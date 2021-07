Les améliorations de Mercedes les remettront-elles dans la lutte pour le titre ? Cinq points de discussion du GP de Grande-Bretagne · .

Après le triplé en France et en Autriche, une pause de deux semaines avant le Grand Prix de Grande-Bretagne a donné aux équipes une chance de se regrouper et de se réinitialiser.

Avec seulement deux courses à disputer avant la pause estivale, Mercedes fait face à un test crucial de sa compétitivité.

La promesse de mise à niveau de Mercedes

L’indication de Mercedes est que leur dernier package de mise à niveau d’une importance majeure arrive au Grand Prix de Grande-Bretagne. Ayant perdu les cinq dernières courses contre Red Bull, il y a beaucoup à faire.

Cet ensemble de mises à niveau représente la dernière tentative de l’équipe pour réduire son déficit croissant vis-à-vis de Red Bull. S’ils peuvent trouver le rythme autour de Silverstone pour se battre à nouveau pour la victoire, alors le combat pour le titre pourrait rester vivant dans la seconde moitié de la saison 2021.

Bien qu’il soit beaucoup trop tôt pour commencer à parler de courses “à gagner”, le maintien de la suprématie de Red Bull ce week-end sera en effet de mauvais augure pour les espoirs de Lewis Hamilton et Mercedes de conserver leurs couronnes.

Norris fera-t-il partie des prétendants au titre ?

Norris a retardé la Mercedes en Autriche Toto Wolff a blâmé l’incapacité de Mercedes à se battre pour la victoire la dernière fois sur le temps que leurs pilotes ont perdu derrière Lando Norris dans la première partie de la course.

Bien que Mercedes ait été plus rapide avec une charge de carburant de course, Norris les avait sur-qualifiés et était tout à fait dans son droit de les courir aussi longtemps qu’il pouvait garder Hamilton derrière. Il était clair qu’une fois que Hamilton a couru chez McLaren, Norris ne lui a pas rendu la vie difficile.

Mais McLaren pourrait à nouveau jouer un rôle décisif à l’avant. Plus tôt dans la course, Sergio Perez a été envoyé en bas de l’ordre lors d’une bataille avec Norris lorsqu’il a fait un mouvement précoce relativement risqué et a couru large.

Si les performances exceptionnelles de Norris en qualifications se poursuivent, les meilleures équipes sont confrontées au problème de devoir le devancer le plus tôt possible, ce qui signifie que ses bonnes performances en course également constantes ne sont pas simples. Norris a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne de l’année dernière, dans une voiture beaucoup moins compétitive que la McLaren de cette année.

L’expérience de qualification Sprint de la F1

Le grand changement dans le format de course de ce week-end a déjà été longuement couvert ailleurs. Qu’il suffise de dire que nous aurons enfin la chance de voir si l’ajout d’une course extra courte samedi apportera les gains de divertissement que le sport espère voir.

Un pilote deviendra-t-il le premier à remporter le nouveau maximum de 29 points en un seul week-end ? La course de qualification Sprint améliorera-t-elle le spectacle ou nuira-t-elle au grand prix ? On le saura samedi.

Le dilemme de Silverstone de Pirelli

Après que Lewis Hamilton ait terminé le Grand Prix de Grande-Bretagne sur trois roues l’année dernière à la suite d’une éruption, deux autres pilotes ont subi des échecs similaires dans la même course, et d’autres crevaisons se sont produites plus tard dans l’année pour Max Verstappen et Lance Stroll, des modifications ont été apportées aux voitures. et des pneus dans le but d’éviter une répétition.

Mais à Bakou, Verstappen et Stroll ont subi deux autres échecs, ce qui a entraîné l’introduction de règles plus strictes sur l’utilisation des pneus.

En plus de cela, Pirelli a testé une construction de pneus plus robuste, permettant aux équipes d’utiliser des prototypes de pneus lors des essais du Grand Prix d’Autriche. Ceux-ci ont été approuvés pour introduction la semaine dernière, donnant à Pirelli une confiance supplémentaire qu’ils éviteront une répétition des échecs de l’année dernière.

Les fans reviennent à Silverstone

Dans le cadre du programme de recherche sur les événements du gouvernement britannique, une foule nombreuse sera autorisée à Silverstone. Les campings, les tribunes et les zones d’admission générale seront à capacité normale avant la pandémie, avec jusqu’à 140 000 personnes attendues le jour de la course.

Des restrictions sont en place pour minimiser le risque de transmission du virus. L’admission sur le site est conditionnée à la fourniture d’un test de flux latéral NHS montrant un résultat négatif – effectué dans les 48 heures avant l’entrée – ou d’une double vaccination au moins deux semaines plus tôt.

Les tests PCR et les EPI seront toujours appliqués pour ceux du paddock F1. Cependant, le gouvernement britannique n’imposera plus le port de masque à partir du 19 juillet (dimanche) et Silverstone a déclaré que les participants ne sont pas tenus de porter des couvre-visages dans le circuit, le musée sur place ou le terrain de golf.

Les participants au grand prix ne seront pas tenus de se distancer socialement, a confirmé Silverstone. Cependant, si quelqu’un présente des symptômes de Covid-19, il est obligé de quitter l’événement, de s’isoler et de passer un test PCR, ses contacts étroits s’isolant également jusqu’à ce qu’un résultat négatif soit prouvé.

Comment Silverstone a changé depuis sa première course de F1

