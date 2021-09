Les améliorations des performances de Windows 11 rendront votre PC encore plus rapide

Le déploiement officiel de Windows 11 commencera dans moins d’un mois. C’est à ce moment-là que le nouveau système d’exploitation sortira de la version bêta et que les utilisateurs éligibles pourront mettre à niveau leurs appareils. Outre toutes les nouvelles fonctionnalités intégrées à la nouvelle version de Windows, Microsoft affirme que Windows 11 devrait rendre votre PC encore plus rapide. Microsoft a développé plusieurs optimisations de performances pour accélérer la mise en marche instantanée, réduire la consommation de ressources et même améliorer la durée de vie de la batterie.

Windows 11 est livré avec des exigences matérielles spécifiques qui ont été assez controversées. Microsoft a expliqué à maintes reprises que les exigences ont un objectif clair. Il s’agit d’améliorer la sécurité de Windows, qui est une fonctionnalité essentielle de Windows 11. une performance rapide de Windows 11.

Le vice-président de la gestion d’entreprise de Microsoft chez Microsoft, Steve Dispensa, a expliqué dans une nouvelle vidéo que la configuration matérielle requise n’est pas la seule chose qui améliorera les performances. Microsoft a apporté plusieurs changements fondamentaux au fonctionnement de Windows 11 pour améliorer l’expérience globale.

Améliorations des performances de Windows 11

Par exemple, Microsoft priorise les performances de l’application au premier plan. C’est l’application active sur laquelle vous travaillez, et elle obtiendra les ressources mémoire et CPU appropriées. Mais l’ouverture de nouvelles applications sera tout aussi rapide, même si le processeur est déjà fortement sollicité par d’autres applications. C’est parce que le système donnera la priorité aux applications que vous ouvrez, qui sont des applications que vous souhaitez probablement utiliser immédiatement.

De plus, Microsoft vous permet d’envoyer automatiquement des onglets Microsoft Edge en veille. Les onglets que vous n’utilisez pas cesseront de nécessiter des ressources CPU et mémoire. Edge les marquera en conséquence, comme des onglets endormis. Dispensa dit dans la vidéo que la fonction de veille des onglets d’Edge économisera en moyenne 32% de mémoire et 37% d’utilisation du processeur. En conséquence, la durée de vie de la batterie peut augmenter sur les ordinateurs portables et les tablettes, et les ressources seront disponibles pour d’autres applications.

Toutes ces optimisations peuvent sembler triviales au premier abord. Mais ils pourraient gagner de précieuses secondes. À leur tour, ces secondes s’additionneront. Le résultat est une expérience globale plus rapide de Windows 11.

Un autre aspect que Microsoft a amélioré est l’expérience instantanée sur Windows 11. Microsoft souhaite que les PC Windows 11 s’allument aussi vite qu’un smartphone. Pour y parvenir, Windows 11 continuera à alimenter la RAM pendant que l’ordinateur est en veille. Le processeur, le SSD, le Wi-Fi et le Bluetooth seront alimentés lorsque vous réveillerez le PC, et l’ordinateur portable ou de bureau Windows 11 devrait s’allumer presque instantanément.

Enfin, Microsoft affirme avoir réduit l’empreinte disque pour les applications, y compris le cache du navigateur et l’ensemble du système d’exploitation.

La vidéo ci-dessous note également que Windows Hello, la connexion d’authentification faciale, sera plus rapide sur Windows 11 – regardez la vidéo complète ci-dessous :