Les Américains ne sont pas prêts à payer pour le «Green New Deal» – et ce n’est même pas proche ⋆ .

Les Américains conviennent largement que le changement climatique et la pollution sont de vrais problèmes. Mais un nouveau sondage révèle qu’ils ne sont pas intéressés à débourser des sommes massives de leurs portefeuilles à la recherche de «solutions» progressistes et gouvernementales comme le soi-disant «Green New Deal».

Après tout, le Green New Deal coûterait aux contribuables jusqu’à 93 billions de dollars, une somme vraiment étonnante qui s’élève à près de 600 000 dollars par ménage américain. Pourtant, la plupart des Américains ne sont même pas prêts à sacrifier 50 dollars par mois pour atténuer le changement climatique. Du moins, c’est la conclusion d’un sondage récemment publié par le Competitive Enterprise Institute (CEI), économiquement prudent.

La CEI a sondé un échantillon représentatif de 1 200 électeurs inscrits sur les questions environnementales, et ses conclusions ont une marge d’erreur de 2,83 pour cent.

Une forte majorité de répondants se sont dits assez ou très préoccupés par la question du changement climatique. Cependant, l’une des questions de suivi les plus intéressantes était la suivante: «Combien de votre propre argent seriez-vous prêt à dépenser personnellement chaque mois pour réduire l’impact du changement climatique?»

La grande majorité des électeurs n’étaient disposés à faire que des sacrifices financiers très minimes.

Environ 35% ont déclaré qu’ils ne seraient pas prêts à dépenser quoi que ce soit, et 15% ont déclaré qu’ils ne sacrifieraient que 1 à 10 dollars. Un autre 6 pour cent étaient prêts à abandonner 11 $ à 20 $, tandis que 5% ont déclaré qu’ils sacrifieraient 21 $ à 30 $. En tout, 75% des répondants n’étaient pas disposés à payer plus de 50 $ par mois.

Il n’est pas nécessaire d’extrapoler très loin de ces données pour conclure que pratiquement aucun ménage américain n’est prêt à payer 600 000 dollars par an pour un programme de changement climatique de type «Green New Deal» du grand gouvernement.

«Ce sondage montre une fois de plus que les Américains ne sont pas disposés à payer pour les politiques anti-énergétiques de la gauche», a conclu Myron Ebell, directeur du Center for Energy and Environment de la CEI.

En effet, c’est le cas.

Et, espérons-le, ce sondage signifiera que les approches ultra-coûteuses des grands gouvernements pour lutter contre le changement climatique seront retirées de la table. De la déréglementation de la viande artificielle à la réduction des formalités administratives bloquant les formes d’énergie nucléaire sans émissions et extrêmement sûres, il existe de nombreuses façons de résoudre ce problème sans fouiller dans les portefeuilles des Américains.

