Les Américains ont une peur irrationnelle du COVID parce que les élites diabolisent le risque ⋆ .

«Pourquoi tant de personnes vaccinées restent-elles craintives?» David Leonhardt demande avec un visage impassible dans le bulletin du matin du New York Times de lundi sur «Irrational Covid Fears».

Leonhardt commence par une histoire sur le juge et professeur de droit de l’Université de Yale Guido Calabresi, qui depuis 30 ans raconte à ses étudiants une histoire qu’il a conçue sur un dieu venu dans la société pour proposer une invention qui améliorerait leur vie à presque tous les égards. Cela leur donnerait plus de temps de qualité avec leurs proches et leur permettrait de voir des sites et d’accomplir des tâches qu’ils ne pourraient autrement pas faire.

Le coût? Le dieu sélectionnerait 1 000 jeunes pour frapper les morts.

Le professeur posait alors la question à ses étudiants: accepteriez-vous le marché? La réponse des étudiants serait presque toujours non. «Quelle est la différence entre ceci et l’automobile?» Demandait Calabresi, révélant la morale de l’histoire.

Leonhardt conclut dans le Times que nous acceptons le coût des accidents mortels en automobile parce que cela a toujours été un aspect de nos vies. Un monde sans voitures et donc les risques qu’elles comportent est un monde que nous ne pouvons vraiment pas imaginer par nous-mêmes. Notre confort avec les véhicules, dit Leonhardt, est un exemple d’irrationalité humaine dans le calcul des risques. Alors que les gens ont tendance à se concentrer sur des risques minuscules tels que les accidents d’avion ou les attaques de requins, nous occultons des activités beaucoup plus risquées telles que la conduite.

«Une façon pour qu’un risque devienne saillant est qu’il soit nouveau», dit Leonhardt, comparant le risque saillant de la fable de Calabresi au COVID-19. «C’est une idée centrale derrière la fable de Calabresi. Il demande aux élèves de se demander s’ils accepteraient le coût du voyage en véhicule s’il n’existait pas déjà. Le fait qu’ils disent non souligne les façons très différentes dont nous traitons les nouveaux risques et les risques persistants. »

En d’autres termes, nous avons toujours vécu avec des voitures, nous acceptons donc les risques mortels de la conduite, mais COVID est nouveau et effrayant, et nous sommes donc irrationnellement obsédés par ses risques d’une manière que nous ne ferions pas s’il s’agissait d’une partie persistante de notre des vies.

Les Américains avaient l’habitude d’accepter le risque

L’évaluation de Leonhardt pourrait être vraie dans une certaine mesure. Mais le fait est que les véhicules, qui ont toujours été risqués, existent, ce qui signifie qu’à un moment donné, les Américains étaient prêts à prendre ce risque. Au tournant du 20e siècle, la fable de Calabresi n’était pas du tout une fable. C’était une réalité et les Américains ont décidé que le risque valait la peine d’être pris.

L’explication ne peut donc pas simplement être que nous attribuons des traitements différents aux «risques nouveaux et persistants». C’est que les Américains d’aujourd’hui sont des ordres de grandeur plus averses au risque que nos prédécesseurs, et sont donc plus paralysés et moins productifs. Pour un virus, les Américains ont choisi de répondre aux voix les plus terrifiées par COVID, ce qui nous rend non seulement plus paralysés et moins productifs, mais aussi de moins en moins libres.

Contrairement aux risques de conduire, Leonhardt dit à ses lecteurs, le virus de Wuhan est curable, alors prenez courage. Grâce aux vaccins, les chances de maladie grave, d’hospitalisation ou de décès par COVID-19 sont presque nulles. La transmission et même les cas bénins après la vaccination sont rares, mais les gens entretiennent une peur paralysante du virus parce qu’il est nouveau et effrayant et parce que surmonter ces peurs est «psychologiquement difficile», dit Leonhardt. «Il est naturel qu’autant de personnes vaccinées continuent d’avoir des craintes irrationnelles.»

La terreur COVID n’est pas “ naturelle ”

C’est là que l’analyse de Leonhardt diverge presque complètement de la réalité. Les craintes irrationnelles concernant le COVID-19 ne sont pas «naturelles», ni simplement le résultat de la saillance et de la nouveauté. Il n’est pas inhérent à l’esprit humain d’être terrifié par des choses qui présentent si peu de risques pour une si grande partie de la population.

Ces peurs irrationnelles sont fabriquées. Ils sont inculqués par des gens comme Anthony Fauci, qui a dit la semaine dernière que «Non, ce n’est toujours pas OK», lorsqu’on leur a demandé si les Américains vaccinés ou non vaccinés devraient manger et boire à l’intérieur dans les restaurants et les bars. Le nombre d’infections est toujours «extrêmement élevé», a-t-il dit, alimentant à nouveau le feu de la terreur illogique COVID.

«Même après que vous soyez vacciné, la distance sociale, le port de masques seront essentiels», a averti la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, en février. Pendant ce temps, les entreprises et le gouvernement fédéral s’associent pour vous faire prouver que vous n’êtes pas impur avec un «passeport vaccinal» afin que vous ne représentiez pas une menace existentielle pour vos concitoyens, les dirigeants de l’État bleu et les bureaucrates doublent même après avoir été vaccinés et disant «c’est possible», nous porterons toujours des masques faciaux en 2022, et le conseiller COVID de Biden dit que la pandémie aux États-Unis est toujours un «ouragan de catégorie 5» même après que des millions d’Américains ont été inoculé.

Donc non, il n’est pas «naturel» que les vaccinés continuent de s’accrocher à des peurs irrationnelles. C’est le résultat direct de la peur et des mensonges et d’une réticence à faire n’importe quel type d’évaluation des risques jusqu’à ce qu’un cocktail Pfizer coule dans les veines. C’est le résultat prévisible après une année de rhétorique terrifiante et de données truquées, dans lesquelles le New York Times lui-même a joué un rôle (voir ici, ici, ici, ici, ici et ici) – et continue de le faire.

«Il est vrai que les experts pensent que les personnes vaccinées devraient encore parfois porter un masque, en partie parce que c’est un inconvénient modeste qui réduit encore un risque minime – et principalement parce qu’il contribue à une culture du port de masque», Dit Leonhardt, soulignant le mien. «C’est la chose décente à faire lorsque la plupart des gens ne sont toujours pas vaccinés. Si vous êtes vacciné, un masque est plus un symbole de solidarité qu’autre chose. »

Même en exhortant les Américains à surmonter leur peur paralysante et irrationnelle, Leonhardt y joue, colportant le message de «solidarité» et «nous sommes tous dans le même bateau». Newsflash pour Leonhardt: Les actions qui «contribuent[] à une culture du port de masque », comme se couvrir le visage même après avoir été vacciné, sont les mêmes actions qui renforcent les craintes irrationnelles des Américains.

Résistez à la culture de la peur

Soit l’auteur du Times est trop simple pour relier ces points, soit il fait partie des médias et de la classe dirigeante «experte» qui veut toujours que les Américains adhèrent à leur expérience sociale afin qu’ils puissent garder les citoyens normaux en laisse courte pendant qu’ils élaborent la culture qu’ils désir des éleveurs et des moutons, des nantis et des démunis, des ingénieurs et des rouages.

Leonhardt a raison sur une chose: la plupart des craintes de COVID sont complètement irrationnelles. Mais le New York Times n’a pas le mérite d’avoir souligné cela plus d’un an après que le monde est entré en lock-out et que des vies ont été détruites. Lorsque les conservateurs et les Américains de bonne volonté ont tenté de faire des évaluations des risques dès le début, ils ont été excoriés par la presse institutionnelle pour être des assassins et des imbéciles égoïstes et conspirateurs.

L’irrationalité des craintes de COVID n’a pas commencé avec le vaccin – et ne s’arrêtera pas non plus avec lui. Les Américains d’aujourd’hui, peu enclins au risque, ont décidé en masse que la sécurité est primordiale, que le risque est inacceptable et que la liberté est donc dangereuse et que les dissidents sont malveillants.

Cela nous ramène tous à la fable de Calabresi. La grandeur américaine, avec les pandémies comme avec les automobiles, ne vient pas des étudiants de Yale du 21e siècle qui ont peur de leurs propres ombres. Cela vient des types d’Américains qui peuvent identifier les dangers du modèle T, reconnaître que la prise de risque est la condition sine qua non du progrès humain, et dire: «Faites-le.