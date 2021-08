Les Américains April et Alix remportent l’or en beach-volley

08/06/2021 à 6h28 CEST

PE / Madrid

Le couple américain de beach volley formé par April Ross et Alix Klineman ont remporté l’or ce vendredi aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, après avoir battu les Australiens Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy en finale. Le duo américain s’est imposé dans le match décisif à Shiokaze Park en deux sets, 15-21 et 16-21. Pendant ce temps, le bronze est revenu aux Suisses Anouk Verge-Depre et Joana Heidrich, qui ont également battu les Lettons Tina Graudina et Anastasija Kravcenoka 0-2 (19-21, 15-21).