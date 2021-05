Les amendes qui peuvent vous mettre avec la nouvelle limite de vitesse qui arrive cette semaine dans les villes | Moteur

Dans quelques heures, la nouvelle limite de vitesse sera mise en œuvre dans les villes. Si nous ne le respectons pas, nous faisons face à des amendes importantes et à la perte de points de carte.

À partir du 11 mai, lors de la conduite autour de la ville, il faudra être plus prudent. Les nouvelles limites de vitesse devraient déjà être indiquées et nous sommes confrontés à de nouvelles amendes et pénalités pour ne pas les respecter, une erreur ou un oubli n’est pas une excuse.

Il n’y a pas de retour en arrière, au 11 mai le nouveau code sera établi pour circuler par ville. Les communes ont eu 6 mois pour modifier la signalétique et analyser comment appliquer les changements, il reste maintenant à voir comment les chauffeurs s’adaptent.

Avec la vidéo explicative suivante, il vous sera beaucoup plus facile de comprendre les changements afin qu’à partir de demain, vous ne fassiez pas d’erreurs qui vous coûtent cher. Les amendes peuvent atteindre 600 euros si ces nouvelles limites sont dépassées.

L’article 50 du règlement général de la circulation établit que la limite de vitesse pouvant être atteinte dans les rues dotées d’une plate-forme seulement route et trottoir la limite est de 20 km / h. Ici, les amendes sont les suivantes:

Entre 21 et 40 km / h: 100 euros sans soustraction de points sur le permis de conduire. Entre 41 et 50 km / h: 300 euros et 2 points. Entre 51 et 60 km / h: 400 euros et 4 points. À partir de 71 km / h: 600 euros et 6 points.

Viennent ensuite les rues avec une seule voie par sens de déplacement dans lequel le maximum reste 30 km / h. Dans ce cas, les amendes que vous risquez sont les suivantes:

Entre 31 et 50 km / h: 100 euros sans points. Entre 51 et 60 km / h: 300 euros et 2 points. Entre 61 et 70 km / h: 400 euros et 4 points. Au-dessus de 81 km / h: 600 euros et 6 points.

Les seules qui ne changent pas sont les rues dans lesquelles il y a deux voies ou plus par sens de déplacement dont la limite est toujours de 50 km / h. Il faut également se rappeler que sur les routes conventionnelles, la marge supplémentaire de 20 km / h est éliminée pour dépasser les autres véhicules. Dans ce cas, l’amende est de 100 euros, un chiffre qui passe à 600 euros et 6 points d’immatriculation si on dépasse la limite établie sur cette route conventionnelle de plus de 70 km / h supplémentaires.

Fontaine: DGT, Autobild