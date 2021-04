Les Américains hésitants aux vaccins ne sont pas ignorants des Rubes, ils sont prudents Vir .

Des sondages récents montrent qu’environ un quart des adultes américains ne prévoient pas de se faire vacciner contre le COVID-19 ou veulent attendre. Les chiffres sont restés stables pendant des mois: 27% dans un récent sondage Quinnipiac, 25% dans un sondage NPR / Mariste de fin mars et 30% dans un sondage Pew de la mi-février. Après que les responsables fédéraux de la santé ont appelé à une pause dans la distribution du vaccin à dose unique de Johnson et Johnson la semaine dernière par crainte d’une coagulation sanguine grave, le nombre d’Américains hésitants à la vaccination pourrait être légèrement plus élevé maintenant.

Cela signifie que des dizaines de millions d’adultes américains ne recevront pas de vaccin, du moins pas tout de suite. Pourquoi? Pour les médias d’entreprise, la réponse est simple: ces gens sont des idiots qui ont soit adhéré à des théories du complot insensées sur la pandémie, soit simplement trop égoïstes et paresseux pour faire ce qu’il faut. Le Dr Anthony Fauci, pour sa part, est très frustré à leur égard.

Pour des médias comme le New York Times, c’est encore plus simple: «Les comtés américains les moins vaccinés ont quelque chose en commun: les électeurs de Trump», a récemment publié un titre dans le Times. L’article soutient que l’hésitation à la vaccination «est la plus élevée dans les comtés ruraux et qui ont des niveaux de revenu et des taux d’obtention de diplômes universitaires inférieurs – les mêmes caractéristiques que l’on retrouve dans les comtés qui étaient plus susceptibles d’avoir soutenu M. Trump.

En d’autres termes, ce sont tous ces idiots de MAGA qui nient la science et qui hésitent à se faire vacciner contre le COVID-19. L’article du Times note que l’écart en matière de vaccins persiste même dans les régions les plus riches soutenant Trump, de sorte que ce ne sont pas seulement les électeurs Trump pauvres et sans instruction qui sont méfiants à l’égard des vaccins, ils sont tous comme ça. Des chiffres, non?

Pas assez. L’administration Trump a fait exister ces vaccins. C’est la propre opération Warp Speed ​​de Trump qui a supervisé le développement record des vaccins COVID-19. En effet, Trump lui-même s’est vanté l’automne dernier que chaque Américain serait en mesure de se faire vacciner d’ici avril de cette année, une prédiction dont les médias se sont moqués à l’époque mais qui s’est maintenant réalisée. La dévotion à Trump suggérerait donc un enthousiasme pour les vaccins qu’il défendait, pas une hésitation.

Les effets à long terme des vaccins sont inconnus

Pourrait-il y avoir une autre explication, alors – une qui n’est pas encore venue à l’esprit des journalistes du Times et d’autres médias d’entreprise – pourquoi tant d’Américains dans les régions rurales à tendance républicaine sont réticents à se faire vacciner? Se pourrait-il que les résidents de ces endroits aient eu une expérience différente de cette pandémie que les élites côtières et les journalistes du New York Times?

Peut-être ont-ils évalué les risques de COVID par rapport aux risques d’un traitement médical expérimental dont les effets à long terme sont inconnus, et ont décidé que le premier était un risque qu’ils étaient prêts à prendre. Est-ce déraisonnable? Est-ce fou?

Bien sûr que non. Prenons le Dakota du Nord, qui compte actuellement le plus grand nombre de cas de COVID par habitant dans le pays. C’est également l’un des États comptant le plus grand nombre de résidents méfiants vis-à-vis des vaccins. Comment cela pourrait-il être? Cela a peut-être à voir avec l’évaluation des risques. Après tout, le nombre moyen sur une semaine de cas de COVID dans le Dakota du Nord a oscillé en dessous de 200 depuis la mi-janvier, et le nombre moyen sur une semaine de décès par COVID dans tout l’État a oscillé entre un et zéro depuis le début du mois de février.

Peut-être qu’un bon nombre de Dakotans du Nord ont décidé que dans leur État peu peuplé, le COVID ne représentait pas réellement un grand risque pour eux et leurs familles, et qu’ils préféraient tenter leur chance avec le virus plutôt qu’avec un vaccin qui, selon n’importe quelle norme historique équivaut à une expérience médicale de masse.

Considérez également que dans un État relativement jeune comme le Dakota du Nord (l’âge médian est un peu plus de 35 ans), l’hésitation à la vaccination peut être particulièrement répandue parmi les jeunes couples qui espèrent avoir des enfants ou les femmes enceintes, car il n’y a actuellement presque aucune donnée sur la sécurité. des vaccins chez les femmes enceintes, selon les Centers for Disease Control.

Si vous utilisez des médias d’entreprise, vous entendrez exactement le contraire, que les vaccins ne présentent aucun risque pour les femmes enceintes ou les enfants in utero, et qu’il n’y a aucun risque d’infertilité associé aux vaccins. Mais ces affirmations ne sont pas basées sur la science ou des données, car il n’y a pas encore de données à ce sujet.

Pfizer et Moderna n’ont inclus aucune femme enceinte dans leurs essais cliniques, et Pfizer n’a lancé un essai clinique à grande échelle pour les femmes enceintes qu’à la fin du mois de février, après que son vaccin COVID ait été approuvé pour une utilisation générale dans le monde entier. La société estime que l’essai ne se terminera qu’en janvier 2023, il faudra donc peut-être des années avant que nous ayons des données montrant les effets, le cas échéant, du vaccin sur les femmes enceintes et leurs enfants.

Les vaccins posent également des questions morales

Au-delà des effets inconnus à long terme des vaccins sur la santé, il existe des questions éthiques et morales que les Américains pratiquants de la religion prennent probablement en compte. En mars, l’archidiocèse catholique de la Nouvelle-Orléans a publié une déclaration exhortant les catholiques à ne pas obtenir le vaccin Johnson and Johnson, qu’il a qualifié de «moralement compromis» en raison de son «utilisation intensive de lignées cellulaires dérivées de l’avortement».

Tous les principaux vaccins COVID-19 utilisent des cellules dérivées à l’origine d’enfants avortés dans les années 1970 et 80, mais contrairement aux vaccins Pfizer et Moderna, qui n’utilisaient ces lignées cellulaires que pour tester leurs vaccins, le vaccin Johnson et Johnson les a utilisés dans le développement et production de leur vaccin, ainsi que les tests.

La Conférence des évêques catholiques des États-Unis a rapidement donné suite à sa propre déclaration, affirmant que si les catholiques sont capables de choisir entre les vaccins, ceux qui ont le moins de lien avec les lignées cellulaires dérivées de l’avortement devraient être choisis. «Par conséquent, si l’on a la possibilité de choisir un vaccin, les vaccins Pfizer ou Moderna doivent être choisis par rapport à ceux de Johnson & Johnson.»

Certains dirigeants catholiques sont allés plus loin. En décembre, l’évêque Joseph Strickland de Tyler, au Texas, a déclaré que tous les vaccins qui utilisent des lignées cellulaires dérivées de l’avortement sont moralement répréhensibles. «En fin de compte, pour moi, est-ce qu’il contient réellement les marqueurs, l’ADN, des enfants avortés? Si c’est le cas, je ne l’accepterai pas », a déclaré Strickland.

Et il n’y a pas que les catholiques. Certains dirigeants chrétiens évangéliques ont également exprimé des objections morales à l’obtention d’un vaccin. Un sondage de la Kaiser Family Foundation publié le mois dernier a révélé que 28% des chrétiens évangéliques blancs disent qu’ils n’obtiendront certainement pas de vaccin, et 21% ont déclaré qu’ils attendraient de voir ou ne recevraient un vaccin que si nécessaire.

Les Américains religieux ont un point ici. Un épidémiologiste n’a aucune autorité spéciale sur des questions morales comme celles-ci. Comme CS Lewis l’a dit: «Que le médecin me dise que je mourrai à moins que je ne fasse telle ou telle chose; mais la question de savoir si la vie vaut la peine d’être vécue à ces conditions n’est pas plus une question pour lui que pour tout autre homme.

Les Américains honteux et insultants contre les vaccins ne persuaderont pas

Ce sondage Kaiser avait une autre conclusion, moins médiatisée: 51% des travailleurs essentiels non liés aux soins de santé disent qu’ils n’obtiendront certainement pas de vaccin, n’en recevront qu’un si c’est nécessaire ou qu’ils attendront de voir. En d’autres termes, les gens qui travaillent dans les épiceries et les stations-service, qui ont travaillé tout au long de la pandémie, sont moins enclins à se faire vacciner que ceux qui ont le genre d’emplois qui leur permettent de travailler à domicile.

Vous pouvez voir un motif prendre forme ici. Les groupes les moins susceptibles de se faire vacciner – les habitants des zones rurales, les chrétiens conservateurs, la classe ouvrière, les électeurs républicains – sont les groupes mêmes que les médias d’entreprise et les élites de gauche détestent le plus.

Les préoccupations des Américains hésitants aux vaccins, que ce soit au sujet de la sécurité des vaccins ou de la moralité de les prendre, sont totalement étrangères à nos élites. Il est donc facile pour le New York Times d’attribuer tous ces scrupules à l’ignorance et à la stupidité – un peu comme des soucis pour l’intégrité électorale, ou pour permettre aux hommes de concourir dans le sport féminin, ou de nombreuses autres questions litigieuses. Dans tous les cas, la réponse est la même: ces gens sont des idiots.

Ce que nos élites ne semblent pas comprendre, c’est que vilipender les dizaines de millions d’Américains qui refusent, pour divers motifs, de se faire vacciner, ne changera pas d’avis. Les conférences sur CNN d’un Dr Fauci déçu ne les feront pas réfléchir. Les insulter sur “Saturday Night Live” ne leur fera pas honte de se conformer.

La raison pour laquelle ces choses ne fonctionnent pas est que de nombreux Américains ont décidé que la classe dirigeante ne savait pas vraiment de quoi ils parlaient. Après leurs nombreux échecs, pas seulement au cours de la dernière année de la pandémie, mais depuis des décennies, de nombreux Américains en ont assez entendu. Appelez-les comme vous voulez, mais ils ont l’intention de se faire leur propre opinion sur les vaccins, quand ils sont bons et prêts.

