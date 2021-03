Les Américains d’origine asiatique tentent de traiter les incidents de haine de l’année écoulée

Pendant longtemps, le racisme anti-asiatique a été négligé – mais l’année dernière, une vague d’incidents de haine et une série de fusillades dévastatrices en Géorgie ont rendu son ignorance beaucoup plus difficile.

«Il y a une tendance à ne pas croire que la violence contre les Américains d’origine asiatique est réelle», a récemment déclaré Angela Hsu, une avocate basée à Atlanta, au New York Times. «C’est presque comme si vous aviez besoin de quelque chose de vraiment, vraiment choquant pour faire croire aux gens qu’il y a de la discrimination contre les Américains d’origine asiatique.»

Cette idée – qu’une douleur aussi intense doit se produire avant que quiconque s’en soucie – est horrible en soi, et elle a été soulignée par la façon dont les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique (AAPI) ont souvent été traités dans la société américaine et les médias populaires.

Le racisme anti-asiatique a peut-être augmenté pendant la pandémie, mais il se produit depuis des années, alimenté par l’idée des Américains d’origine asiatique comme des «étrangers perpétuels», ou des personnes qui ne sont pas perçues comme pleinement américaines.

Une telle discrimination a pris la forme de microagressions, comme demander aux gens «d’où ils viennent vraiment», et inclut la confusion des conflits entre les États-Unis et les pays asiatiques avec les Américains d’origine asiatique. Cela comprenait également des blagues racistes sur les accents, la forme des yeux ou les aliments des Asiatiques qui sont devenus si normalisés que Jay Leno s’est juste excusé après s’être engagé dans un tel humour pendant des années. Il est également présent dans la pénurie de longue date de représentation des Américano-asiatiques dans la culture pop et les obstacles auxquels de nombreuses personnes sont confrontées pour progresser sur le lieu de travail. Et c’est un facteur majeur de violence envers les Américains d’origine asiatique, y compris le meurtre de l’ingénieur sino-américain de 27 ans, Vincent Chin, qui a été battu à mort en 1982 par deux travailleurs de l’automobile blancs qui le considéraient comme une incarnation de la concurrence posée par les Japonais. industrie automobile.

La discrimination anti-asiatique n’est pas reconnue, en partie, en raison du privilège que certaines personnes asiatiques ont par rapport à d’autres groupes minoritaires, y compris les Américains noirs et latino-américains, et la différence de degré de racisme auquel ils sont confrontés. Le mythe de la «minorité modèle» a également joué un rôle important en rendant invisible une telle discrimination – les Asiatiques ne l’ont pas si mal, ce sont des médecins et des scientifiques, donc le stéréotype va. Ce cadrage trompeur ne tente pas seulement d’opposer les groupes minoritaires les uns aux autres, il obscurcit le racisme que vivent les gens et l’immense diversité au sein des communautés asiatiques-américaines.

Cependant, les événements de l’année dernière – y compris les récentes attaques contre des personnes âgées et la fusillade qui a tué huit personnes à Atlanta – ont été un point de rupture pour de nombreux Américains d’origine asiatique.

«Je pense que beaucoup d’Asiatiques et d’Américains d’origine asiatique atteignent un point d’ébullition»: le podcast @espn doit être écouté aujourd’hui, alors que @ JLin7 parle à @PabloTorre de la haine anti-asiatique et de la responsabilisation des politiciens https://t.co/dOIa1Yf7kT – David W. Chen (@davidwchen) 24 mars 2021

«Pendant si longtemps, notre communauté s’est sentie invisible et invisible», déclare Cynthia Choi, cofondatrice de Stop AAPI Hate, une organisation qui suit les incidents de haine. «C’est la raison pour laquelle nous avons lancé Stop AAPI Hate. Nous ne voulions pas que cela soit minimisé, nous voulions avoir les chiffres. Nous ne voulions pas qu’il y ait du déni.

Depuis mars dernier, 3 795 incidents anti-asiatiques ont été signalés à Stop AAPI Hate, y compris tout, des insultes verbales et de l’évitement aux agressions physiques et aux dommages matériels.

Les attaques documentées par l’organisation et par les médias ont varié: l’année dernière, un homme d’origine asiatique et ses deux enfants ont été poignardés dans un Sam’s Club à Midland, au Texas, par un suspect qui pensait être porteur d’un coronavirus. En février, un homme de Los Angeles a reçu un coup de poing au visage alors que ses agresseurs hurlaient des insultes racistes. Et il y a deux semaines, un magasin de ramen à San Antonio, au Texas, a été graffité de termes racistes.

Pour mettre en contexte l’éventail des discriminations qui ont été subies – et montrer à quoi les Américains d’origine asiatique ont été confrontés en marchant dans la rue ou en faisant un arrêt rapide à l’épicerie des villes américaines – voici quelques récits qui ont été rapporté à Stop AAPI Hate, dans les propres mots des gens. (Veuillez noter que ces comptes incluent un langage qui peut être dérangeant.)

MARIETTA, Géorgie – «Je faisais la queue à la pharmacie quand une femme s’est approchée de moi et m’a vaporisé du Lysol partout. Elle criait: «Tu es l’infection. Rentrer chez soi. Nous ne voulons pas de vous ici! J’étais sous le choc et j’ai pleuré en quittant le bâtiment. Personne n’est venu à mon aide.

LAS VEGAS – «A [ride-hailing service] Le chauffeur m’a dit après que je sois monté dans sa voiture: « Merde, un autre asiatique qui monte avec moi aujourd’hui, j’espère que tu n’as pas de Covid. » Il était appuyé autant qu’il le pouvait contre la portière du conducteur, la tête penchée vers la fenêtre, ce qui impliquait qu’il ne voulait pas être près de moi alors que je suis assis en diagonale derrière lui en tant que cavalier. Après que je lui ai dit: «Passez une bonne journée», il a répondu: «Vous ne devriez plus demander de manèges à personne.» »

SAN FRANCISCO – «Je me tenais dans une allée à [a hardware store] quand soudain j’ai été frappé par derrière. La vidéosurveillance a vérifié l’incident au cours duquel un homme blanc utilisant son coude plié a frappé le haut de mon dos. Des attaques verbales ultérieures se sont produites avec lui disant: «Tais-toi, singe! «Va te faire foutre, Chinois», «Retourne en Chine» et «… amène ce virus chinois ici.» »

CUPERTINO, Californie – «On m’a crié [at] et harcelé par le caissier, les travailleurs et les clients pour sortir du magasin. Ils ont dit: ‘Vous, les Chinois, vous apportez le virus ici et vous osez demander aux gens de respecter les directives relatives à la distance sociale.’ »

LOS ANGELES – «J’étais dans notre parc local avec ma mère, faisant notre promenade quotidienne. Nous avions tous les deux, bien sûr, nos masques. Quand nous avons commencé à monter et descendre les escaliers sur lesquels nous faisons toujours des répétitions, cette dame qui était de l’autre côté de nous avec son mari, elle a continué à faire des remarques racistes à moi et à ma mère. Par exemple, « Sortez de ces étapes, connaissez-vous la maladie chinoise », et elle m’a même appelé « garçon asiatique ». »

AUSTIN, Texas – «Mon fils (9 ans) faisait une excursion dans un camp d’été à [a pizza restaurant]. Là-bas, une fille de son groupe de camp lui a dit que tous les Chinois étaient porteurs du coronavirus. Elle a dit que les Asiatiques avaient apporté le virus. Ensuite, elle a demandé aux autres enfants de jouer à un jeu appelé « corona touch » et a déclaré qu’il avait la « touche corona ». Les insultes constantes ont fini par le faire pleurer. Les conseillers du camp sont intervenus à ce moment-là pour l’arrêter.

CLIFFSIDE, New Jersey – «Mes grands-parents âgés (coréens) emmenaient notre fille d’un an se promener dans sa poussette. Un groupe de jeunes hommes les a suivis, criant qu’ils avaient un coronavirus. Ils avaient peur de s’engager (surtout depuis qu’ils avaient un bébé avec eux) et ont continué à marcher jusqu’à ce que les hommes se désintéressent et s’en vont.

SPRECKELS, Californie – «Certains jeunes hommes sont venus dans une camionnette blanche, ont ralenti, et l’un d’eux a crié: ‘Hey Ch ** k! Prends ton virus et retourne d’où tu viens! »

SANTA CLARA, Californie – «Un homme a donné un coup de pied à mon chien et m’a dit de faire taire mon chien, puis m’a craché dessus en disant: ‘Prends ta maladie qui ruine notre pays et rentre chez toi.’ ‘

FORT WORTH, Texas – «Notre voisin a crié: ‘Coronavirus nord-coréen f ** ker!’ à plusieurs reprises avant d’essayer de me renverser avec sa Jeep. Il a été arrêté pour voies de fait graves avec une arme mortelle. Sa femme est venue chez moi après son arrestation et m’a menacé d’armes à feu.

TRENTON, New Jersey – «Dès que nous sommes entrés, il y a eu les regards des autres familles. Certains d’entre eux ont serré leurs enfants dans leurs bras pour les protéger de nous. Je suis passé devant une famille qui nous appelait «Ling Ling», et mon frère a entendu une femme dire: «Éloignez-vous de ces Chinois, ils ont une couronne». »

QUEENS, New York – «Les remarques racistes ‘c’est maintenant la voie de Wuhan’ et ‘bienvenue sur la voie de Wuhan’ ont été faites par un individu encore et encore en regardant ma famille et moi. Ma famille et moi étions les seuls Chinois sur le trottoir, et c’était clairement dirigé vers nous.

ANNADALE, Virginie – «Mon petit ami et moi prenions le métro pour nous rendre à DC. Une fois sur l’escalator de la station de transfert, un homme m’a donné des coups de poing dans le dos à plusieurs reprises et nous a poussés. Au sommet, il s’est retourné vers nous, nous a suivis, a crié à plusieurs reprises « chienne chinoise » sur moi, a fait semblant de tousser et nous a menacés physiquement. Quelques jours plus tard, nous avons vu un reportage sur la façon dont le propriétaire de Valley Brook Tea à DC a été harcelé et aspergé de poivre par le même homme, l’appelant à plusieurs reprises «Covid-19». »

DALLAS – «Je suis un insulaire du Pacifique. J’étais au centre commercial avec un ami. Je portais un clip de frangipanier et parlais chamorro quand une femme a toussé et a dit: « Vous et votre peuple êtes la raison pour laquelle nous avons corona. » Elle a ensuite dit: ‘Retournez en bateau sur votre île.’ »

AUSTIN, Texas – «En attendant en ligne pour entrer un [a warehouse retail] … J’ai entendu une personne au hasard derrière moi me crier dessus: «Sortez de la ligne et retournez dans votre propre pays! Nous ne voulons pas de vos germes de ch ** k! ‘ Plutôt que de me défendre, les autres en ligne se sont détournés ou ont ri.