Les Américains se dirigent vers les sondages à travers le pays. Voici quelques-unes des plus grandes courses

Les Américains de tout le pays se sont rendus aux urnes mardi pour voter non seulement dans des courses très médiatisées pour les postes de gouverneur et d’État, mais pour voter pour les candidats à la mairie et locaux et différentes propositions.

L’élection de mardi est marquée par une course au poste de gouverneur de Virginie dans l’impasse, où le candidat républicain Glenn Youngkin a effacé l’avance de l’ancien gouverneur démocrate Terry McAuliffe. Les électeurs de Virginie votent également pour la Chambre des délégués de l’État, où les républicains espèrent anéantir la majorité 55-45 des démocrates.

Le New Jersey est le seul autre État où les électeurs voteront pour le gouverneur et la législature de l’État, et le gouverneur démocrate sortant Phil Murphy reste le favori pour être réélu.

Mais ces deux États sont loin d’être les seuls à organiser des élections mardi. Deux élections spéciales dans l’Ohio combleront les sièges vacants du Congrès à Cleveland et à l’extérieur de Columbus, tandis que les électeurs de New York éliront leur prochain maire, qui sera probablement l’ancien policier Eric Adams.

Les électeurs de certaines parties du Maine, du Colorado et de l’Arizona décideront de mesures comprenant un salaire minimum plus élevé, des droits au logement et à l’environnement, tandis que les électeurs de Pennsylvanie voteront pour un siège détenu par les républicains à la Cour suprême de l’État.

À Minneapolis, les électeurs décideront s’ils adoptent une proposition qui met effectivement fin au service de police de la ville, en le remplaçant par un service de la sécurité publique contrôlé par le conseil municipal.

Il existe également des dizaines de courses à la mairie dans les grandes villes du pays, y compris Miami, où le titulaire du GOP, Francis Suarez, cherche à se faire réélire, Boston, Atlanta, Minneapolis, Buffalo, Pittsburgh, Cleveland, Cincinnati et Seattle.

Mardi est également le premier jour d’élection depuis que les législatures républicaines de plusieurs États, dont la Géorgie, la Floride et le Texas, ont adopté des lois limitant le vote par correspondance et renforçant les exigences d’identification des électeurs. Les républicains ont déclaré que ces changements étaient nécessaires pour restaurer la confiance des électeurs dans les élections, et leur adoption intervient alors que l’ancien président Donald Trump continue de prétendre à tort que les élections de 2020 ont été truffées de fraudes généralisées.

