérieur des ambassades et sur les murs extérieurs, la décision de ne pas l’autoriser sur le mât officiel contraste avec la prétention du président Donald Trump d’être un leader dans le soutien des droits des LGBTQ à l’étranger.