Les Américains se réjouissent alors que les enfants de Trump (à l’exception de Barron) perdent aujourd’hui la protection des services secrets ⋆ 10z viral

Pour la première fois en près de cinq ans, Ivanka, Kush, Don Jr. et l’équipe d’Eric Lara seront seuls, pas de gardiennes, pas de gars en beaux costumes, lunettes de soleil et écouteurs autour. Nous sommes tous libres de deviner à qui ces hommes pourraient le plus manquer. Nous avons notre supposition, Mme 1000 $ par mois pour les cheveux seuls, mais nous ne ferions que deviner.

À partir de 12 h 01 HE mardi, les contribuables américains ne paient plus pour les détails de protection des services secrets pour Donald Trump Jr.; Ivanka et Jared Kushner ; Eric Trump et sa prostituée Lara ; et Tiffany Trump. Mardi marque six mois depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions et met fin à la prolongation de six mois pour les détails de protection des services secrets que son prédécesseur a donnés à ses enfants et à d’autres membres de haut rang de son administration.

Le fils de Melania, Barron, 15 ans, qui serait le plus jeune enfant de Donald Trump, continuera à bénéficier de la protection des services secrets jusqu’à son 16e anniversaire en mars 2022. Melania et Donald bénéficient d’une protection à vie.

L’ancien vice-président Mike Pence et sa femme, Mother, perdent également leur protection des services secrets à midi. La protection du vice-président est toujours étendue à six mois après son départ.

Trump a également étendu la protection à l’ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, à l’ancien chef de cabinet Mark Meadows et à l’ancien conseiller à la sécurité nationale Robert C. O’Brien pendant six mois, se terminant aujourd’hui.

Nous trouvons que les trois derniers perdant leur protection sont les plus intéressants. Normalement, la protection des services secrets se termine à la fin du terme. (Sauf pour l’ex-président et sa femme), mais Trump l’a prolongé aussi longtemps que possible. Nous soupçonnons qu’il se passe quelque chose de néfaste, car ces trois-là ne seraient certainement pas une initiative généreuse de la part de Trump.

On se souvient que les Trump séjournaient souvent dans leur propre propriété, ce qui obligeait les services secrets à louer des logements très proches, sur la même propriété, et devaient sûrement payer le plein tarif. Cela vous fait réfléchir.

Twitter adorait ça :

La protection des services secrets prend fin aujourd’hui pour le frai de Trump. Bonjour ☀️ – Franchement (@Out5p0ken) 20 juillet 2021

Devinez quoi? Plus de service secret pour les enfants adultes de Trump. La question est, vont-ils sortir d’ici maintenant ? – Sandi Bachom (@sandibahom) 20 juillet 2021

La protection des services secrets est terminée ! Les contribuables ne paient plus pour les services secrets pour protéger les criminels de Trump, Ivanka, Eric et Don jr, ou les frais d’hôtel criminels qui sont inculpés. – TheSadTruth💙 (@ReportsDaNews) 20 juillet 2021

Les missions des services secrets pour les graines de démon Trump expirent aujourd’hui. Nous devrions utiliser les économies de 140 000 $ par mois pour acheter des œuvres d’art de Hunter Biden. – PoppaBear (@APoppaBear) 20 juillet 2021

C’est donc le 20. Il s’agit d’une convergence intéressante de deux lignes de temps Trump Admin a étendu la protection des services secrets des enfants Trump se termine aujourd’hui Et nous approchons de la fin juillet, date possible de la deuxième inculpation pénale de Manhattan DA. Pourrait être l’un de ces enfants Hitler Jugend pic.twitter.com/fG0IZC1rvi – Tomi T Ahonen (@tomiahonen) 20 juillet 2021

À partir d’aujourd’hui, les enfants sans valeur de Trump et leur progéniture ne sont plus à nos frais… Plus de protection des services secrets ! – scott immordino (@ScottImmordino) 20 juillet 2021

Plus de service secret pour les enfants Trump à partir d’aujourd’hui ! — Diane Bernaerts 🇧🇪🌊🌊🌊 (@DianeBernaerts) 20 juillet 2021

Savez-vous qui est vraiment heureux aujourd’hui ? Les Services Secrets. Parce que c’est le dernier jour où ils doivent veiller sur les enfants Trump. Après aujourd’hui, ils doivent se débrouiller seuls – Jerseygirl #FBR (@gggirl924) 20 juillet 2021

