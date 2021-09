Les ambassadeurs de Norvège et de Finlande tissent des liens à Seattle et offrent une lueur d’espoir sur la cybersécurité

in

Mikko Hautala, ambassadeur de Finlande aux États-Unis, et Anniken Krutnes, ambassadrice de Norvège aux États-Unis, partagent un moment de légèreté sur la scène du National Nordic Museum de Seattle lors d’une visite cette semaine dans l’État de Washington. (Photo . / Todd Bishop)

L’économie verte, l’innovation maritime et la technologie sans fil étaient quelques-unes des questions à l’ordre du jour cette semaine alors qu’Anniken Krutnes, ambassadrice de Norvège aux États-Unis, et son homologue finlandais, Mikko Hautala, ont visité la région de Seattle.

Tous deux cherchaient à jeter les bases d’une coopération commerciale et politique entre leurs pays respectifs et l’État de Washington. Chacun a passé du temps avec une variété de dirigeants d’entreprises, de gouvernements et de communautés au cours de leurs visites.

Krutnes a rencontré des responsables de l’environnement et de la cybersécurité chez Microsoft, a passé du temps avec des étudiants de l’Université de Washington et s’est rendu à Tacoma pour discuter des ferries électriques dans le cadre d’un focus sur les technologies vertes.

Hautala s’est rendu à Tacoma pour discuter des plans d’un réseau informatique sans fil 5G, a visité les installations portuaires et a trouvé des signes uniques d’activité entrepreneuriale finlandaise.

Les ambassadeurs sont également apparus ensemble lundi au National Nordic Museum dans le quartier Ballard de Seattle, l’enclave scandinave traditionnelle de la ville, abordant des questions sur les problèmes environnementaux, le développement économique et les relations politiques entre les États-Unis et leurs pays. Cela faisait partie d’une série d’événements sur l’innovation nordique au musée. Regardez la vidéo complète ci-dessus.

Cyberattaques parrainées par l’État : Outre leur intérêt commun pour le développement économique, chaque ambassadeur a offert un point de vue unique sur la cybersécurité.

Krutnes faisait partie d’un groupe des Nations Unies qui a publié un récent rapport sur la cybersécurité, axé sur les solutions aux cyberattaques parrainées par l’État.

Hautala était auparavant ambassadeur en Russie, voisin de la Finlande à l’est, largement considéré comme responsable de la brèche de Solarwinds et d’autres attaques.

Dans des entretiens séparés avec ., chaque ambassadeur a exprimé un optimisme prudent quant au potentiel de progrès contre les cyberattaques parrainées par l’État.

« Toutes les grandes économies, y compris les Russes, deviennent de plus en plus dépendantes de cette infrastructure numérique », a déclaré Hautala. « Cela signifie donc que tout le monde est vulnérable. Je pense donc que cela donnera aux pays et aux gouvernements une motivation pour réglementer d’une manière ou d’une autre ces activités. … Je pense que cela devient une situation difficile pour tout le monde.

Krutnes a déclaré que les dirigeants mondiaux semblent mieux reconnaître la gravité du problème que par le passé.

« Ce n’est pas un problème domestique. C’est un problème mondial », a-t-elle déclaré. « Donc, vous devez travailler avec des alliés là-dessus. »

Nokia et Microsoft : Au cours de notre interview, je n’ai pas pu m’empêcher de demander à Hautala ce qu’il pense de Microsoft après toute la débâcle de Nokia.

Autrefois un fabricant dominant de téléphones mobiles et un joyau de l’industrie technologique finlandaise, Nokia a conclu un partenariat malheureux avec l’activité Windows Phone de Microsoft en 2011 avant de vendre son activité de smartphones en 2014 au géant de la technologie de Redmond, seulement pour voir Microsoft démanteler le affaire un an plus tard.

Hautala a affiché son expérience de diplomate dans sa réponse.

“Je suis un darwiniste, dans le sens où ce qui s’est passé s’est produit à cause de certains défauts de la culture d’entreprise de Nokia”, a déclaré Hautala. « Et cela a été largement expliqué par des personnes clés de cette époque, de cette époque. Donc, si vous faites des erreurs, elles ne peuvent généralement pas être annulées. Je ne prends parti contre aucune entreprise.

Nokia reste une entreprise technologique majeure, se concentrant sur les télécommunications et licenciant sa marque pour les téléphones mobiles.

Les États-Unis sur la scène mondiale : L’une des meilleures questions lors de l’événement du National Nordic Museum a été pendant la séance de questions-réponses de Kellen Hoard, une élève de l’école secondaire Inglemoor de Kenmore, dans l’État de Washington, qui travaille pour le journal étudiant Nordic News. Il a demandé aux ambassadeurs de répondre aux préoccupations internationales concernant la capacité de faire confiance aux engagements à long terme pris par les États-Unis, étant donné la possibilité qu’une future administration les renverse.

Hautala a déclaré qu’il était naturel que des considérations nationales aient un impact sur la politique étrangère, a souligné que les États-Unis ne sont pas inhabituels à cet égard, et a expliqué que c’est le travail des ambassadeurs d’anticiper ce genre de changements.

Krutnes a reçu une salve d’applaudissements de la part du public avec sa réponse succincte : « Nous sommes très heureux de voir les États-Unis de retour sur la scène mondiale », a-t-elle déclaré. « Je vais en rester là. »