Les Américains ont supplié les politiciens pour une révolution progressiste pacifique pendant 40 ans : cela arrivera-t-il ?

— extrait du rapport Hartmann

Le 13 mars 1962, le président Kennedy a déclaré : « Ceux qui rendent la révolution pacifique impossible rendront la révolution violente inévitable ».

Aujourd’hui, nous avons des milices armées dans nos rues ; la violence dans nos capitales d’État, nos commissions scolaires et dans les avions ; et il y a à peine dix mois, nous avons assisté à une véritable tentative de révolution violente dans notre Capitole américain.

Qu’est devenue la « révolution pacifique » ? Un rapide coup d’œil sur les 40 dernières années de l’histoire américaine répond à la question tout en nous donnant un aperçu moderne de l’avertissement prémonitoire de Kennedy.

Après 12 longues années de présidence Reagan/Bush (1980-1992), les Américains étaient épuisés. Ils voulaient une révolution pacifique loin de l’adhésion de Reagan au néolibéralisme de Milton Friedman.

Il y avait les baisses d’impôts continuelles pour les riches poussant l’argent fédéral jusqu’au 1 % supérieur ; la guerre contre les travailleurs qui a vu le taux de syndicalisation dans ce pays s’effondrer ; et les attaques répétées contre le filet de sécurité sociale de notre pays, y compris une «réforme» de la sécurité sociale qui a doublé les impôts de la sécurité sociale tout en taxant les prestations SS pour la première fois depuis le début du programme dans les années 1930.

Reagan a augmenté les impôts des travailleurs 18 fois, a éliminé la possibilité pour les travailleurs de déduire les paiements d’intérêts sur leurs cartes de crédit et leurs prêts automobiles, tout en réduisant les impôts sur les riches morbides de 74 % à 25 %. Les salaires des PDG ont explosé et, faute de recettes fiscales, notre pays a cessé d’entretenir et de construire des infrastructures.

Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les salaires de la classe ouvrière ont stagné tandis que les dépenses, en particulier pour le logement, les transports et les soins de santé, ont explosé. Les politiciens républicains ont en grande partie cessé de tenir des mairies dans leurs quartiers et passaient leur temps avec des lobbyistes plutôt qu’avec des électeurs. L’éviscération de la classe moyenne américaine était en cours et nous le savions.

Nous voulions quelque chose de différent, une révolution progressiste pacifique.

Alors est venu ce jeune homme de Hope, Arkansas en 1992 et a promis cette révolution avec son discours de souche «New Covenant».

« Les personnes les plus irresponsables de toutes les années 1980 », a déclaré Bill Clinton, « étaient celles qui se trouvaient au sommet de l’échelle: les commerçants internes, les artistes rapides et les piliers du S&L qui se souciaient d’eux-mêmes et non du pays. «

Et il n’y avait pas que les arnaqueurs « la cupidité, c’est bien » laissés par l’ère Reagan.

« Les PDG », nous a dit Clinton, « qui se payent 100 fois ce qu’ils payent au travailleur moyen, ne devraient pas recevoir de grosses augmentations sans rapport avec la performance. Si une entreprise veut surpayer ses dirigeants et sous-investir dans l’avenir ou transférer des emplois à l’étranger, elle ne devrait pas bénéficier d’un traitement spécial et d’allégements fiscaux de la part du Trésor.

Alors que l’administration Reagan était amoureusement couchée avec des milliardaires et des sociétés géantes, la plate-forme du Parti démocrate de 1992 a déclaré : « Les personnes exerçant une fonction publique doivent être accessibles aux personnes qu’elles représentent. Il est temps de réformer le système de financement des campagnes, de retirer beaucoup d’argent de notre politique et de laisser le peuple revenir. Nous devons limiter les dépenses globales de campagne et limiter le rôle disproportionné et excessif des PAC.

Après les déréglementations de Reagan, des arnaqueurs comme le sénateur républicain actuel de Floride, Rick Scott, étaient entrés dans l’industrie de la santé (l’entreprise dont il était PDG a été reconnue coupable de la plus grande fraude à l’assurance-maladie de l’histoire américaine) et les gens ordinaires en payaient le prix.

« Tous les Américains devraient avoir un accès universel à des soins de santé de qualité et abordables », nous a dit Clinton, « non pas comme un privilège, mais comme un droit ».

Au lieu de cela, les républicains ont tué les efforts de réforme des soins de santé de Clinton tandis que l’Amérique a obtenu 8 ans de politiques économiques néolibérales lorsqu’il a signé l’ALENA et a ainsi poursuivi le processus de Reagan consistant à déplacer plus de 60 000 usines et des millions d’emplois bien rémunérés vers la Chine, le Mexique et le Vietnam. Clinton a tragiquement fait écho aux arguments de Reagan, déclarant « la fin de l’aide sociale telle que nous la connaissons » et la « fin de l’ère du grand gouvernement ».

Les soins de santé sont devenus plus chers et les compagnies d’assurance maladie semblaient ravies de rejeter les gens de leur couverture parce qu’une maladie préexistante s’était déclarée. Le nombre de personnes emprisonnées a explosé, alors même que la criminalité diminuait.

Nous sommes donc partis pour une autre révolution pacifique et nous avons fini (aidé par un peu d’aide de 5 conservateurs à la Cour suprême et la purge de dernière minute de 57 000 électeurs en grande partie afro-américains des listes en Floride) avec George W. Bush en 2000.

Pendant la campagne électorale, Bush nous avait dit qu’il allait accorder des réductions d’impôts aux Américains moyens, plutôt que de simplement verser de l’argent sur les riches comme Reagan l’avait fait.

« [B]« La grande majorité de mes réductions d’impôts », a-t-il promis aux Américains, « iront au bas de l’échelle ». Bien sûr, ce n’est pas du tout comme ça que ça s’est passé : ses réductions d’impôts pour les sociétés riches et géantes sont toujours en place, nous coûtant toujours environ un billion de dollars chaque année. Sans parler des deux guerres dans lesquelles il nous a menti et n’a jamais mis dans ses budgets.

Et, bien qu’il se soit présenté (sans succès) au Congrès à la fin des années 1970 sur la plate-forme de privatisation de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie, Bush nous a promis qu’il s’était réformé.

« L’excédent de la sécurité sociale doit être bloqué uniquement pour la sécurité sociale », a-t-il déclaré aux Américains inquiets.

Au lieu de cela, il a fait adopter une «réforme» qui en faisait une affaire pénale si les administrateurs de Medicare tentaient de négocier les prix des produits pharmaceutiques, tout en ouvrant un énorme trou pour éviscérer et privatiser l’ensemble du système Medicare avec la fameuse escroquerie «Medicare Advantage» qui s’est maintenant déplacée. 40 % des personnes âgées de l’assurance-maladie actuelle à l’assurance-maladie privée et généralement à but lucratif « Advantage » avec des exigences en matière de réseau et des batailles continuelles pour le paiement des services.

Puis vint Barack Obama en 2008, promettant une révolution pacifique encore plus grandiose et progressiste que celle de Clinton. Il a promis de :

Permettre à Medicare de négocier des prix des médicaments moins chers Faciliter la syndicalisation des travailleurs Créer 2 millions de nouveaux emplois en construisant de nouvelles infrastructures à travers le pays les règles spéciales de passation en charges, les avantages du crédit pour impôt étranger et les déductions manufacturières pour les sociétés pétrolières et gazières.

Alors qu’Obama a restauré la réputation de notre nation sur la scène mondiale et qu’Obamacare a été un grand pas en avant, il n’a rien fait contre l’escroquerie Medicare Advantage et a ajouté des milliards aux bénéfices de l’industrie de l’assurance maladie. Les Américains n’avaient toujours pas le « droit » aux soins de santé, et les franchises et les quotes-parts d’environ 5 900 $ par an en moyenne anéantissent maintenant les familles de la classe ouvrière.

Et, comme pour ajouter l’insulte à l’injure, il a refusé pendant un an d’utiliser la chaire d’intimidation de son bureau pour faire honte ou faire pression sur Mitch McConnell pour qu’il tienne des audiences pour Merrick Garland, ce qui a entraîné un autre ailier droit fou à la Cour suprême.

Alors vint Donald Trump en 2016, promettant même Suite réformes progressistes : une révolution nouvelle et pacifique. Il le ferait, a-t-il promis :

Donnez à chaque Américain des soins de santé « excellents » et « tant mieux, tellement mieux, tellement mieux ».

Reconstruire notre infrastructure vieillissante avec un programme de rénovation massive Sauver et étendre la sécurité sociale, Medicare et Medicaid sans aucune réduction de programme Rendre la marijuana médicale accessible à tous les Américains Ramener nos emplois à la maison depuis la Chine, le Mexique et le Japon Taxer Ford et toute autre entreprise qui a construit une autre usine à l’étranger 35 % lorsqu’ils importent ces voitures aux États-Unis. Force Apple à fabriquer ses ordinateurs, téléphones et autres produits ici à nouveau. moi» et «Ça va me coûter une fortune» Se débarrasser de la plupart des échappatoires fiscales des entreprises pour financer ses programmes d’infrastructure Exiger des vérifications universelles des antécédents pour les achats d’armes à feu et s’assurer que «les États téléchargent correctement les [mental] dossiers médicaux » Rendre un financement fédéral disponible pour aider les personnes dépendantes aux opioïdes sur ordonnance et à l’héroïne Empêcher les lobbyistes de corrompre les politiciens et « drainer le marais » Garantir les soins de santé à tous les Américains, indépendamment des conditions préexistantes ou des revenus un nouveau-né dont l’employeur ne verse pas la prestation »

Rien de tout cela, bien sûr, ne s’est jamais produit; en fait, dans la plupart des cas, quelque chose comme l’inverse s’est produit. C’est pourquoi il a perdu sa réélection par le plus grand nombre de voix de l’histoire américaine.

Ainsi, en 2020, les Américains se sont tournés vers Joe Biden qui est maintenant essayant réellement de tenir ses promesses de révolution pacifique à:

Développer l’assurance-maladie et les laisser négocier les prix des médicaments Offrir un collège communautaire gratuit Investir dans les infrastructures vertes Donner aux jeunes familles l’accès à une éducation préscolaire/à la garde d’enfants gratuite ou abordable Et tout financer en supprimant les échappatoires fiscales pour les riches tout en augmentant légèrement les taux pour les personnes gagnant plus de 400 000 $ par an et des sociétés très rentables.

Cent pour cent des républicains à la Chambre et au Sénat refusent d’accepter l’une de ces choses, tandis que deux sénateurs démocrates achetés sont en révolte ouverte contre le président Biden et le leader Schumer.

Pendant ce temps, des milices de droite s’attaquent aux commissions scolaires et prennent des positions dans les commissions électorales. Il y a un courant sous-jacent continu de discussions sur leurs pages de médias sociaux et leurs groupes sur «une deuxième guerre civile» car ils ont de plus en plus adopté le drapeau noir confédéré «pas de reddition: nous utiliserons la violence pour arriver à nos fins» comme l’un des leurs.

Le président Biden, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer sont engagés dans des négociations effrénées avec les deux démocrates qui semblent prêts à couler leur parti plutôt que de trahir leurs donateurs. Ça n’a pas l’air de bien se passer.

Quelqu’un doit leur dire : « Ceux qui rendent la révolution pacifique impossible rendront la révolution violente inévitable. »

