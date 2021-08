Les améliorations de l’appareil photo de l’iPhone 13 semblent prêtes à me le vendre

Nous avons maintenant entendu des rapports sur un tas d’améliorations de l’appareil photo de l’iPhone 13, et en supposant qu’elles s’avèrent vraies, je pense qu’Apple va m’en vendre une.

J’ai souvent dit que mon iPhone est mon appareil Apple le moins important. Si je devais classer mes iDevices en fonction de leur importance pour moi, mon MacBook Pro serait en tête de liste, suivi de l’iPad, puis de l’iPhone…

Cela reflète en grande partie mon style de vie, bien sûr. J’ai travaillé à domicile même avant la pandémie. Je passe ma journée de travail assis devant mon Mac et j’ai tendance à n’utiliser mon iPhone que lorsque je suis absent. La plupart de cette utilisation consiste à écouter de la musique et à envoyer des messages.

Mais une chose a considérablement changé ces dernières années : mon iPhone est devenu mon appareil photo principal pour les prises de vue quotidiennes de « capture de souvenirs ». Cela signifie que les capacités photographiques du téléphone sont peut-être l’aspect le plus important de l’appareil.

Pour la photographie générale, la qualité de l’iPhone s’est visiblement améliorée à chaque génération, et par l’iPhone X, il était déjà en concurrence avec les appareils photo sans miroir en ce qui concerne les prises de vue nocturnes – le test le plus difficile d’un appareil photo petit format.

L’iPhone 11 Pro a encore plus comblé l’écart, et bien que les performances générales de faible luminosité de l’iPhone 12 Pro Max ne soient qu’une amélioration marginale, les portraits en mode nuit ont vraiment changé la donne – et ProRAW prend en charge le déclic.

Améliorations supposées de l’appareil photo de l’iPhone 13

Nous nous attendions déjà à des améliorations intéressantes des caméras de l’iPhone 13.

Tout d’abord, la stabilisation d’image par déplacement du capteur arrive sur l’iPhone 13 Pro (il s’agit actuellement d’une exclusivité 12 Pro Max), qui offre une réponse plus rapide que la stabilisation basée sur l’objectif. Les deux modèles Pro sont également configurés pour obtenir un appareil photo ultra-large amélioré avec mise au point automatique, une ouverture plus large et un élément d’objectif supplémentaire pour de meilleures performances en basse lumière et une distorsion réduite. Enfin, nous attendons une sorte de fonctionnalités d’astrophotographie pour des photos améliorées du ciel nocturne.

Mais un rapport d’hier a suggéré que nous pouvons également nous attendre à des améliorations significatives sur le front de la vidéo.

Bloomberg mentionne spécifiquement l’ajout d’un mode Portrait lors de la prise de vue vidéo, étendant l’effet de flou d’arrière-plan synthétique d’Apple au-delà des photos statiques […] Le rapport indique également que les modèles d’iPhone 13 Pro pourront également enregistrer au format vidéo ProRes pour la première fois, offrant une sortie de meilleure qualité aux professionnels de la création. Le format Apple ProRes a été développé par Apple il y a plus de dix ans et prend désormais en charge des résolutions allant jusqu’à 8K. Final Cut Pro est codé pour gérer et éditer efficacement le contenu ProRes, et est largement utilisé dans l’industrie de la vidéo professionnelle pour fournir des projets de rendu final.

Je me lance doucement mais sûrement dans la vidéo. Certes, cela n’aurait pas beaucoup de sens d’avoir dépensé une somme assez effrayante en kit de tournage pour finir par tourner sur un iPhone, mais il y a un cas où des capacités vidéo améliorées feraient une grande différence : les voyages.

Quand il n’y a que moi, la photographie ou la vidéographie est une grande partie de ce que j’aime dans l’expérience de voyage. Je trouve que cela améliore mon appréciation des choses que je vois, et j’aime vraiment regarder en arrière des photos ou des vidéos de voyages passés. Donc, lors de voyages en solo, j’emporterai volontiers un kit d’appareil photo avec moi.

Mais quand je suis avec ma copine, c’est une autre histoire. Elle n’a aucun intérêt à traîner pendant que je prépare les prises de vue, donc la nature pointer-et-tirer d’un iPhone est idéale.

L’utilisation d’un iPhone pour la vidéo implique actuellement des compromis importants. Plus particulièrement, il n’y a aucun contrôle sur la profondeur de champ lors de la prise de vue sur iPhone. Mais amener le mode Portrait à la vidéo – surtout s’il est suffisamment flexible pour permettre le contrôle DOF pour les choses ainsi que pour les personnes, de la même manière qu’il l’est pour les photos fixes – serait un tout nouveau monde.

J’ai déjà utilisé mon iPhone 11 Pro comme caméra vidéo pendant des vacances, en acceptant que cela réduirait le résultat au niveau d’un film à la maison, et c’était bien, d’autant plus que je ne faisais que saisir quelques secondes de séquences ici et là. Mais avec le contrôle de la profondeur de champ, il pourrait alors être possible de créer quelque chose de beaucoup plus proche du résultat obtenu à partir d’une caméra vidéo dédiée.

Si ce rapport est vrai, je vais être vendu.

Et toi? Y a-t-il quelque chose dans le rapport de l’iPhone 13 à ce jour qui vous a particulièrement impressionné ? S’il vous plaît laissez-nous savoir dans les commentaires.

Photo iPhone 12 : TheRegisti/Unsplash

