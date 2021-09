Les ambassadeurs X partagent un nouvel album “The Beautiful Liar”

Le groupe de rock multi-platine X Ambassadors a partagé son album studio The Beautiful Liar, maintenant disponible via KIDinaKORNER et Interscope Records. L’album arrive aux côtés d’un clip vidéo finement animé pour la chanson titre “Beautiful Liar” réalisé par Boris Zaiontchkovsky.

“Pour The Beautiful Liar, je voulais faire un album aussi déséquilibré que moi, et comme le monde entier l’a ressenti autour de moi”, a déclaré Sam Nelson Harris. “Alors Adam, Casey et moi nous sommes creusés un espace où nous pourrions tous être aussi laids, bizarres, drôles et fous que nous le voulions.”

The Beautiful Liar arrive mené par les singles précédemment sortis “Adrénaline», « D’accord » et « Mon propre monstre ». L’album est X Ambassadors pour la première fois en deux ans, après Orion en 2019. Il s’étend sur 16 chansons en 36 minutes pour raconter une histoire complète avec des chapitres séparant des segments spécifiques. Le chapitre un, “The Sleeping Giant” présente les trois singles susmentionnés tandis que le chapitre deux, “Enter The Shadow”, présente les morceaux remarquables “Conversations With My Friends” et “Theater Of War”.

“Nous avons fait de l’album entier le nôtre sans équivoque avec l’aide de notre incroyable producteur Andrew Wells, des coproducteurs Tommy English, Ricky Reed, Nate Merceau, des auteurs-compositeurs K.Flay et Andrew Jackson”, a poursuivi Harris. “J’espère que cet album vous fait flipper, vous fait pleurer, vous fait rire et vous fait vous sentir un peu moins seul.”

X Ambassadors emmènera The Beautiful Liar sur la route cet automne. Le voyage commence en Amérique du Nord avec un spectacle à la House of Blues de San Diego, en Californie, le 15 octobre et se termine à Sankt-Peterburg, en Russie, le 18 mars.

Le groupe amènera Scarypoolparty et Taylor Janzen en première partie. Billets pour La tournée du beau menteur sont disponibles dès maintenant et plus d’informations peuvent être trouvées sur le site officiel des ambassadeurs X.

Diffusez ou achetez The Beautiful Liar, le troisième album studio de X Ambassadors.