Les amendes “d’été” de la DGT arrivent dans lesquelles vous pourriez facilement tomber | Moteur

Toutes ces actions que vous effectuez habituellement, surtout en été, sont facilement interprétées pour vous valoir une amende.

Avec l’arrivée des beaux jours, surtout l’été chaud, les conducteurs commencent à adopter différentes stratégies lorsqu’il s’agit d’être à l’intérieur d’un véhicule pour éviter la chaleur, et cela implique d’utiliser des chaussures beaucoup plus confortables, des vêtements moins serrés, voire d’autres. comme une bouteille d’eau ou même une glace, et cela par un agent de la garde civile peut être interprété comme une amende garantie.

Et c’est que bien que certains actes que le conducteur effectue à l’intérieur du véhicule ils ne sont pas spécifiquement considérés comme punissables dans le Règlement général de la circulation, Il est également vrai que les autorités compétentes, selon leur interprétation, peuvent considérer qu’elles affectent la libre circulation du conducteur ou encore la sécurité routière, et peuvent vous infliger des amendes.

C’est ce que nous entendons par actions que vous êtes susceptible de faire cet été et qui sont facilement interprétées comme une amende comme conduire avec des tongs, conduire sans chemise, manger et boire au volant, passer le coude par la fenêtre , entre autres.

Vous avez peut-être été surpris mais oui, conduire avec des tongs, Ce n’est pas contre le code de la route, mais vous pouvez être condamné à une amende pour cela. Et c’est que l’article 17.1 du règlement général de la circulation indique que les conducteurs doivent toujours être en mesure de contrôler leur véhicule, et comme vous le savez, parfois le port de tongs peut affecter l’utilisation des pédales.

Si un agent de la circulation le juge approprié, et pense que le port de tongs vous empêche d’actionner les pédales en toute sécurité ou que cela peut même réduire votre capacité de réaction au volant, vous pourriez être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 80 €.

Vous pouvez également être condamné à une amende pour conduire torse nu. Ici, un agent pourrait vous appliquer directement l’article 3.1 du règlement général de la circulation, qui stipule que « vous devez conduire avec la diligence prudente nécessaire pour éviter tout dommage, le vôtre ou celui des autres, en veillant à ne pas mettre en danger le conducteur lui-même et les passagers, les autres occupants d’un véhicule et le reste des occupants de la chaussée ». Celui-ci serait sanctionné de 80 €.

Et si, manger et boire au volant C’est aussi synonyme d’amende à moins que vous ne le fassiez, par exemple, lorsque vous êtes garé. Et est-ce que le fait de boire ou de manger au volant vous fait non seulement détourner votre attention de la route, mais aussi vous fait avoir moins de cohérence lorsque vous tenez le volant d’une seule main. Ils pourraient vous imposer une amende de 80 €.

Une chose que vous faites certainement beaucoup est mets ton coude par la fenêtre, et bien que pour cette raison ils ne puissent pas vous sanctionner, ils pourraient le faire si cette activité affecte la sécurité de conduite, et vous pourriez recevoir une autre amende de 80 €.

Enfin, quelque chose de très courant quand on part en vacances : transporter des bagages mal organisés à l’intérieur du véhicule. Cela signifie que si vous avez des objets en vrac qui ne sont pas bien saisis, ils pourraient devenir d’hypothétiques projectiles en cas de freinage brusque, ce qui pourrait affecter l’intégrité physique de certains occupants du véhicule et pourrait même tomber sur la route provoquant un accident. Vous pourriez être sanctionné d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 € et d’une déduction de quatre points sur votre permis de conduire.