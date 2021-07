Les ambassadeurs X publient un nouveau single et une vidéo en direct, « OK »

Groupe de rock multi-platine X Ambassadeurs ont partagé une nouvelle chanson intitulée “Okay”. Sorti via KIDinaKORNER/Interscope Records, “Okay” fait suite à la sortie en juin de leur morceau sombre et cinématographique “Mon propre monstre” dont le visuel en noir et blanc trouve Harris exécutant une routine chorégraphiée avec sa propre ombre.

Les deux chansons figureront sur le troisième album studio du groupe, The Beautiful Liar, dont la sortie est prévue pour le 24 septembre. Les fans qui précommanderont l’album recevront instantanément « Ok » et « My Own Monster ».

« La vie est imprévisible, dit Harris. « Il se passe des choses qui sont hors de contrôle tout le temps. Nous vivons tous dans un état constant d’incertitude. Et pourtant… je le dis tout le temps. ‘Tout va bien se passer.'”

“My Own Monster” a été la première chanson à sortir du troisième album très attendu du groupe. Il marque également le début d’une nouvelle direction lyrique convaincante pour les ambassadeurs X.

Les billets sont en vente dès maintenant pour le groupe La tournée du beau menteur qui débutera le 15 octobre à San Diego, en Californie, à HOB, et arrivera en Amérique du Nord cet automne avec des dates prévues en Europe au début de 2022. Scarypoolparty et Taylor Janzen ouvriront le spectacle à toutes les dates nord-américaines. Visite https://www.xambassadors.com/tour pour les informations sur les billets.

« L’idée de la vidéo ‘My Own Monster’ m’est venue dans un rêve il y a quelques années et maintenant elle a pris vie », a déclaré le chanteur principal Sam Nelson Harris. “La vidéo est à la fois ludique et dangereuse et un peu déséquilibrée, c’est ce que j’ai ressenti lors de la réalisation de cet enregistrement et de cette vidéo.”

“My Own Monster” est un psychodrame maussade sous la forme d’une chanson pop au groove lourd qui examine les thèmes de l’aliénation, du risque émotionnel et du désir de se libérer de la douleur. Il a été inspiré par la pression que le chanteur principal Sam Harris ressent chaque jour pour garder les choses ensemble dans sa vie professionnellement, personnellement, mentalement et émotionnellement.

Précommandez The Beautiful Liar.