Les AMD de nouvelle génération promettent de raser les serveurs

11/09/2021 à 17h00 CET

AMD a présenté ses premiers processeurs basés sur sa nouvelle architecture Zen 4 qui ils promettent une grande puissance excessive. Ils notent qu’AMD a montré sa feuille de route de gamme Zen 4 à ses débuts lors d’un événement de centre de données virtuel, et les deux premières familles de processeurs sont Puces Epyc destinées aux serveurs et autres tâches informatiques à fort impact. Le premier, surnommé Gênes, est conçu pour l’informatique à usage général et contient jusqu’à 96 cœurs (grâce en partie à un processus de 5 nm), ainsi que le soutien Mémoire DDR5 et périphériques PCIe 5.0. Il arrivera dans le courant de 2022 et les partenaires testent actuellement des puces.

La star du spectacle, cependant, peut être Bergame. Il est conçu pour le cloud computing et augmente encore la densité de ses cœurs : AMD promet jusqu’à 128 cœurs dans un seul processeur. La conception est basée sur un architecture Zen 4c modifiée (C est pour « cloud ») qui offre des fonctionnalités similaires, mais optimise le cache et la consommation d’énergie pour augmenter le nombre de cœurs et offrir autant de threads de traitement que possible. Bergame ne durera pas avant la première moitié de 2023, mais cela peut être utile pour les géants de l’Internet qui jonglent pour garder autant d’utilisateurs simultanés.

Sans surprise, AMD a conservé ses actualités sur les ordinateurs de bureau pour plus tard, dans ce qui devrait être une grande annonce.