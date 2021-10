Les améliorations d’AirPods 3 incluent une meilleure détection intra-auriculaire

Les AirPods 3 qui viennent d’être lancés comportent un certain nombre d’améliorations par rapport à la génération précédente, notamment des tiges plus courtes, un nouveau boîtier de batterie avec prise en charge de MagSafe et Spatial Audio – mais un rapport note aujourd’hui qu’il y a une amélioration supplémentaire, petite mais utile…

Apple utilise des capteurs infrarouges pour détecter lorsque les AirPod sont insérés dans vos oreilles ou en sont retirés. Cela alimente la fonction de lecture/pause automatique.

Cette détection peut parfois être trompée, cependant, lorsque vous placez des AirPod en vrac sur un bureau ou sur vos genoux pendant une courte période. Apple a mentionné en une ligne un moyen plus intelligent d’éviter cela.

Un nouveau capteur de détection de peau discerne avec précision si les AirPod sont dans l’oreille – par rapport à une poche ou sur une table – et interrompt la lecture lorsqu’ils sont retirés.

Un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement de TrendForce contient plus de détails.

Grâce à l’intégration de la technologie PPG (photopléthysmographie), les AirPods 3 contiennent un mécanisme de détection intra-auriculaire amélioré basé sur des capteurs de détection de peau équipés de quatre puces LED SWIR (infrarouge à ondes courtes) qui ont deux longueurs d’onde différentes, ainsi que deux photodiodes InGaAs. Les initiés de l’industrie indiquent que les capteurs de détection de peau des AirPods 3 peuvent potentiellement détecter la teneur en eau de la peau du porteur, leur donnant la possibilité de différencier la peau humaine des autres surfaces.

La société d’information sur le marché affirme qu’Apple ouvre la voie ici et que d’autres marques d’écouteurs intra-auriculaires utiliseront probablement la même technologie une fois qu’elle deviendra plus abordable.

Les longueurs d’onde SWIR vont de 1 050 à 2 500 nm, ce qui englobe les propriétés optiques de composés tels que l’eau, le sucre et l’alcool. Alors que les technologies SWIR mûrissent progressivement et que les prix commencent à atteindre des niveaux réalisables, les fabricants de vêtements portables devraient officiellement intégrer les technologies SWIR dans leurs produits au cours du 2S21.

Il est largement rapporté qu’Apple travaille à apporter des fonctionnalités de santé de style Apple Watch aux AirPod, et TrendForce dit que cela sera possible avec la même technologie de capteur combinée à de meilleurs algorithmes.

Grâce aux améliorations apportées à leur algorithme, les appareils portables sont de plus en plus susceptibles de comporter des fonctions de biodétection basées sur PPG, qui peuvent mesurer non seulement la fréquence cardiaque et les niveaux d’oxygène dans le sang, mais également d’autres variables, notamment l’hydratation corporelle ainsi que la glycémie, les lipides sanguins et les taux d’alcoolémie. à l’avenir.

