Les Américains célèbrent le 4 juillet avec style après que Covid a annulé les fêtes l’année dernière .

Les Américains célèbrent le 4 juillet avec style après l’annulation de toutes les célébrations l’année dernière (Photo: . / Rex)

Les Américains ont marqué le 245e anniversaire de leur pays avec des célébrations majeures pour compenser les événements annulés de l’année dernière pendant la pandémie.

Deux des plus grands feux d’artifice du pays exploseront au-dessus du National Mall à Washington et sur plus d’un kilomètre et demi de l’East River à New York, séparant Manhattan des quartiers du Queens et de Brooklyn.

À Washington, le président Joe Biden prévoit une célébration du 4 juillet pour 1 000 personnes sur la pelouse de la Maison Blanche avec des travailleurs essentiels et des familles de militaires.

Le président organise l’événement trois jours après sa visite à Surfside, en Floride, pour consoler les familles dont les proches se trouvaient dans une tour résidentielle qui s’est effondrée le 24 juin.

Au total, 24 personnes ont été confirmées mortes, et 121 sont toujours portées disparues.

Sur l’East River de New York, 50 pyrotechniciens ont passé des jours à charger plus de 65 000 obus sur cinq barges pour épater le public en regardant le spectacle spectaculaire en personne ou à la télévision.

Aleksandra Magidoff, 12 ans, de Brooklyn, se rend dans une banlieue du New Jersey pour renouer avec un ami de la famille.

Sa famille faisait partie des plus de 3,5 millions de personnes qui ont quitté New York, autrefois l’épicentre américain de COVID-19, depuis le début de la pandémie au printemps 2020.

Un groupe d’amis au Coronado Fourth of July Parade (.)



Un feu d’artifice explose au-dessus de Sea World San Diego (.)



La ville de McKinney, au Texas, a organisé sa première célébration du 4 juillet au McKinney Soccer Complex (Shutterstock)

Aleksandra, qui est déjà vaccinée, a déclaré: “Je suis tellement excitée – je peux leur parler et célébrer avec eux et simplement socialiser!”

Elle prévoit de se gaver d'”un tas de hamburgers et de hot-dogs” avant d’assister au spectacle de feux d’artifice dans une fête foraine du New Jersey.

Le 4 juillet dernier, elle a regardé des feux d’artifice depuis le toit de son immeuble alors qu’elle était en confinement, autorisée à célébrer avec seulement sa famille immédiate.

Certains événements classiques du 4 juillet tels que le célèbre concours de mangeurs de hot-dogs de Nathan à Coney Island à Brooklyn restent réduits pour permettre une distanciation sociale en reconnaissance de la menace continue du coronavirus COVID-19, qui a tué plus de 600 000 Américains.

La variante Delta, plus transmissible, a sonné l’alarme sur le potentiel d’une autre augmentation parmi les non vaccinés.

Une femme fait voler un cerf-volant avec le Capitole des États-Unis en arrière-plan alors que les gens se rassemblent à Washington, DC (Shutterstock)



Un feu d’artifice explose au-dessus de Sea World San Diego (.)



Une femme pose lors de la parade du Coronado du 4 juillet (.)

Plusieurs communautés de Floride ont annulé leurs feux d’artifice du 4 juillet par respect pour les personnes touchées par l’effondrement du bâtiment, ont déclaré des responsables de la ville.

Ailleurs à Washington dimanche, des fanfares reviendront pour un défilé traditionnel sur la caserne de Capitol Hill.

À la tombée de la nuit, le National Mall devrait attirer de grandes foules pour un feu d’artifice de 17 minutes déclenché des deux côtés du Lincoln Memorial Reflecting Pool.

Pendant ce temps, ce week-end devrait être le jour férié du 4 juillet le plus occupé jamais enregistré – avec environ 43,6 millions d’Américains au volant, soit cinq pour cent de plus qu’un précédent record établi en 2019, selon l’American Automobile Association.

