Les Américains ont fui les États à fiscalité élevée en 2021, selon une nouvelle analyse

Pour de nombreuses personnes, le début d’une nouvelle année est l’occasion d’une véritable introspection. Si les législateurs démocrates jettent un regard honnête sur 2021, la conclusion inévitable est que les électeurs ont choisi avec leurs pieds – et ont rejeté les impôts élevés.

Une nouvelle analyse de la Tax Foundation de droite arrive à cette conclusion. L’analyste Jared Walczak a ventilé les données du US Census Bureau et rapporte que si les États-Unis dans l’ensemble n’ont connu qu’une croissance démographique mineure en 2021, il y a eu des changements très importants dans les populations des États à mesure que les gens déménageaient.

Les cinq États (en comptant Washington, DC, à des fins d’analyse) qui ont perdu le plus de résidents sur le net étaient Washington, DC, New York, l’Illinois, Hawaï et la Californie. Pendant ce temps, les États qui ont enregistré les gains nets de population les plus importants étaient l’Idaho, l’Utah, le Montana, l’Arizona, la Caroline du Sud, le Delaware, le Texas, le Nevada, la Floride et la Caroline du Nord.

Vous remarquez un motif ? Les États avec des pertes de population ont tendance à être des États à fiscalité plus élevée, tandis que ceux qui ont vu un afflux de nouveaux résidents ont tendance à être des États à fiscalité plus faible.

Ce n’est pas seulement une intuition – Walczak a utilisé les chiffres. En analysant les données couvrant d’avril 2020 à juillet 2021 et incluant le district, l’analyse conclut que dans le tiers inférieur des États (ceux qui connaissent la plus forte baisse de population), le taux d’imposition moyen combiné des États et des collectivités locales est de 7,3 %. À l’opposé, dans le tiers supérieur des États (ceux qui connaissent la plus forte croissance démographique), le taux d’imposition combiné n’est que de 3,5 %.

La tendance ici est claire comme le jour. Lorsque les électeurs ont mis leur argent en jeu, ils ont choisi des États à faible fiscalité et ont rejeté les politiques des États bleus à fiscalité élevée.

« Les gens déménagent pour de nombreuses raisons », a déclaré Walczak. « Parfois, les impôts font expressément partie du calcul. Ils jouent souvent un rôle indirect en contribuant à un environnement économique globalement favorable. Et parfois, bien sûr, ils jouent peu ou pas de rôle. Les données du recensement et ces études de l’industrie ne peuvent pas nous dire exactement pourquoi chaque personne a déménagé, mais il est indéniable qu’il existe une très forte corrélation entre les États à faible imposition et à faible coût et la croissance démographique.

Ne soyez pas surpris si certains politiciens progressistes, qui aiment dépenser (et gaspiller) notre argent, essaient de le nier de toute façon et s’en tiennent à leurs mauvaises politiques fiscales. Mais la vérité est claire pour tout observateur honnête. Pourtant, il y a plus qu’une simple leçon sur la politique fiscale ici.

Cette tendance à la baisse des impôts et à des économies plus libres nous rappelle pourquoi le système américain de fédéralisme – la gouvernance décentralisée – est si efficace et mérite d’être préservé. Lorsque les Américains peuvent choisir entre différentes politiques au niveau de l’État et au niveau local, davantage de personnes vivent sous des politiques qui incarnent leurs valeurs. Et, plus important encore, les meilleures idées l’emportent avec le temps.

Lorsque le gouvernement fédéral promulgue des politiques uniformes pour tout le pays, cette possibilité de personnalisation et d’expérimentation est perdue. N’oubliez pas que la prochaine fois que vous verrez des politiciens sur la scène nationale, ils veulent outrepasser la souveraineté de l’État et faire valoir leurs idées dans l’ensemble du pays.

Cet article a été initialement publié dans le Washington Examiner.

