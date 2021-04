Les Américains ne vaccineront pas si Fauci continue de leur dire que c’est inutile less .

Bien que la gouverneure Gretchen Whitmer l’aime suffisamment pour qu’elle soit cousue sur un oreiller, le visage d’Anthony Fauci est détesté par de nombreux Américains à travers le pays. Il nous a rappelé pourquoi encore une fois lorsque son visage a fait une apparition sur MSNBC ce week-end.

«Quel est le message aux Américains vaccinés et non vaccinés quant à ce qu’ils devraient et ne devraient pas faire en ce moment? Par exemple, manger et boire à l’intérieur dans des restaurants et des bars, est-ce que ça vous convient maintenant? » a demandé l’hôte Mehdi Hasan.

“Non, ce n’est toujours pas OK pour la simple raison que le niveau d’infection, la dynamique de l’infection dans la communauté sont toujours très inquiétants”, a répondu Fauci. «Comme hier, il y a eu près de 80 000 nouvelles infections, et nous en avons suspendu 60 000, 70 000, 75 000.»

La réponse initiale de Fauci était à prévoir, avec toute sa «communauté répandue!» l’alarmisme qui a empêché les enfants de l’école pendant un an, alors même que le nombre de cas et les décès ont chuté. Mais l’expert en maladies infectieuses ne pouvait pas en rester là. Il est allé plus loin, un pas de plus invasif, plus intrusif et plus dominateur. Et le pire de tout, il a offert aux Américains un peu de soi-disant conseils d’experts pour leur rappeler immédiatement pourquoi ses conseils n’avaient pas de sens.

«Donc, si vous n’êtes pas vacciné, veuillez vous faire vacciner dès que le vaccin sera disponible, et si vous êtes vacciné, n’oubliez pas que vous devez toujours faire attention et ne pas vous impliquer dans des situations de surpeuplement, en particulier à l’intérieur où les gens sont ne pas porter de masques », a déclaré Fauci. «Et pour le moment, jusqu’à ce que nous montrions définitivement qu’une personne vaccinée ne contracte pas cette infection subclinique et peut se propager à d’autres, vous devez également continuer à porter un masque.»

Fauci est de retour. «Ce n’est toujours pas acceptable pour les Américains vaccinés de manger et de boire à l’intérieur.» pic.twitter.com/yWHTnRN18f – Townhall.com (@townhallcom) 12 avril 2021

Le voilà, mes amis: le message mixte standard qui a caractérisé tous les bavardages COVID de la classe dirigeante. En d’autres termes, le message que Fauci vous adresse, paysans, est de vous faire vacciner dès que possible! Mais aussi, ne changez rien à votre vie une fois que vous êtes vacciné, et portez un masque (ou deux) et restez à l’écart des amis, de la famille et du brunch pour toujours, amen.

C’est suffisant pour pousser les gens vers le haut d’un mur. Enfin, après un an de sacrifices apparemment sans fin et de règles et restrictions insupportables, près de 120 millions d’Américains ont reçu au moins une dose du vaccin, dont près de 80% des Américains de 65 ans et plus, soit la majorité de ceux qui sont réellement vulnérables à la mort par COVID sont presque hors des bois. Et tandis que la prétendue justification de la brutalité était «d’aplatir la courbe», la ligne de tendance pour le nombre de cas et les décès ressemble à la chute de l’estomac sur Kingda Ka. Pourtant, on nous dit toujours: “Non, ce n’est toujours pas OK.” Pas OK pour manger ou boire. Pas OK pour adorer librement. Pas OK pour respirer sans masque. Pas OK pour voyager.

Pourquoi diable les non-vaccinés seraient-ils vaccinés dès que possible? Fauci a peut-être dit «s’il vous plaît», mais il a également dit qu’un vaccin ne changerait rien à votre vie – alors à quoi ça sert? Bientôt, la confiance des Américains dans l’efficacité des vaccins ressemblera au graphique du nombre de cas: elle tendra fortement à la baisse.

Ce message est partout parmi nos classes dirigeantes. Découvrez ce fil de discussion de Joy Reid de MSNBC dimanche:

Et nous faisons un double masque dans notre famille – celui de style hôpital avec un joli en tissu sur le dessus. Fera toujours cela dans un avenir prévisible. Voici mon masque amusant @thereidout! pic.twitter.com/aJNTEuSn8I – Joy-Ann Pro-Democracy & Masks Reid 😷 (@JoyAnnReid) 11 avril 2021

Pendant ce temps, le commandant en chef entièrement vacciné est toujours à double masquage, et les médias, les législateurs démocrates et les célébrités continuent d’envoyer le message que votre vie ne changera pas une fois que vous serez vacciné.

Il est vacciné depuis des mois maintenant. Ses actions sont anti-scientifiques et sapent la lutte contre le virus. Le président doit informer le public que le vaccin fonctionne. https://t.co/lizio9ZOjt – Noah Pollak (@NoahPollak) 9 mars 2021

💉 Nous administrons en moyenne 3 millions de vaccins par jour et bien que ce soit une * excellente * nouvelle, nous devons rester vigilants. Lavez-vous les mains, portez un masque et écoutez les experts de la santé. Nous pouvons surmonter cela ensemble. – Démocrates du Sénat (@dscc) 10 avril 2021

“Portez un masque, soyez sûrs de COVID.” Bryan, 15 ans, des États-Unis, a raison. À mesure que les vaccins deviennent disponibles, nous ne devons pas devenir complaisants. Pour ralentir la propagation du COVID-19, nous devons continuer à porter des masques, nous laver régulièrement les mains avec du savon et pratiquer la distanciation physique. # WorldHealthDay pic.twitter.com/CRnhbg59cb – Voices of Youth (@voicesofyouth) 7 avril 2021

PSA d’aujourd’hui

1. Portez toujours un masque même si vous êtes vacciné. Le vaccin vous empêche de vous retrouver à l’hôpital ou de mourir. Vous pouvez toujours obtenir # COVID19

2. Portez un masque. Nous sommes toujours dans une pandémie

3. Le masque passe sur votre nez. pic.twitter.com/96W7M1Aovz – JR Gaillot (@jrgaillot) 11 avril 2021

Mon deuxième vaccin !! 💉 Merci à tous les médecins… infirmières… ambulanciers… vétérans et bénévoles qui vaccinent l’Amérique! Plus de 4 millions maintenant chaque jour grâce au leadership de @WhiteHouse! Pourtant, je porterai un masque et une distance sociale jusqu’à ce que nous soyons tous en sécurité… Nous pouvons le faire les gens! 🇺🇸 pic.twitter.com/itdwQQZnE2 – Veuillez porter un masque! Faites-le pour le monde s’il vous plaît… (@chefjoseandres) 7 avril 2021

Les vaccins fonctionnent, mais voici pourquoi vous devez toujours porter un masque pour le moment https://t.co/4V4UPV4v7E – TIME (@TIME) 11 avril 2021

Fauci et ses partisans peuvent prêcher l’efficacité des vaccins tout ce qu’ils veulent et faire honte aux hésitants aux vaccins de se traîner les pieds. Mais tant que la réponse à toutes les questions sur le retour à la normale reste: «Non, ce n’est toujours pas OK» même après avoir été vacciné, ne vous attendez pas à ce que des Américains en bonne santé et fatigués de restrictions se précipitent vers leur centre de distribution le plus proche. Si Fauci veut vraiment que les Américains reçoivent un vaccin COVID, il devrait cesser de leur dire que c’est inutile.