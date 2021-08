Les ambitions de Google en matière de jeu sont si grandes – mais tout ce que nous avons eu, c’était Stadia

Bien que l’industrie dispose désormais de nombreux excellents services de streaming de jeux, ils présentent encore de sérieux inconvénients pour quiconque n’est pas sur l’Internet Gigabit le plus solide, comme notre propre Jennifer Locke l’a affiché après avoir passé des semaines avec Stadia sur AT&T 5G. Pour des millions de joueurs, le streaming de jeux ne sera jamais une solution aussi viable que les jeux natifs, et selon des documents obtenus par The Verge, Google aurait prévu d’apporter les jeux natifs sur Mac, PC et Android pour créer « la plus grande plate-forme de jeu au monde. .”

Ces plans font partie des nombreux e-mails et documents internes et confidentiels dévoilés lors de la phase de découverte du procès Apple vs Epic. La présentation de Games Futures est datée d’octobre 2020 – bien après le lancement du service de streaming de jeux Stadia de Google – et elle comprenait des plans pour transformer « chaque appareil en une console » afin que vous puissiez avoir une expérience de jeu native sur n’importe quel appareil que vous aviez à portée de main, de les meilleurs téléphones Android aux MacBooks aux PC, et même Nintendo Switch si l’on en croit certaines diapositives.

Compte tenu des difficultés que Google a eu à amener les développeurs à utiliser Stadia en 2020 – et la fermeture du studio interne de Stadia en février – il est facile de comprendre pourquoi Google essaierait d’étendre son portefeuille de jeux en tirant parti de ses autres plates-formes actuelles comme Google Play . Ce plan quinquennal pourrait encore être en cours sous une forme ou une autre, ou ils pourraient ne jamais avoir quitté les étapes de planification. Pourtant, il est intéressant de jeter un autre coup d’œil derrière le rideau de la lutte de Google pour devenir une véritable plate-forme de jeu aux côtés de Sony et Microsoft.

En attendant, Google a toujours Google Stadia pour diffuser des jeux AAA sur pratiquement n’importe quel appareil avec Google Chrome et Bluetooth et Google Play Pass pour obtenir des centaines de jeux – et des versions sans publicité d’applications populaires comme Accuweather et KWGT – mais c’est amusant d’imaginer ce que Google pourrait proposer pour offrir une expérience de jeu plus robuste.

