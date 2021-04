Les améliorations Ferrari ne suffisent pas

13/04/2021 à 11:07 CEST

Ferrari La Coupe du monde a commencé à arriver de l’un de ses pires résultats de l’histoire la saison dernière, après avoir signé Carlos Sainz en tant que partenaire de Leclerc, l’objectif était clair: améliorer la Ferrari pour la ramener aux premières places de la grille. Après les tests et la première course à Bahreïn, l’équipe reconnaît que la voiture progresse à pas de géant, mais ce n’est toujours pas suffisant car ils ne se battent pas pour les victoires.

La SF21 est une meilleure voiture avec un moteur plus puissant et avec des conditions qui la rendent capable de se diriger vers la zone médiane, quelque chose de beaucoup plus élevé que les attentes de la saison 2020. Dans la première course du Championnat du Monde, Carlos Sainz, qui vient de a fini d’atteindre l’équipe, il était huitième et son coéquipier, Charles Leclerc, était sixième, mais ils avaient un rythme qui valait la peine de se battre et de dépasser le Mercedes, le grand rival à battre.

Après les progrès, Leclerc a assuré que: «Si je pense à la façon dont nous étions il y a un an, exactement au même endroit, c’est un bon progrès. Nous voulons nous battre pour les victoires bientôt, mais nous sommes réalistes. Bien que, honnêtement, nous ayons fait un excellent travail pour atteindre ou nous rapprocher de McLaren et pour être plus proches dans les courses », a célébré le pilote Ferrari qui a vécu de première main le ralentissement de l’équipe italienne.« Le pas en avant en vitesse de pointe est bon. , mais nous devons continuer à progresser et à nous améliorer à cet égard. C’est un pas en avant par rapport à l’an dernier », a déclaré Leclerc.

Sainz, un nouveau venu dans l’équipe, n’a pas connu les mauvais résultats de Ferrari la saison dernière dans sa peau, mais il a pu suivre le processus du point de vue d’une autre équipe en F1. Maintenant, bien qu’il ne puisse pas corroborer les améliorations de la Ferrari, il assure que: “Je suis satisfait des progrès que j’ai constatés dans l’équipe par rapport à l’année dernière et je dois remercier tout le monde à l’usine pour son travail acharné.“L’Espagnol est très motivé avec l’équipe et pense pouvoir aller beaucoup plus loin:” Ce n’est que le début, je suis sûr qu’avec plus de travail nous pourrons continuer à progresser “, a déclaré Sainz.