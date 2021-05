Les Américains hésitants à la vaccination ne sont pas tous des anti-vaxxers

Le déploiement du vaccin américain Covid-19 a diminué ces dernières semaines, passant d’un sommet précédent de près de 3,4 millions de doses administrées par jour, en moyenne, à la mi-avril à environ 2,2 millions par jour cette semaine.

La meilleure analogie que j’ai entendue pour expliquer la tendance vient de Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health: Pensez à ce qui se passe lorsqu’un nouvel iPhone est sorti.

Lorsqu’un nouveau modèle sort, certaines personnes sont tellement enthousiastes qu’elles font la queue du jour au lendemain pour l’obtenir. Ces superfans ne sont pas les seuls à acheter des iPhones, mais ils provoquent une forte demande initiale. C’est similaire à de nombreux Américains qui ont reçu le vaccin jusqu’à présent: ils ont reçu des vaccins au moment où ils étaient éligibles, même si, pour certains, cela signifiait rester en attente au téléphone pendant des heures, actualiser constamment des sites Web maladroits et surchargés pendant des jours, ou conduire pendant des heures hors de leur chemin pour obtenir une photo.

Maintenant, avec environ 57 pour cent de la population adulte ayant eu au moins un vaccin, l’Amérique doit atteindre les moins enthousiastes – allant de ceux qui veulent un vaccin mais ne veulent pas faire trop d’efforts pour en obtenir un, aux gens. qui disent ne pas vouloir du tout se faire vacciner.

Les personnes non vaccinées qui restent ne sont pas toutes des personnes vraiment hésitantes ou réticentes à se faire vacciner. Pensez à l’enthousiasme pour un vaccin comme un spectre, avec certains Américains très enthousiastes à l’idée de se faire vacciner, d’autres pas du tout disposés, et beaucoup entre les deux. Les États-Unis devront finalement faire des incursions avec les non catégoriques – mais pour l’instant, les fruits à portée de main sont les gens entre les deux. Ils pourraient facilement prendre le vaccin s’il était juste devant eux, mais ne peuvent pas arrêter de travailler pour l’obtenir ou ne veulent pas avoir à réserver des heures de leur journée uniquement pour se faire vacciner.

«Il y a une tendance à se concentrer sur ceux qui hésitent et qui ne veulent pas se faire vacciner», m’a dit Liz Hamel, directrice de l’opinion publique et des sondages à la Kaiser Family Foundation. «Mais dans presque tous les segments [of the population], il y a un grand groupe de personnes qui veulent vraiment se faire vacciner ou du moins assez disposées à l’obtenir.

Ce spectre est clair dans le sondage. Selon l’enquête la plus récente en avril du Covid States Project, 52% des personnes étaient déjà vaccinées, 11% voulaient se faire vacciner le plus tôt possible, 7% ont déclaré qu’elles le feraient après qu’au moins certaines personnes qu’ils connaissent l’avaient fait, 12 pour cent ont dit qu’ils le feraient après que la plupart des gens qu’ils connaissent l’ont fait et 18 pour cent ont dit qu’ils n’obtiendraient pas le vaccin. C’est beaucoup de gens parmi les non vaccinés – près de 1 sur 5 de tous les répondants – qui ne sont pas vraiment enthousiastes à propos du vaccin, mais qui ne rentrent pas non plus dans le moule des impersuadables ou des anti-vaxxeurs.

Et même les plus résistants peuvent ne pas être aussi résistants: dans les enquêtes de la Kaiser Family Foundation, plus de 30% des non catégoriques disent qu’ils prendraient un vaccin si cela était nécessaire.

Le spectre de l’enthousiasme pour les vaccins a également changé au fil du temps. Dans les enquêtes de Kaiser, les non catégoriques sont restés assez cohérents – environ 20% des adultes. Mais de janvier à mars, le groupe «attendre et voir» a diminué, passant de 31 pour cent à 17 pour cent, en passant aux catégories «déjà acquis» et «dès que possible».

Tout cela suggère que les objectifs de vaccination des États-Unis sont tout à fait réalisables. Il est possible de convertir les gens d’une attitude «attentiste» à se faire vacciner. Et les arguments en faveur de la concentration sur des personnes persuadables sont solides: sur la base des données d’Israël, les États-Unis pourraient commencer à voir une forte baisse des cas de Covid-19 – permettant à plus de choses de revenir à la normale en toute sécurité – une fois qu’environ 60% de la population sera vaccinée . C’est tout à fait faisable au niveau national, même si 1 Américain sur 5 qui est un non dur reste résistant, bien que la variation état par état signifie que certains endroits auront une route plus difficile que d’autres.

Comment faire remonter les taux de vaccination aux États-Unis

Pour l’instant, les experts disent que la meilleure voie à suivre est de faciliter la vaccination. Au fur et à mesure que l’accès s’améliore, le pays peut alors essayer des incitations, poussant un peu plus les gens à se faire vacciner. Si cela ne fonctionne pas, les décideurs devraient envisager de passer de la carotte au bâton – et éventuellement, dans certains cas, peut-être de rendre obligatoire les vaccins.

«Il ne s’agit pas seulement de convaincre les gens avec des messages ou de changer leurs attitudes», a déclaré Hamel, citant les sondages de son organisation. «C’est aussi s’assurer que le vaccin est disponible pour eux, qu’il existe des politiques en place pour s’assurer qu’ils peuvent l’obtenir.»

Voici comment chacune de ces étapes pourrait fonctionner:

1) Meilleur accès aux vaccins: Il y a encore beaucoup de personnes – probablement environ 1 personne sur 5 non vaccinées, d’après l’enquête du Covid States Project – qui souhaitent se faire vacciner le plus tôt possible. Pour ces personnes, le problème n’est pas tant la résistance que l’accès.

À ce jour, la majeure partie de la vaccination en Amérique a nécessité un rendez-vous, généralement à un endroit où quelqu’un devrait faire tout son possible pour se rendre. À l’avenir, le pays devrait redoubler d’efforts pour rencontrer les gens là où ils se trouvent – dans tous les établissements de soins de santé, y compris les cabinets de médecins, et sur les lieux de travail, de culte et de divertissement. Les vaccins pourraient même rencontrer des gens chez eux, avec des fourgons de vaccination mobiles dans les quartiers mal desservis ou peut-être un système de type DoorDash pour les vaccinations dans les maisons des gens.

Les vaccins pourraient également supprimer les exigences de rendez-vous et ouvrir des heures de rendez-vous, y compris en dehors des heures de bureau traditionnelles, permettant aux personnes aux horaires chargés de se rendre, par exemple, dans leur pharmacie ou leur église locale pour se faire vacciner sur place.

2) Plus d’incitations pour les vaccins: Au cours des dernières semaines, les gouvernements locaux et des États ont offert de nouvelles incitations pour tenter leur chance, de la bière gratuite à 100 $. Les experts disent que cela pourrait fonctionner: si le problème pour certaines personnes est qu’elles ne veulent pas se mettre en quatre pour se faire vacciner, elles seront peut-être disposées à faire tout leur possible s’il y a une récompense supplémentaire, avec une étude récente soutenant l’idée. Mais il y a aussi une préoccupation que cela pourrait se retourner contre vous – les gens pourraient se demander pourquoi une incitation serait nécessaire si les vaccins sont vraiment si bons – il y a donc un équilibre à trouver dans le message autour de ces incitations.

3) Passeports et mandats de vaccins: Une fois l’accès généralisé et les incitations en place, les zones confrontées à une résistance continue à se faire vacciner pourraient essayer de pousser les gens à se faire vacciner avec une sorte de mandat. Il n’est pas nécessaire que ce soit une loi à l’échelle de l’État qui s’applique à tout le monde, et pourrait prendre plusieurs autres formes à la place: les restaurants et les bars pourraient demander des passeports vaccinaux pour entrer dans leurs sites. Les employeurs pourraient dire aux gens qu’ils doivent se faire vacciner pour retourner au travail. Une fois que les enfants sont éligibles, les écoles pourraient exiger d’eux qu’ils reçoivent le vaccin, comme ils le font pour les vaccins contre d’autres maladies. Sur la base des sondages de la Kaiser Family Foundation, cela pourrait permettre à plus de 30% des personnes difficiles de se faire vacciner.

Certaines localités et états devront agir différemment, en fonction de leurs populations non vaccinées. En particulier dans les États dominés par les républicains, il y a plus de non catégoriques, en grande partie parce qu’ils croient que la menace de Covid-19 a été exagérée. Les décideurs dans ces domaines devraient toujours essayer d’améliorer l’accès et les incitations en premier lieu – après tout, les sondages montrent qu’environ la moitié des républicains se sont fait vacciner ou veulent se faire vacciner – mais ils pourraient devoir passer aux bâtons plus tôt pour faire une véritable entaille dans leur population non vaccinée .

Tout cela devrait être associé à de vastes campagnes de messagerie pour persuader les gens de se faire vacciner. Ce qui fonctionne variera localement – ce qui réussit dans les communautés démocratiques à prédominance noire ne fonctionnera pas nécessairement dans les zones républicaines à prédominance blanche. Une étude récente a révélé, par exemple, que les républicains répondent beaucoup mieux à leurs compatriotes républicains. Les campagnes de persuasion devront répondre à ce genre de réalités sur le terrain.

«C’est délicat», m’a dit Emily Brunson, anthropologue médicale à la Texas State University. «Il doit y avoir beaucoup plus de sensibilisation sociale auprès des gens – et je pense qu’il faut vraiment clarifier que c’est ainsi que nous nous en sortons. [pandemic and the associated restrictions]. » Elle a ajouté: “Mais il n’y a pas de solution miracle pour cela.”

Si cela est fait correctement, l’Amérique pourrait revenir à la normale. Même avec les taux de vaccination actuels, le pays est en passe de vacciner complètement au moins 60 pour cent de sa population dès juin ou juillet. Mais cela dépendra du maintien du déploiement des vaccins au rythme actuel, ce qui ne sera peut-être pas possible si les décideurs politiques ne changent pas les choses rapidement.