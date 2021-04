Les Américains emprisonnés à Téhéran doivent être libérés ⋆ .

Le président Joe Biden et le secrétaire d’État Antony Blinken écoutent lors d’une réunion bilatérale virtuelle avec le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador de la Maison Blanche à Washington, DC, le 1er mars 2021 (Crédit: Kevin Lamarque / .)

L’administration doit se concentrer sur la libération des Américains injustement emprisonnés en Iran, avant qu’une seule sanction ne soit levée.

Vendredi dernier, un porte-parole du département d’État a fait des remarques émouvantes à propos de Siamak Namazi, un américain détenu en Iran:

Ce week-end marque 2000 jours depuis que l’Iran a arrêté Siamak Namazi pour être citoyen américain. Siamak Namazi était un homme d’affaires vivant à Téhéran lorsqu’il a été arrêté en octobre 2015. Lorsque son père, Baquer Namazi, 84 ans, s’est rendu en Iran pour aider à libérer son fils, le gouvernement iranien l’a également arrêté. Siamak et Baquer. . . ont été condamnés à 10 ans de prison pour des accusations sans fondement. En conséquence, la famille Namazi souffre depuis cinq ans et demi tandis que le Gouvernement iranien continue de traiter son mari, son père, son fils et son frère comme des pions politiques. Cette terrible étape devrait offenser tous ceux qui croient en l’état de droit.

Bien dit, mais tout indique que l’administration Biden envisage de faire exactement ce que l’administration Obama a fait il y a un peu plus de cinq ans: conclure un accord avec l’Iran qui abandonne les Américains retenus en otage là-bas.

C’est en fait exactement ce qui s’est passé lorsque le président Obama et le secrétaire d’État de l’époque John Kerry ont négocié le plan d’action global conjoint (JCPOA) en 2015. Considérez l’incroyable séquence d’événements: le 14 juillet 2015 était le «jour de la finalisation», lorsque l’accord avec l’Iran a été conclu et annoncé. Le 19 octobre 2015, était le «jour de l’adoption», lorsque toutes les parties à l’accord ont considéré qu’elles en avaient adopté les termes. En juillet 2015, Siamak Namazi a été empêché de quitter Téhéran après une visite. Le 13 octobre 2015, il a été officiellement arrêté et le 18 octobre, il a été condamné à dix ans de prison – un jour avant le «jour de l’adoption». Un geste de mépris iranien plus clair envers les États-Unis est difficile à imaginer.

Lorsque j’ai rencontré le frère de Siamak, Babak Namazi, à Abu Dhabi l’année dernière, il m’a dit que John Kerry lui avait promis que son frère serait libéré dans le cadre de l’accord avec l’Iran. Cet engagement était évidemment faux, car Siamak vient de terminer son 2 000e jour de prison. Pire encore pour la famille, les despotes iraniens ne permettront pas non plus à leur père, Baquer Namazi, de rentrer chez eux. Il est maintenant assigné à résidence, bien qu’il ait 84 ans.

Nous savons tous ce que cela dit de l’Iran – les peines de prison fabriquées, les tribunaux kangourous, la cruauté. Mais notez aussi leur mépris pour les États-Unis, signalé par la condamnation de Siamak Namazi à dix ans à peine un jour avant «l’adoption» du JCPOA en 2015. Ils ont bien deviné que le discours américain sur le fait de faire tout ce que nous pouvons pour faire revenir nos otages l’a fait ne pas inclure de retarder la levée des sanctions américaines d’un seul jour.

La question est de savoir si une autre administration américaine est sur le point de recommencer et, tragiquement, la réponse semble être oui. Les négociations entre l’Iran et les États-Unis commencent cette semaine à Vienne, indirectement dans un premier temps. Au lieu de belles paroles du porte-parole du département d’État – «pions politiques», «offenser tous ceux qui croient en l’état de droit», «accusation sans fondement» – ce dont les Namazis ont besoin, c’est d’un engagement à les faire sortir avant que nous acceptions quoi que ce soit avec l’Iran. . Le porte-parole a qualifié cette réunion de Vienne de «pas en avant sain», et Rob Malley, représentant spécial pour l’Iran, l’a qualifiée de «premier pas». . . sur la bonne voie. » Une première étape meilleure et plus saine serait un engagement envers la liberté pour ces Américains injustement emprisonnés. Le «bon chemin» les ramènerait chez eux.

En tant que représentant spécial de l’Iran à la fin de l’administration Trump, je peux dire que nous avons travaillé aussi dur que possible pour obtenir leur libération. Je suis sûr que les responsables de l’administration Biden se sentent beaucoup comme nous, surtout s’ils ont déjà rencontré des membres de la famille Namazi ou des autres otages américains en Iran, Morad Tahbaz et Emad Shargi. Mais les responsables de l’administration sont en train de négocier pour donner au régime iranien quelque chose qu’il veut: un allégement des sanctions. Lever les principales sanctions financières et pétrolières sans obtenir la libération des otages américains en Iran revient en fait à les abandonner – encore une fois.

Considérez ces commentaires de Malley dans une interview du 2 avril avec PBS Newshour:

Robert Malley: Et je veux dire avant de laisser juste une pensée que nous avons des détenus américains injustement détenus en Iran. Nous ne pouvons pas les oublier. Et tout ce qui se passe du côté nucléaire, que nous réussissions ou échouions, notre objectif sera de les ramener chez eux. L’un d’eux, Siamak Namazi, marquera demain 2000 jours injustement détenus dans une prison iranienne. Nous allons donc travailler aussi dur que possible sur l’accord nucléaire. Nous l’obtiendrons dès que possible. Mais nous n’oublierons jamais les Américains qui sont détenus à tort et qui ont besoin de retrouver leurs proches. Judy Woodruff: Peut-il y avoir un accord s’ils ne sont pas retournés? Robert Malley: Nous allons les ramener à la maison et nous ferons tout ce que nous pouvons. C’est une priorité pour le président. C’est une priorité pour le secrétaire d’État. Et c’est une priorité pour toute mon équipe.

Cela n’est pas rassurant et semble en effet signaler à l’Iran que la libération de Namazi et d’autres otages américains n’a absolument rien à voir avec les négociations nucléaires qui commencent maintenant – tout comme il y a cinq ans sous l’administration Obama.

Le moment est venu pour les membres du Congrès, et en particulier les démocrates, de dire à l’administration Biden qu’elle ne peut, en toute conscience, abandonner Siamak Namazi. Sa libération est attendue depuis longtemps: faites sortir lui et son père, ainsi que tous les otages américains, avant qu’une seule sanction ne soit levée.

Elliott Abrams est chercheur principal en études du Moyen-Orient au Council on Foreign Relations et ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale.